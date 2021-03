Vaccinul MODERNA a provocat deces prin CEDAREA ORGANELOR

Valeriu Gheorghiță nu mai este doctor. Imberbul Valeriu Gheorghiță este ceea ce se numea la comuniști un politruc. El veghează la bunul mers al directivelor vacciniste de partid și de stat, orice ar fi. Moare cineva după vaccin, el știe la minut, contrar oricărei practici științifice, că nu este de la vaccin. De data asta îi vom dovedi ori că este un mincinos cronic ori un habarnagiu notoriu. Pentru că ceea ce susține el cu aplomb – că vaccinul nu poate genera cedarea organelor – s-a petrecut în cazul vaccinului Moderna chiar în faza lui de testare!

Mai mult, luna trecută, într-un caz care face valuri în SUA, al unei tinere tehniciene chirurgicale de 39 de ani, vaccinată tot cu MODERNA, sfârșitul a fost același – și tot după rapel, și tot în patru zile de la injectare: cedare multiplă de organe / insuficiență multiorganică! EXACT CA ÎN CAZUL DE LA ORADEA!

Kassidi Kurill a murit în urma cedării organelor, după ce ficatul, inima și rinichii nu i-au mai funcționat, transmite LifeSiteNews și The Defender, publicația organizației lui Robert F. Kennedy Jr. pentru apărarea sănătății copiilor, Children’s Health Defence. Nu avea probleme medicale cunoscute sau condiții preexistente, după cum au spus membrii familiei presei locale – VIDEO AICI. Tânăra a murit pe 5 februarie a.c.. La data transmiterii reportajului, pe 10 martie, familia nu primise încă rezultatele autopsiei, motiv pentru care a decis să iasă în presă.

Redăm și extrasul cu privire la cedarea organelor, în original: „Kassidi Kurill died of organ failure after her liver, heart and kidneys shut down. She had no known medical issues or pre-existing conditions, family members said.”

Profesoara Adriana Bunea din Oradea a murit cumplit după a doua injectare cu serul experimental Moderna. A fost înțepată luni, pe 8 martie și a murit la spital joi, 11 martie. „Își dădea ochii peste cap. Când a ajuns salvarea, era deja cu ochii dilatați și fixați, iar gura încleștată”, descrie soțul ei oroarea. La spital a sucombat după o suferință îngrozitoare, în urma insuficienței multiple de organe.

Gheorghiță ȘTIE că nu e de la vaccin. I-a zis o păsărică. Fără îndoială profesoarei Adriana Bunea i-au cedat organele de la aerul tare din Oradea.

Gheorghiță s-a pronunțat și zilele trecute, la fel, fără nici cea mai mică dovadă științifică – respectiv singura posibilă, expertiza medico-legală – în cazul învățătorului în vârstă de 45 de ani, din Argeș – Gheorghe Constantin Năstase -, care a murit la o zi după ce se injectase cu prima doză de ser experimental Pfizer/BioNTech și a lui Ioan Barbu, în vârstă de 46 de ani, din Tg. Jiu: Barbatul mort în Gorj a fost vaccinat cu lotul AstraZeneca retras de 9 țări. Gheorghiță spune că nu e nici o problemă.



Amândoi au decedat după vaccin în urma unor probleme cardiace de care nu suferiseră niciodată. Două studii americane arată legătura periculoasă dintre vaccin și atacuri de cord sau vasculare:

1. ATAC DE CORD. De ce se poate muri de vaccin. Posibile cauze: MICROTROMBII – leziuni microvasculare la creier, inimă, ficat și rinichi. STUDIU remis autorităților SUA, valabil și pentru cele din România

2. O posibilă cauză a deceselor și reacțiilor severe după vaccin ale persoanelor vârstnice sau/și sensibile cu inima și circulația sângelui. STUDIU american ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR

Și acum, Valeriu Gheorghiță, încă președintele pompos denumitului Comitet Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 CNCAV, a declarat, chiar azi, la Antena 3, că decesul profesoarei din Oradea nu a survenit ca urmare a unei reacții la vaccin.

”Nu există nicio legătură între vaccinare și decesul persoanei. Cedarea organelor interne nu se poate întâmpla din cauza vaccinului”, a spus doct Valeriu Gheorghiță, citat și de SPS.

NOTAȚI: Este vorba de rapel, făcut la 28 de zile de la prima injectare, perioadă în care Adriana Bunea, în vârstă de 55 de ani, a suferit diverse forme de disconfort fizic și medical, potrivit soțului profesoarei de fizică, Vasile Bunea, la rândul lui profesor de fizică:

„Acum privind retrospectiv pot spune câteva lucruri, pe care mi le-au confirmat cunoștințe care sunt din domeniul medical, și anume se plângea destul de des în ultimele două săptămâni că îi este frig, cu toate că era destul de cald în casă.

Dând filmul în spate, o cunoștință care este cadru medical mi-a spus că este explicabil fiind faptul că s-ar putea că organismul să fi luptat cu ceva în acel interval de timp.

În ultimele săptămâni, au fost patru săptămâni între primul vaccin și rapel. Au fost nu frisoane ci senzații de frig, nu frisoane.”

Revenind la tovărășelul Gheorghiță, orice medic și nu numai – orice persoană informată – știe că nu se poate stabili cu exactitate cauza unui deces decât în urma Autopsiei Anatomo-Patologice. O expertiză reală poate dura luni de zile. Amintim în acest sens că experiza medico-legală în cazul asistentei de la Institutul Marius Nasta decedată după vaccin pe 28 ianuarie (caz ascuns opiniei publice de tovarășa Beatrice Mahler timp de 9 zile, până a aflat presa) nu a fost finalizată nici până azi, după o lună și două săptămâni.

Au fost cele două decese, ale asistentei și profesoarei, provocate de vaccin? Răspunsul de bun simț al unui profesionist este: NU SE POATE ȘTI.

Nimeni – cu excepția vreunui papagal care recită texte după cum a fost învățat la instructaj – nu se poate pronunța categoric că un deces nu este dintr-o anumită cauză, nici măcar un anatomo-patolog, decât după efectuarea autopsiei. Gheorghiță e infecționist. Și, după cum se vede, este un infecționist prost; prost informat cel puțin, vrem să spunem, desigur.

Pentru că această suficiență pe care o exprimă ca vedetă TV care ne spunea într-o campanie mediatică mincinoasă și ilegală că vaccinurile sunt „SIGURE, EFICIENTE și CU FOARTE PUȚINE CAZURI ADVERSE” îi este retezată cu tot cu nasul de Pinocchio chiar de către STUDIUL MODERNA oferit spre aprobarea vaccinului experimental organismului federal american responsabil – US FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) – la data de 17 decembrie 2020.

Redăm titlul în original al documentului de 61 de pagini – PDF DE LA SURSĂ AICI

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Presentation – FDA Review of Efficacy and Safety of​ Moderna COVID-19 Vaccine ​Emergency Use Authorization Request

La Pagina 39, în tabelul rezervat Reacțiilor Adverse Severe (Serious Adverse Events) în faza de testare, se arată că din cei 13 morți, 6 au murit după vaccin, în felul următor:

DOI în urma unor atacuri de cord, doi au fost găsiți decedați acasă, unul s-a sinucis după prima doză și al șaselea a murit în urma CEDĂRII MULTIPLE A ORGANELOR. Sigur, poate fi o „coincidență”, ca toate morțile de după vaccin, conform autorităților. Dar s-a întâmplat după vaccin, la fel ca și în cazul tinerei tehniciene perfect sănătoase din SUA. O minimă deontologie ar fi impus mai puțină siguranță în exprimare. „În terminologia științifică nu există atributul SIGUR”, ne învață Profesorul Peter Doshi de la Universitatea Maryland, în New York Times.

Întrebarea care se pune este: NU A ȘTIUT Gheorghiță despre STUDIUL companiei MODERNA pentru aprobarea vaccinului sau MINTE CU NERUȘINARE? În aceste cazuri, avem de a face ori cu un incompetent care este (i)responsabil cu destinele și viețile a milioane de români, ori cu un ticălos cinic și nerușinat. În ambele cazuri s-ar impune demisia sau demiterea.

DOCUMENTUL MODERNA – FDA AICI:



Sursa: https://www.activenews.ro

