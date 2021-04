Vaticanul va găzdui cea de-a cincea conferință internațională a sănătății

Vaticanul îl găzduiește pe Fauci, Chelsea Clinton, CEO Pfizer, precum și oligarhii Big Tech la conferința de „sănătate”. De asemenea, dezvoltatorii de vaccinuri, bătrânii mormoni, Chelsea Clinton, care este pro-avort, avocata pentru controlul populației Jane Goodall, activistă New Age, un proeminent cărturar musulman din Marea Britanie și o actriță americană pro-avort cunoscută pentru că prezintă nud, sunt toți vorbitori la o viitoare conferință a Vaticanului pe tema „sănătății”. Există doar doi clerici catolici enumerați printre cei 114 vorbitori.

Vaticanul a anunțat cea de-a cincea Conferință internațională de sănătate despre „Explorarea minții, a corpului și a sufletului” și va găzdui zeci de vorbitori globaliști și care promovează avortul, cum ar fi Chelsea Clinton, directorii executivi ai companiilor de vaccinuri Pfizer și Moderna, directorul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA, și dr. Anthony Fauci, anunță LifeSiteNews..

Conferința este intitulată „Explorarea minții, a corpului și a sufletului” și urmează să aibă loc de la 6 până la 8 mai.

Un număr incredibil de 114 vorbitori vor apărea la eveniment, care este găzduit de Pontifical Council for Culture, Cura Foundation, Science and Faith Foundation (STOQ) și Stem For Life (SFLF).

Pe lista de vorbitori sunt incluse nume proeminente și diverse, cum ar fi CEO-urile Pfizer și Moderna, dintre care primul produce și pastile pentru avort; directorul Institutului Național de Sănătate (NIH), Francis Collins, care susține utilizarea țesutului fetal în proiecte de cercetare; șeful Google Health, David Feinberg; și dr. Anthony Fauci de la Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, ale cărui sfaturi adresate oficialilor guvernamentali au jucat un rol major în închiderea bisericilor americane anul trecut.

Directorul NIH, Francis Collins, are o lungă istorie a politicilor anti-viață și a aclamat anterior „beneficiile științifice” care rezultă din cercetarea țesutului fetal, susținând că o astfel de muncă ar putea fi realizată „cu un cadru etic”.

La conferința Vaticanului i se alătură CEO-ul Salesforce, Marc Benioff, care s-a aliniat ferm cu elita liberalistă și globalistă, interzicând e-mailurile republicanilor și campania pro Trump în urma protestelor de la Capitoliu, din 6 din ianuarie.

La conferință vor vorbi, de asemenea, reprezentantul Organizației Națiunilor Unite și Jane Goodall, care susține controlul populației; activistul new age Deepak Chopra; chitaristul rock Joe Perry; Vârstnicul mormon William K. Jackson; președinte executiv al British Board of Scholars and Imams, Shaykh Dr. Asim Yusuf; modelul pro-avort Cindy Crawford; și fostul prefect dezonorat al Secretariatului pentru Comunicare, Mons. Dario Viganò.

Mulți alți profesioniști din domeniul medical, reprezentanți ai agențiilor federale din SUA, lectori universitari, oficiali de rang înalt ai companiilor și muzicieni formează, de asemenea, numărul de vorbitori. Există doar doi clerici catolici enumerați printre cei 114 vorbitori.

Desfășurându-se în Vatican, evenimentul este promovat prin intermediul mesajelor de socializare „#UniteToPrevent și #UniteToCure”.

Blasfemie imagistică

Imaginea care promovează conferința Vaticanului este un fragment al picturii lui Michelangelo din Capela Sixitina despre Creația Omului. În afiș, mana Creatorului și cea a lui Adam sunt acoperite de mănuși de unică folosință, iar cea a lui Adam e de culoare, ca să fie totul cât mai „politically correct”.

Sigla conferinței este un cerc de oameni care leagă mâinile, colorate în tonurile steagului curcubeu LGBT și poziționate lângă cheile încrucișate și tiara papală a Pontifului.

Primul obiectiv declarat al conferinței este de a încuraja „dialogul deschis” și de a încuraja „o abordare interdisciplinară pentru a aborda provocările majore de îngrijire a sănătății din întreaga lume”.

Un alt obiectiv este „Examinarea interacțiunii minții, corpului și sufletului și discutarea a ceea ce înseamnă a fi om și a modului în care tehnologiile medicale transformatoare ridică noi provocări în ceea ce privește îmbunătățirea umană și interpretarea minții, corpului și sufletului”

Având în vedere prezența minoră a clerului catolic la conferință și moderarea jurnaliștilor laici, rămâne de văzut dacă acest obiectiv se va referi la învățătura catolică despre relația dintre om și Dumnezeu și dacă va ignora gândirea teologică și filosofică catolică cu privire la suflet, continuă LifeSite.

