Совет по недискриминации против Юрия Рошки: В Молдове навязчиво продвигается «новая нормальность»

Известный политик и публицист Юрий Рошка готовится к судебному процессу с Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

Этот орган был сформирован в Молдове в 2013 г., после принятия в 2012 году проевропейским альянсом, пребывающим в тот период у власти, по настоянию западных партнеров, закона об обеспечении равенства. На политическом Олимпе того периода Рошка был одним из самых активных противников продвижения этого проекта. Однако закон был принят несмотря на то, что инициатива о внедрении антидискриминационного законодательства, одной из основных целей которого станет поддержка сексуальных меньшинств, вызвала широкий общественный резонанс и волну протестных акций по всей Молдове.

Нынешний спор развернулся вокруг давней позиции Юрия Рошки о недопустимости пропаганды нетрадиционных отношений и агрессивного продвижения сексуальных отклонений посредством публичных демонстраций и законодательных привилегий. Комментарии, ставшие предметом спора, были высказаны в соцсети по поводу навязываемой Западом «новой нормальности», ведущей к разрушению института семьи и традиционных ценностей.

Совет расценил его мнения как «дискриминационные и гомофобные», обязав, во избежание штрафа, публично извиниться перед ЛГБТ-сообществом. Следовать рекомендациям и, как он выразился, «нелепому ультиматуму» бывший депутат не собирается и намерен опротестовать решение в судебном порядке.

Вызов Конституции

Экс-председатель Христианско-демократической народной партии (1994 – 2011 гг.), бывший вице-спикер парламента и вице-премьер Юрий Рошка попал в поле зрения Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства минувшей осенью. В последние годы он выступает в новом качестве: публицист, издатель, автор нескольких книг, ректор Народного Университета. В январе 2012 г. Рошка инициировал создание Комитета по защите Конституции и демократии, в состав которого вошли руководители нескольких общественных организаций, политики и политологи. В тот период комитет организовал серию мирных антиправительственных акций протеста.

На протяжении своей политической карьеры Юрий Рошка активно и последовательно продвигал идею защиты традиционных семейных ценностей и недопустимости пропаганды образа жизни ЛГБТ-сообщества в виде гей-парадов и публичных манифестаций, на которых открыто пропагандируют сексуальные отношения между мужчиной и мужчиной и женщины с женщиной, требуют включить в школьную программу новые курсы обучения о сексуальных отношениях между людьми одного пола и т.д.

В мае 2008 г., когда молдавское ЛГБТ-сообщество решило впервые публично о себе заявить и организовать шествие по центру Кишинева, Рошка выступил с заявлением об осуждении «агрессивных попыток сексуальных меньшинств навязать себя молдавскому обществу в качестве нормы». Он отметил, что Молдова является одной из самых религиозных стран Европы, 98% населения являются христианами, и организаторы парадов секс-меньшинств должны это учитывать. Рошка заявил, что своими действиями они «бросают вызов Конституции, которая установила, что основой общества является семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной, покушаются на основные общественные институты: семью, церковь, школу, а также ставят под опасность будущее детей и общества».

«Я не против, чтобы взрослые люди выбирали тот образ жизни, который им нравится. Действующее законодательство гарантирует право на личную жизнь. Однако я категорически против пропаганды подобного образа жизни», — заявил Рошка с парламентской трибуны под одобрительные аплодисменты депутатов. Он призвал общество «солидаризироваться, чтобы сохранить и защитить моральные ценности, которые составляют его основу».

Накануне молдавские лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ) собирались впервые выйти на площадь Великого национального собрания, чтобы заявить о необходимости принятия закона о недискриминации. В Кишинев съехались представители сексуальных меньшинств из Швеции, Канады, России, Румынии, Бельгии, Израиля, Грузии, Белоруссии. В мае 2008 г. парад ЛГБТ был сначала разрешен мэрией Кишинева, но впоследствии было принято решение аннулировать выданное разрешение. Члены ряда христианских организаций, а также представители общественности, включая представителей клуба «Воевод», блокировали автобус с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, направлявшимися к месту проведения марша. Противники проведения парада скандировали лозунги: «Семья – союз между мужчиной и женщиной», «Аморальность разрушает общество», «Молдова – христианская страна».

Лакмусовая бумажка

Вопрос о принятии закона, одной из основных целей которого станет защита сексуальных меньшинств, буксовал несколько лет, однако при поддержке западных кураторов и «партнеров по развитию» ему в конце концов дали зеленый свет. В феврале 2011 г. проект закона о борьбе с дискриминацией был утвержден правительством и был передан в парламент. Комментируя продвижение в парламенте скандальной инициативы, Юрий Рошка заявил: «У нас происходит тотальное помутнение разума… Мы сменили красных комиссаров на голубых… В те времена мы принимали любое ЦУ партии… Теперь нас убеждают какие-то дяди из Брюсселя, что хотят нас осчастливить при помощи этого закона. Я не говорю уже про христианские ценности». Он потребовал вынести спорный законопроект на референдум.

Рошка также отмечал, что после 2009 г. в Молдове осуществляется внешнее управление: «Подписание соглашений об ассоциации и о свободной торговле между Молдовой и ЕС – это смертный приговор для нашей хрупкой экономики. Разве может наша обнищавшая экономика соревноваться на равных с мощью европейских стран? Конечно, нет. Нами просто манипулируют, сулят «рай земной» с тем, чтобы использовать нас, как батраков, на их черном рынке труда и завалить Молдову западными товарами. Вот вам экономическая модель еще одной «банановой республики», где лже-элита преклоняется перед «западными ценностями» в виде законов для «сексуальных меньшинств», массовой культуры и новой религии – евроинтеграция и права человека».

Он говорит, что некоторые западные ценности чужды Молдове и от них следует отказаться, приводя в качестве примера массовую культуру, потребительское общество, навязывание так называемых «сексуальных меньшинств» и однополых браков, культ накопления и алчности. «Мы должны вернуться к своим истокам и возродить веру. Необходимо наконец понять, что социальная инженерия, которая искусно внедряется в наше общество извне, превратила нас в людей, которые уже не понимают почти ничего в происходящих событиях»,- считает публицист.

«Вся бесконечная возня, затеянная евробюрократией по поводу так-называемого закона «об антидискриминации», названного позже «о равенстве шансов», то есть о правах «сексуальных меньшинств», вызвала мощную реакцию общества. Инстинкт самосохранения православного народа вырвался наружу из коллективного подсознания, хранящего наши незыблемые традиционные архетипы. Оказавшись под коварным натиском внешнего врага, использующего в качестве «пятой колонны» коррумпированную либеральную власть и сети влияния, сплетенные из клиентуры зарубежных фондов, самопровозгласивших себя «гражданским обществом», мы ощутили, может быть, как никогда прежде, нашу глубоко религиозную идентичность. Именно тогда выявилось истинное лицо пресловутой европейской интеграции. Коротко это можно описать так: меняем спасение души на обещание «земного рая». И все же принятие сего антихристианского закона имеет и свою положительную сторону. Это событие окончательно сорвало маски добропорядочности с лиц заезжих эмиссаров из Брюсселя», – считает Рошка. Добавим – маски сорваны и с либеральных, «проевропейских» политиков, которые голосовали за данный закон.

В своей книге «Молдова – часть, которая стала целым. О Национальной Идее как объединяющей силе» Юрий Рошка снова упоминает так называемый закон об антидискриминации. По мнению автора, в истории с его принятием отсутствие собственных воззрений, характера и нравственных принципов у власти проявило себя особенно ярко. «Неубедительный лепет власть предержащих о признании прав «сексуальных меньшинств», как о предварительном условии вступления в ЕС, оказался лакмусовой бумажкой. Заявлять всерьез, что сексуальные отношения между двумя мужчинами или двумя женщинами столь же естественны, как и отношения между представителями противоположных полов, равносильно демонстрации нравственного падения, безразличия к окружающим и бесстыдства», – пишет Рошка.

По его мнению, в этой ситуации «состояние морального паралича и атрофии религиозного чувства, удвоенное низкопоклонством перед представителями европейской бюрократии, предстало перед нами во всем своем уродстве». «Посланники отнюдь не доброй воли, они же представители сомнительных зарубежных кругов, даже смеют утверждать, – а наши хлопотливые наймиты от правительства повторяют, как попугаи, – что принятие этого закона является предварительным условием для режима либерализации виз в столь желанную Европу. Проследив логическую цепочку, можно сказать, что торг состоит в следующем: дайте нам ваши души и ваших детей, и мы дадим вам визы. А если завтра европейские комиссары (ох, как мрачно звучит этот термин на постсоветском пространстве) потребуют, чтобы мы узаконили как норму инцест, педофилию (только что признанную в Канаде сексуальной ориентацией), зоофилию, некрофилию и прочее в том же роде, что скажут наши «yes-мэны»?», – задается вопросом автор книги.

Главные бенефициары

Общественный резонанс и акции протеста в Молдове привели к тому, что после дискуссий с европейскими чиновниками кабмин доработал проект. Министерство юстиции представило новую редакцию документа, переименовав его в закон об обеспечении равенства. Он был принят парламентом 25 мая 2012 г. и вступил в силу с 1 января 2013 г.

В качестве его цели обозначены «предупреждение и борьба с дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на территории Республики Молдова, в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака». По смыслу закона, подвергаться дискриминации могут как граждане, так и юридические лица публичной и частной сферы.

Неравнодушной общественности удалось добиться, что в документе отдельно оговорено: его положения не распространяются и не могут быть истолкованы как наносящие ущерб семье, основанной на браке по взаимному согласию между мужчиной и женщиной, отношениям усыновления, а также религиозным культам и их составным частям в части религиозных убеждений. Закон запрещает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по указанным в нем признакам при найме на работу или увольнении, в непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке. Представители ЛГБТ в нем упомянуты лишь единожды: «Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере занятости и трудоустройства».

Тем не менее, как считают ряд экспертов, даже при том, что новый закон касался всех дискриминируемых лиц, среди его главных бенефициаров фигурируют именно сексуальные меньшинства. Как показывает практика, на протяжении последних лет наиболее резонансные и спорные решения специализированного совета были вынесены по делам, в которых в качестве заявителей выступают представители ЛГБТ-сообщества. Некоторые из вердиктов напрямую касаются института семьи и подрастающего поколения, а также вопросов пропаганды и продвижения интересов этой категории меньшинств.

«Народу моей страны плюнули в лицо»

Несмотря на противодействие общественности, в Молдове регулярно стали проходить фестивали секс-меньшинств «Радуга над Днестром», заключительным мероприятием которых становится парад представителей ЛГБТ-сообщества по центру Кишинева. Когда примэрию возглавил Ион Чебан, он заявил, что организаторы шествия не получат разрешения столичных властей на публичную манифестацию. Однако в прошлом году этот вопрос был снят с повестки дня, поскольку в связи пандемией коронавируса гей-парад не состоялся. Тем не менее в предыдущие годы к участникам шествия присоединялись некоторые общественные деятели, политики, европейские чиновники, дипломаты из Евросоюза и США.

Так произошло и в 2013 г., когда в Молдове вступил в силу вышеупомянутый закон об обеспечении равенства. После этого Юрий Рошка в своей статье выразил мнение о крахе процесса европейской интеграции в Молдове.

«После четырех лет проевропейского правления, когда во власть взобрались несколько группировок «новых молдаван» переходного периода, они же нувориши смутных времен, наставших после провала СССР, и после падения «новых коммунистов» вследствие известных насильственных акций 7 апреля 2009-го года, руководимых извне, в святой воскресный день 19 мая 2013 года случилось событие, которое должно, по моему мнению, положить окончательный и бесповоротный конец иллюзии европейской интеграции.

Еврокомиссар Штефан Фюле, прибывший воскресить усопший альянс приспешников коррумпированной евробюрократии, пролил последнюю каплю в чашу нашего терпения. Он принял участие в так называемом параде «сексуальных меньшинств». Европейский чиновник, вместе с американским послом Уиллямом Мозером и послом ЕС Дирком Шубелем (речь идет о лицах, занимавших свои должности в 2013 г. – прим.ред.), обратили теплые приветствия группе гомосексуалов и лесбиянок.

Содомиты, финансируемые и усиленно поддерживаемые из Запада, могут торжествовать. Христианскому народу моей страны плюнули в лицо в самой низменной форме. Таким образом, высокий европейский деятель солидаризировался с незначительной кучкой морально деградированных и физиологически нездоровых маргиналов против абсолютного большинства нашего народа. После этого вызывающего жеста, отвратительного цинизма и сатанинской наглости, лишь слепцы и трусы еще могут объявлять себя на стороне европейской интеграции», – написал Рошка.

Недавно на своей странице он сделал ряд публикаций, в которых, например, заявил, что власть в Белом доме «узурпировали сатанисты, которые пытаются поработить мир, а один из инструментов сатанинского порабощения – это разрушение сексуальной идентичности людей». Кроме того, он прокомментировал вступление трансгендера в должность в администрации президента США Джо Байдена словами: «Настоящее лицо администрации Байдена. Новая нормальность в наступлении. Защити нас, Господи, от злых».

Лобовая атака

Внимание Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства привлекли комментарии Юрия Рошки в размещенном в соцсети видеоролике, где он анализирует открытое письмо, распространенное несколькими посольствами по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Заявителем по этому делу выступил информационный центр GENDERDOC-M, представляющий интересы ЛГБТ-сообщества. Видео набрало более 1300 просмотров, им поделились около 100 раз. Совет пришел к выводу, что Юрий Рошка использует язык ненависти и ряд унизительных выражений в отношении этой категории меньшинств.

Еще в сентябре минувшего года совет обязал Рошку публично извиниться перед ЛГБТ-сообществом за дискриминационные и гомофобные заявления. Однако в масс-медиа эта информация появилась в конце января. Рошка опубликовал на своей странице в соцсети официальное предупреждение, в котором совет напоминает, что еще в сентябре 2020 г. рекомендовал ему публично извиниться, а также удалить из соцсетей соответствующие записи. В ином случае, при невыполнении требований совета до 1 марта 2021 г., ему грозит штраф в размере от 30 до 60 условных единиц (от 1,5 до 3 тыс. леев).

Следовать рекомендациям экс-депутат не собирается и намерен опротестовать решение совета в судебном порядке. Он объявил, что ищет адвокатов, которые готовы ему «помочь по религиозным и нравственным соображениям».

«Я подтверждаю, что с тех пор, как я был депутатом, в нескольких статьях для прессы и через мой видеоблог я жестко и последовательно критиковал агрессивное продвижение сексуальных отклонений в нашем обществе посредством публичных демонстраций и законодательных привилегий. Эта форма социальной инженерии, разработанная в оккультных кругах на Западе, призвана разрушить христианскую цивилизацию, подорвать моральные нормы, навсегда разрушить институт семьи и обратить вспять традиционные ценности. Эта лобовая атака на человека, рожденного с сексуальной идентичностью, приписываемой Богом, как неизменный факт, является частью лобовой атаки сатанинских кругов на мир и его культурные коды. Это поразительное отклонение, как форма гендерной теории, подтверждает идею о том, что сексуальность является социальной конструкцией и, следовательно, необязательна. И поэтому каждый мужчина имеет право «выбирать» или «изменять» свою сексуальную идентичность в соответствии с предпочтениями.

Таким образом, международные организации, контролируемые люциферианскими сетями глобалистов, навязывают ужасные отклонения, осужденные на протяжении всей истории человеческой цивилизации, как «новую нормальность», как обязательные для государств документы и как законодательные нормы. Данное явление является частью множества знаков темных и сумеречных времен, в которых мы живем, и называемых в Священном Писании и Священным Преданием, как последние времена. Я православный христианин и следую за Христом, я не могу и не хочу восстать против моего Бога, который дал мне жизнь и моральные нормы. Он и Его Церковь учат нас, что плохо и что хорошо, и если сегодняшний мир встал на путь отступничества и погибели, я не пойду по нему. Я боюсь стать врагом Христа, а не холодных и бесноватых людей. Пройдет и 1 марта, когда истечет нелепый ультиматум против меня, но я не буду позориться, называя уродливое красивым, а белое – черным», – прокомментировал Юрий Рошка.

В контексте этой ситуации эксперты напоминают, что в Молдове пока никто не отменял свободу слова – право человека свободно выражать свое мнение, пусть даже в жесткой и критической форме, тем более, когда речь идет о вопросах общественной значимости, о поддержке традиционных ценностей и традиционной семьи как основы сохранения и развития человеческого рода. Как Конституция, так и международные документы, к которым присоединилась Молдова, гарантируют свободу придерживаться своего мнения и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Решения, подобные вынесенному антидискриминационным советом, еще больше разобщают и поляризуют молдавское общество, нарушая консенсус между уважением свободы выражения мнения и продвижением равенства в разных сферах жизнедеятельности.

Владислав Бордеяну

В ближайшее время читайте продолжение – о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, в том числе о решениях, касающихся института семьи и подрастающего поколения, а также пропаганды и продвижения интересов сексуальных меньшинств.

Источник: https://noi.md

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