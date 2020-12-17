Трансгендер Шарлотта Клаймер станет министром образования США. Вчера «она» написала в Тwitter, что приняла предложение Джо Байдена стать секретарем по вопросам образования вместо Бетси Девос.

Раньше Шарлотта была Чарльзом, служила в вооружённых силах США. И не просто служила, а отдала армии семь лет: с 2005 по 2012, дослужившись до звания капрала.

Но потом Чарльз внезапно понял, что жить так дальше нельзя, и сменил армейские казармы на жизнь «ЛГБТ-активистки», став трансгендером с активной жизненной позицией. Настолько активной, что сделал головокружительную политическую карьеру.

Только вчера всех шокировала новость о том, что открытый гомосексуалист, женатый на мужчине, станет министром транспорта при Байдене, а сегодня из Штатов приходят ещё более шокирующие новости. Мир катится в ад…

Источник: https://3rm.info