Virusul nu a fost izolat. Tu ai fost izolat! Ne-au furat un an din viață. Nu credeți ca ajunge?!

La un an de zile de la intrarea in sarabanda covid vedem că lupta astăzi se dă nu pentru sănătate cât pentru libertate.

Maștile au fost rând pe rând inutile, mai bune decât nimic, obligatorii. Tratamentele care mai de care mai controversate până la grave erori și cazuri de malpraxis pe care nu le vom afla niciodată.

Peste 95% dintre cei infectați sunt însă sănătoși și pe picioarele lor, între cei 5% se află cei infectați azi și cei care au pierdut lupta cu virusul, dar mai ales cu sistemul, cu corupția și gafele celor care au preluat gestionarea acestei situații de criză.

Suferința și urmările gestionarii haotice a acestei crize le vom deconta noi pentru politicienii nu răspund niciodată pentru greșelile lor, care după cum spunea Eminescu SUNT CRIME împotriva propriului popor.

Astăzi lupta nu mai este pentru sănătate.

Este pentru libertate.

Se vehiculează ideea unui pașaport pentru cei vaccinați cu care se va putea circula liber, fără restricții… deși conform spuselor domnilor doctori, cei vaccinați sunt cei mai predispuși la împrăștierea virusului.

Care virus?! … acel virus care rând pe rând ne-a restrâns drepturi și libertăți și ne-a arătat impotenta de a lupta pentru ele și a incapacitatea de a gestiona o criza… de orice natura ar fi ea.

De libertăți nu va pasa?! Bine.

Mai târziu va fi prea târziu.

Nu sunt împotriva vaccinării. Vaccinați-vă. Tratați-vă. Dar nu mă obligați sau constrângeți.

Au încercat asta atât naziștii cât și comunistii.

Uniformizarea populației și îngrădirea până la exterminarea celor care nu s-au conformat.

Am învățat ceva din aceasta criza?!

NU!

Nu am construit si nu exista planuri pentru a deschide fabrici românești de medicamente, de produse sanitare, de bunuri de larg consum. Nu exista un plan de autosustenabilitate și gestionare a propriilor resurse in folosul nostru, al cetăților români.

Practic nu exista nimic in cazul unei crize prelungite in afara de împrumuturi masive, importuri masive in schimbul propriilor resurse. Ca vorbim de oameni sau resurse materiale totul dispare cu girul politicienilor și prin consimțământul nostru tacit, pentru că nepăsarea este de asemenea o crima in foarte multe cazuri.

Privatizam și vindem și ultimile resurse ca la un joc de poker unde pe ultima mână se joacă tot la o mizerabilă cacialma.

Virusul nu a fost izolat. Tu ai fost izolat!

Ne-au furat un an din viață.

Nu credeți ca ajunge?!

#gata

Sursa: https://www.activenews.ro

