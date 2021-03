Un sat din Raionul Râșcani protestează împotriva instalării antenei Orange

Locuitorii din satul Pârjota, din raionul Râșcani, își manifestă dezacordul cu tentativele companiei Orange de a instala abuziv în localitate un pilon pe care să fie instalate mai multe emițătoare de telefonie mobilă. Potrivit consilierului local Odeta Tatari, localitatea are statut de localitate protejată.

Aceștia au întocmit o scrisoare oficială în adresa companiei în care cer ca să fie respectată opinia locuitorilor. Redăm mai jos textul integral al scrisorii deschise:

”Fac public următoarea informație: la 01.02.2021 am expediat următoarea scrisoare . Am primit confirmarea recepționării. Atât. Se tace . Cocluzionați. Vom continua sa facem apel la conlucrare și vom căuta posibilele căi de soluționare”, scrie consilierul local Odeta Tatari.

Textul scrisorii

”ORANGE MOLDOVA SA

Dlui Director

Scrisoare-recomandare

Prin prezenta, noi subsemnații, locuitori ai satului Petrușeni , raionul Râșcani, vă aducem la cunoștință că localitatea noastră este declarată zonă ecologic protejată , prin decizia APL Petruseni N4/1 din 24 august 2017. Astfel avizăm repetat că nu suntem de acord de a se construi acel controversat si discutat pilon cu antene, solicitare respinsă deja de către populație. Rugăm să se țină cont de recomandările petiționarilor. Recent , cu doar 2 luni in urmă , peste 40 de persoane din familii tinere care au copii si care vor să li se respecte dreptul de a își proteja sănătatea, drept garantat de Constituți RM, au contestat la Cancelaria de Stat ultima decizie a APL la acest subiect.rezultatul fiind abrogarea acelei decizii, restabilirea Declaratiei de zonă protejată. Acum, mai strigent ca oricând, oamenii vor sa-și pastreze sănătatea , să aibă o imunitate puternică. Emisiile CEM ale instalațiilor de telefonie mobilă sunt științific dovedite ca fiind nocive si generatoare de cancer. Nu o sa aduc în pagină nicio dovadă a acestor efecte care sunt evidente si studiate si afirmate de mii de lucrări științifice pe parcursul a multor ani deja. Acum mai mult ca oricând suntem împotriva proiectului dat, proiect neautorizat , fraudat de elemente corupte și foarte deranjant pentru localitate, rugăm să vă retrageți cererea, să luați cunoștință de opinia locuitorilor care nu sunt de acord cu construcția antenelor noi, de asemenea să încetați manipularea comunitații prin minimalizare de semnal, ca să obțineți în mod forțat reacția așteptată de acord. Solicităm insistent să restabiliți semnalul care a fost anterior. Este nerespectuos cel puțin ce faceti cu clienții Dvoastră, luarea semnalului este o acțiune de manipulare, de constrângere. Am fost preîntâmpinați despre această acțiune de expertul de la alt operator,ce a discutat cu noi , precum compania D-voastră va opri semnalul pentru localitatea noastră. Avem înregistrarea audio a întregii discuții cu acel expert , o înregistrare de 2 ore , în prezența mai multor persoane, ce pot confirma evenimentul dat. Această josnică metodă de a crea disensiuni, nemulțumiri în rândurile populației poate fi calificată ca act discriminatoriu si nu numai. Am semnalat acest lucru juriștilor unor deputați ai Parlamentului. Apelăm la D-voastra să oferiți onest și corect , cu respect și imparțial serviciile de care am beneficiat atâta timp fiind clienții, Dvoastră de zeci de ani. Vă asigurăm cu fermitate că dacă vă onorați corect obligațiile de prestare a serviciilor, nu există necesitatea unor noi antene. Mai ales în spațiul extravilan atât de restrâns cum este la Petrușeni. O altă explicație simplă, ce nu necesită dovezi, este că Antena la Petrușeni este o investiție risipitoare pentru Stat, deoarece numărul utilizatorilor de la an la an este în scădere în localitatea noastră. Nemijlocit in satul Petrușeni sunt doar puțin peste 800 persoane populație adultă si circa 60 de elevi, comparativ cu circa 6-7 ani in urmă când erau peste o mie de locuitori adulți. Din ei, la ora actuală unii beneficiază doar de telefonia fixă , fiind pensionari ,trăind la limita sărăciei. Alții în jur de 20 de persoane există din ajutorul social temporar neavând loc de muncă si aproximativ aceeași cifra sunt familii nevoiașe ce primesc si ei alte ajutoare unice pentru copii sau pentru încălzire în sezonul rece. Aceste ajutoare au specificații în lege ca nu sunt pentru a fi cheltuite pe internet si tel. mobil. Vă expunem aceste date ca să vă convingeți de nerentabilitatea acestei construcții la Petrușeni și imposibilitatea recuperării cheltuielilor ei. Vă solicităm respectuos si insistent să renunțați la această construcție în s. Petrușeni, și Vă că anunțăm că ne vom apăra sănătatea familiilor și a copiilor în instanțe, dacă ne veți încălca dreptul , iar în consecință vom alege serviciile altui operator. Adăugând că dreptul copiilor si dreptul cetățeanului de a-si proteja sănătatea este mereu prioritar, solicitarea unor cetățeni din sat pentru construirea pilonului este una nefondată , ei având nu doar una ,dar câteva modalități de comunicare, iar motivul că „se râd de ei ” oaspeții la sărbători fiindcă nu au semnal la mese “ nu poate fi unul serios si nici mai presus de dreptul copiilor .Dreptul copiilor la sănătate ține de viitorul societății în întregime. Listele semnatarilor se anexează în atașament. Vă mulțumim. Solicităm răspuns înscris despre recepționarea prezentei scrisori- recomandări .

Cu toată considerația si respectul, petiționar Odeta Tatari. s. Petrușeni, Râșcani.

Surse: https://riscanistiri.wordpress.com, https://www.facebook.com