Un oraș din Dakota de Sud renunță la obligativitatea purtării măștii după ce o fetiță de 9 ani i-a scris Primarului să o interzică

Orașul Sioux Falls din Dakota de Sud a decis să ridice obligativitatea purtării măștii după ce o fetiță de 9 ani a citit în fața consiliului orașului o scrisoare în care spunea că a fost hărțuită și batjocorită la școală pentru că nu purta o acoperitoare facială. Măsura a expirat sâmbătă, 13 martie, iar primarul Paul TenHaken și-a exprimat votul contra prelungirii ei, relatează independent.co.uk.

Copila a relatat că ei și familiei ei li s-a cerut să iasă afară dintr-un magazin pentru că nu purtau mască de protecție.

„Am 9 ani și sunt în clasa a treia. Am venit aici să vorbesc despre cum am fost agresată în autobuz și la școală pentru că nu port mască. Îmi spuneau că părinții mei nu au grijă de mine, iar bibliotecara școlii nu mă lasă să stau în încăpere, în timp ce alții care poartă mască sunt lăsați”, a povestit fetița, potrivit The Daily Beast.

Mama acesteia, Alexis Kuiken, s-a arătat mândră de curajul fiicei sale și a pledat în fața consiliului pentru eliminarea obligativității purtării măștii.

„Cu această măsură, îi faceți pe oameni să se simtă îndreptățiți să se creadă mai buni decât alții și să se uite la noi de sus și să ne hărțuiască doar pentru că am luat altă decizie, pentru sănătatea psihică și fizică a familiei noastre. (…) Totul se învârte în jurul fricii. Eu aleg credința în locul fricii. Este o mare diferență între a merge în mijlocul unei șosele și să te aștepți să nu fii omorât și a ieși afară fără mască pentru un virus cu o rată de supraviețuire de 99%”, a argumentat aceasta.

După ce consiliul a votat 4 la 4, primarul TenHaken a spus: „Asta lasă decizia în seama mea. Evident, speram să nu ajung în această poziție. O să votez împotrivă în seara aceasta”, a decis primarul.

Astfel, măsura obligativității purtării măștii a încetat, după un scor final de 5 contra 4 în consiliul orașului Sioux Falls.

Prin aceasta, localitatea din Dakota de Sud se alătură deciziei luate deja de state precum Texas, Mississippi, Iowa, Montana, Oklahoma și Dakota de Nord.

Noul președinte american, „democratul” Joe Biden, a caracterizat curentul eliberării de mască drept „gândire neandertaliană”, batjocorindu-i pe cei care se opun restricțiilor, cel mai adesea ineficiente și insuficient argumentate.

Sursa: https://www.activenews.ro

