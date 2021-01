Washington DC: „Teama de un atac din interiorul dispozitivului de securitate”. Alte frânturi de gând pentru America (II)

Măsurile de securitate pentru ceea ce s-ar vrea inaugurarea de mâine a lui Biden au luat în aceste ultime ore forme isterice. Presa de peste Ocean vorbește tot mai des despre „teama de un atac din interiorul dispozitivului de securitate”. Numărul membrilor Gărzii Naționale a crescut de la 15.000 la 25.000 (s-a mai spus, de peste trei ori numărul trupelor americane aflate acum în Irak și Afganistan). Biden a desemnat drept responsabil de tot dispozitivul de securitate, format din aproape 10 structuri cu subordonări diferite, FBI-ul, instituție dovedită demulte ori ca parte a Statului subteran. În dispozitiv toată lumea suspectează pe toată lumea. Televiziunea Fox News tocmai a aflat și informat că FBI-ului i s-a cerut să-i verifice pe toți cei 25.000 de membri ai Gărzii Naționale; români din Statele Unite susțin că inclusiv în interiorul FBI există facțiuni și suspiciuni. Armata păstrează în general o tăcere ce poate să spună orice. În sfârșit, o întrebare: dacă Biden și ai lui (unelte ale globalismului satanist) au câștigat în mod cinstit alegerile, și, dacă pe această bază, au conștiința deplinei lor legitimități, de unde această spaimă isterică că ceva ilegitim i-ar putea pune în pericol în al doisprezecelea ceas?

*”Marea” presă de peste Ocean, unealta globaliștilor neo-marxiști, cea care l-a călcat în picioare timp de patru ani pe Trump și a adus atâta ură în America, clamează azi nevoia de împăcare și vindecare. Dar pace nu va fi. Și ei știu asta. La fel ca și stăpânii lor, neo-marxiștii globaliști. Sistemului satanist mondial tocmai i-a trecut glonțul pe la ureche, și știe bine că data viitoare așa ceva îi va fi cel mai probabil fatal dacă nu-l va termina într-un fel sau altul pe Trump. Și dacă nu va face cu totul imposibil ca un alt Trump să se mai ridice vreodată. Și dacă nu va reprima cât mai curând posibil idealurile pe care Trump le-a sădit în mințile și inimile celor 75 de miloane de americani, și în alte poate câteva miliarde de pe glob. Cărora el, azi cel mai iubit dintre pământeni, a avut nebunia să le spună, mai ales, că cei ce-l urăsc pe el de moarte de fapt pe Dumnezeu Îl urăsc de moarte. Iar cuvintele lui Trump au fost auzite și primite și de cei peste un miliard de catolici, chiar dacă actualul lor Papă – ce rătăcire devastatoare… – s-a situat de partea prigonitorilor Domnului. Pentru creștini vin vremuri grele. Dar, ca și altă dată, spun să nu ne temem de oameni și de răul pe care ei ni-l pot face. Pentru că Domnul Însuși ne-a învățat și ne învață de 2000 de ani: „Eu, Eu sunt Cel Ce dă nădejde! Tu cine ești, ca să te temi de un muritor și de un om de rând care trece ca iarba?”.

*Răul pe care l-au adus în lume cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu și a miliardelor de oameni ce cred în El s-a acumulat într-atât că un vulcan izbăvitor tocmai stă să erupă, acum sau mai târziu, în America lui Trump. Am mai spus, Dumnezeu a fost alungat aproape de peste tot de sataniștii cotropitori și de ideologiile lor – pedofilia ca mod de viață, exhibiția homosexuală tot mai agresivă și lipsită de rușine, pruncuciderea la dimensiuni și scopuri industriale și tot așa. Ei au dus corectitudinea politică pe culmile sinistrului devastator de conștiințe și de suflete. Au pervertit infernal morala publică și statele și justiția lor. Au corupt totul și au strâns averi de sute de mii de miliarde de dolari, și azi fac cu ea ce vor din această lume. Internetul și giganții presei mondiale sunt în mâinile lor, mai periculoase decât orice armă de distrugere în masă.

Puțină lume a observat că în timp ce îl tălhăreau pe Trump de milioane de voturi (prin structurile Statului subteran criminal și Justiția lui), democrații, la vârf (uneltele lor americane) au avut două ieșiri echivalând cu exact două jurăminte sacre ale Mafiei. Pe 20 decembrie, Nancy Pelosi, șefa Camerei reprezentanților, s-a angajat la un pachet legislativ masiv pentru noi drepturi ale homosexualilor, pentru ca pe 15 ianuarie așa zisul președinte ales Biden să anunțe drepturi incredibile și iraționale pentru transexuali. Am fost și voi rămâne un militant ferm pentru egalitatea în drepturile și libertățile fundamentale (naturale, iar nu în cele inventate în numele lor de pierzătorii de suflete ale lumii acesteia). Prin urmare, Mafia sataniștilor, care a vrut să se știe bine cine e Stăpânul, a dictat acest jurământ public uneltelor lor: vă dăm puterea dar vă luăm gâtul de nu veți face ce tocmai ați promis în auzul unei lumi întregi.

Acesta este de fapt contextul în care Facebook mi-a restricționat contul timp de 3 zile, pentru că pe 9 ianuarie am scris că dacă americanii și popoarele creștine nu se vor ridica acum împotriva sataniștilor lumii o altă ocazie s-o mai facă nu vor mai avea. Motivarea cenzurii? „Postarea a incitat la ură religioasă.” Ură? Posibil. Dar răul pe care tocmai l-am descris merită iubit? După care logică, mă rog? Și împotriva cărei religii am incitat eu, Mark Zuckerberg? E contrar „standardelor comunității” tale (unde ești și tu de fapt un biet executant) să lupți împotriva Satanei și a slujitorilor ei, care fac atâta rău unei lumi care crede în Dumnezeu (și nu în Satana)? Știu, decizia n-o fi fost chiar a ta, ci a interpușilor tăi, ai lui Google și ai lui Soros din așa-zisa societate civilă: Mircea Toma (cu un trecut bine ascuns sub comunismul criminal), soția lui Adrian Moraru, șef la IPP (ONG suținător al securistului Băsescu și al sistemului lui) etc.

Sigur, mai știu și că Ambasada Israelului în România e ea însăși o agentură a propagandei răului. Pare că d-l ambasador Saraga nu mai are altă grijă decât să susțină paradele homosexuale de aici. Și, mai nou, în plină rezistență a românilor în fața unui vaccin pentru care producătorul nu-și asumă răspunderea, grija să ne învețe „cum toți cetățenii din Israel s-au vaccinat într-un timp record”. Cu toate acestea, întreb, justifică ele cenzura la care am fost supus? Va accepta o instanță românească așa ceva? Instanțele de aici nu sunt nici ele cu nimic mai bune decât cele de peste Ocean? Foarte probabil! Caz în care nu-mi va mai rămâne decât să mă consolez cu gândul că, contemporan cu Trump, am fost cenzurat din exact aceleași motive ca și el. Pentru că de fapt, dacă s-ar putea, voi îl vreți și mort pe bravul președinte din cauză că și el Îl iubește pe Dumnezeu, iar nu pe Satan și apostolii lui.

*Rezultatul strâns din Camera reprezentanților spune clar oricui că Senatul american așa șanse mai mult decât mici să-l pună pe Trump sub acuzare; la Senat fiind necesară o majoritate calificată de două treimi, și nu majoritate simplă. Mă folosesc de ocazia asta să fac mai clar următorul fapt: anume motivul din care Trump este singurul președinte american din istorie împotriva căruia au fost declanșate două proceduri de punere sub acuzare. Motivul din care în întreg mandatul trecut a fost atacat și subminat masiv și permanent de oamenii Statului subteran criminal. Motivul din care un număr dureros de oameni în care el a crezut, și cu care a crezut că va face bine țării sale, l-au trădat odios, înțeleși cu mafioții Statului subteran. Motivul din care zecile de instanțe judecătorești i-au respins pe procedură zecile de dosare probând sute de fraude electorale gansterești. Motivul din care a fost cenzurat într-o manieră care n-a mai existat și nu va mai exista în istorie de către giganți mondiali ai presei și ai internetului. Motivul din care niciun șef de stat și de guvern nu au dat practic niciun semn de solidaritate cu el în tot acest răstimp în care el a trecut solitar prin iadul acestei lumi. Motivul acestora toate a fost și este că acest conducător pe care America nu l-a meritat (și pe care probabil că nu-l merită decât puține țări ale lumii – cum ar fi Brazilia, Polonia, Ungria) s-a ridicat împotriva Satanei înseși. Și împotriva tuturor lucrărilor lui: ura față de Dumnezeu și necredința, disprețul față de om și batjocorirea lui (strivit mai ales de corupția statală), pruncuciderea și industria aferentă ei, pedofilia ca mod de viață, ideologia de gen și homosexualitatea exhibată tot mai agresiv și tot mai lipsită de orice rușine. Dacă Trump ar fi reușit în țara lui, sataniștii lumii ar fi primit o lovitură de moarte. Însă el nu a învins (cum ar fi reușit de unul singur?), iar americanii și întreaga lume va primi ce merită. Iar șansele ca un alt Donald Trump să se mai nască curând într-o asemenea lume sunt nule. Pentru că lumea de azi pare prea deprinsă cu răul, iar ca Dumnezeu s-o mai rabde mult astfel se pare, de asemenea, prea puțin probabil. În sfârșit, mai cred că asemenea lucruri ar fi trebuit să le spună lumii încă și mai clar Donald Trump însuși.

*Formidabilul președinte Trump a adus atâta speranță în lume încât azi e condamnat să meargă mai departe și până la sacrificiul suprem. Să ne rugăm pentru el!

*Subminarea accelerată a SUA a început cu migrația masivă a marelui capital din această țară în China comunistă. Un capitol peste ale cărui explicații s-a trecut cu o incredibilă ușurință în tot acest deceniu. Guvernările democrate de după acest moment au degradat galopant educația publică și justiția (ajunsă astăzi la scenă deschisă gardian al Statului subteran criminal). Ideologiile stângii neo-marxist-sataniste au luat în stăpânire în modul cel mai agresiv conștiințele americanilor, le-au terorizat și desfigurat. Americanii astăzi nu mai sunt un popor al conștiințelor libere. Venirea la Casa Albă a lui Trump începuse să recupereze durabil răul economic catastrofal ce fusese făcut, și anunța un război pe viață și pe moarte cu cei ce-i schilodiseră cultural și spiritual pe americani: neo-marxiștii globaliști din țară și din afară. El a anunțat către sfârșitul mandantului că Dumnezeu trebuie readus acolo de unde a fost alungat. A fost momentul în care dușmanii săi de moarte i-au hotărât sfârșitul, iar acestei Americi lovituri letale. „Pandemia” a fost declanșată exact când a trebuit: când Trump a vorbit despre Dumnezeu și când economia țării atinsese punctul cel mai de sus. Revoltele devastatoare din mai, orchestrate la vedere de stânga satanistă, a fost al doilea pumn sub centură aplicat Americii lui Trump. Al treilea, fraudarea masivă a alegerilor și încercarea din aceste zile, de mâine mai exact, a democraților, de a-l distruge în Congres pe președinte. Iată de ce cred că această Americă mai are până mâine doar o singură șansă de a nu se prăbuși definitiv: o decizie de mână forte a celui care a dovedit că pentru el soarta țării sale e mai presus de viața sa.

*Cel mai bogat om din lume, Elon Musk (un suporter mai mult sau mai puțin mărturisit al președintelui Trump), tocmai a obținut aprobarea Marii Britanii pentru un internet global, asigurat de un număr de câteva sute de sateliți ai săi. Grecia, Germania și Australia și-au dat și ele aprobarea pentru noua rețea de internet. Aceasta ar putea avea semnificația sfârșitului monopolului asasinilor media din Silicon Valley, uneltele sataniștilor planetari.

