Testarea în masă și lockdown-ul au dus în Slovacia cea mai mare rată a mortalității din lume

La câteva luni după ce a devenit prima țară din lume care și-a testat întreaga populație, Slovacia are acum cea mai mare rată a mortalității, cauzată de coronavirus, din lume, scrie Yahoo News UK.

Slovacia are în prezent cea mai mare medie de decese COVID raportate la 1 milion de locuitori, comparativ cu orice altă țară, într-un interval de șapte zile. Începând cu 15 februarie, țara a avut o medie de 17,82 noi decese la 1 milion de persoane, potrivit Our World in Data. A urmat Portugalia cu 14,81, Muntenegru cu 12,63, San Marino cu 12,63 și Cehia cu 12,23 la 1 milion de locuitori. Marea Britanie, care a înregistrat peste 117.000 de decese de când a început pandemia, se află pe locul șase, cu 9,70 decese la un milion de locuitori.

Aceste cifre vin după ce Slovacia și-a testat întreaga populație în octombrie, strategie care a fost lăudată pe scară largă. Cazurile din țară au fost reduse cu peste 60% într-o săptămână, potrivit unei analize făcute de London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Totuși, doar câteva luni mai târziu, rata Slovaciei de noi decese provocate de COVID este cea mai mare din lume.

Chiar înainte de Crăciun, Slovacia a intrat într-un lockdown dur, în încercarea de a reduce răspândirea virusului, dar numărul cazurilor a atins un record la 6 ianuarie, la 597,08 cazuri raportate la un milion de persoane și, deși au scăzut de atunci, cifrele sunt departe de ratele scăzute observate în timpul primului val.

Să ne amintim de recentul studiu al Universității Johns Hopkins care arată că vaccinarea poate fi făcută și prin intermediul testelor RT-PCR.

Sursa: https://ortodoxinfo.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki