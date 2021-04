STUDIU: Vaccinul Pfizer poate provoca miocardită la persoanele sub 30 de ani

Detaliile difuzate dintr-un raport israelian al Ministerului Sănătății au ridicat îngrijorări în rândul experților cu privire la o posibilă legătură între vaccinul Pfizer-BioNTech COVID-19 și miocardita, potrivit The Times of Israel, informează The Defender

Raportul preliminar al unui comitet însărcinat cu monitorizarea efectelor secundare ale vaccinului a constatat 62 de cazuri de miocardită, inclusiv două decese, la persoanele care au primit vaccinul Pfizer. Cincizeci și șase dintre cazuri au apărut după a doua doză de vaccin, iar 55 de cazuri au apărut la bărbați – majoritatea cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Cei doi pacienți care au murit ar fi fost sănătoși până la administrarea vaccinului și nu aveau afecțiuni preexistente. Una era o femeie de 22 de ani, cealaltă era un bărbat de 35 de ani. Raportul a menționat că 5 milioane de oameni din Israel au fost vaccinați împotriva coronavirusului.

Coordonatorul israelian al campaniei de vaccinare, Nachman Ash, a confirmat că „zeci de incidente” de miocardită au apărut la persoanele vaccinate, în principal după cea de-a doua doză, dar a subliniat că ministerul sănătății nu a tras încă concluzii.

Determinarea unei legături, a spus Ash, ar fi dificilă, deoarece miocardita, o afecțiune care dispare adesea fără complicații, poate fi cauzată de o varietate de viruși și un număr similar de cazuri au fost raportate în anii precedenți, a raportat Reuters.

Cu toate acestea, potrivit cercetătorilor de la Organizația Națională pentru Tulburări Rare, miocardita poate rezulta din infecții, dar „mai frecvent miocardita este rezultatul reacției imune a organismului la leziunile cardiace inițiale”.

Cercetătorii israelieni și-au prezentat concluziile directorului general israelian al sănătății, Pfizer, Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Întrebat de Reuters cu privire la revizuire, Pfizer a spus că a fost în contact regulat cu Ministerul israelian al Sănătății pentru a revizui datele despre vaccinul său și că este conștient de observațiile israeliene ale miocarditei care au avut loc, în principal la bărbații tineri.

Cercetătorii care au efectuat studiul israelian au subliniat că sunt necesare investigații suplimentare pentru a confirma o legătură între miocardită și vaccin, dar au adăugat că au îngrijorări semnificative. Ei au scris:

„În această etapă, conform constatărilor preliminare, care necesită coroborare suplimentară, există impresia unui număr mai mare decât se aștepta, în special pentru vârstele până la vârsta de 30 de ani. În curând va fi pregătit un raport mai avansat pe această temă.”

„Impresia este că există o creștere a incidenței fenomenului, în special la bărbații tineri, la scara de 1: 20.000 după vaccinare. Este probabil ca debutul miocarditei să fie asociat cu administrarea vaccinului (în special a doua doză).

Sursa: https://www.activenews.ro

