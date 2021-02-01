США осудили Россию за разгон акций протеста

Соединённые Штаты осуждают разгон акций сторонников Алексея Навального в России и считают необоснованным применение силы к мирным протестующим и журналистам. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Вашингтон вновь призывает Москву освободить всех задержанных «за реализацию прав человек», в том числе Алексея Навального.

Ранее Госдепартамент уже заявлял о своей обеспокоенности событиями в России. Отвечая на вопросы журналистов, Блинкен не исключfл возможности международных мер против Кремля. По его словам, администрация нового президента США Джо Байдена будет принимать соответствующие решения после изучения ситуации.

Фонд борьбы с коррупцией предложил Белому дому ввести санкции против 35 россиян, которые, по мнению соратников Навального, играют ключевую роль в поддержке Путина. В списках упомянуты, в частности Роман Абрамович, Андрей Костин, Игорь Шувалов, Алишер Усманов и Владимир Соловьёв.

В Москве заявление Госдепартамента восприняли как поддержку нарушений закона и свидетельство причастности Соединённых Штатов к организации протестного движения. Российский МИД обвинил Вашингтон в грубом вмешательства во внутренние дела страны, в раскрутке «фейков» и призывах к несанкционированным акциям в интернете. В заявлении сказано, что в США против участников таких выступлений, якобы, открывают стрельбу на поражение.

Ранее российский МИД критиковал американских дипломатов за публикацию предостережений для граждан США, в которых упоминались места и время проведения несогласованных акций. На Смоленской площади это расценили как «подстрекательство радикальных элементов». Главу дипмиссии в Москве Джона Салливана вызывали в министерство, чтобы заявить ему решительный протест.

Источник: https://ru.euronews.com

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