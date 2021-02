Studiu: Centrele pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) din SUA au încălcat legea federală, manipulând statisticile deceselor cauzate de COVID

Un studiu publicat recent în jurnalul Science, Public Health Policy & the Law susține că CDC a încălcat legea federală, umflând statisticile despre mortalitatea provocată de COVID-19, arată Vaccine Impact.

Studiul este intitulat „Colectarea datelor despre COVID-19, comorbiditate și legea federală: o retrospectivă istorică”.

Din rezumatul studiului:

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC), în 23 august 2020, „pentru 6% din decese, COVID-19 a fost singura cauză menționată. Pentru decesele cu afecțiuni sau cauze în plus față de coronavirus, în medie, existau 2,6 afecțiuni sau cauze suplimentare la fiecare deces înregistrat”.

Pentru o națiune frământată de politicile de sănătate publică restrictive impuse oamenilor sănătoși și micilor întreprinderi, aceasta este cea mai importantă revelație statistică a crizei de față. Această revelație influențează considerabil numărătoarea deceselor puse pe seama coronavirusului.

Și mai important, aceasta expune problemele majore din procesul prin care CDC a putut genera date incorecte în timpul unei crize sanitare.

CDC a pledat pentru izolare socială, distanțare socială și folosirea unui echipament de protecție personală, ca principale strategii de reducere a riscului îmbolnăvirii, ca răspuns la criza COVID-19, refuzând totodată să recunoască perspectiva unor medicamente ieftine și tratamente alternative.

Aceste strategii au fost promovate pe scară largă, ca răspuns la estimările privind rata mortalității, care s-au dovedit a fi profund inexacte.

O serie de investigații amănunțite privind legalitatea metodelor folosite pentru crearea acestor strategii a ridicat îngrijorări și întrebări suplimentare.

De ce ar decide CDC împotriva folosirii unui sistem de colectare și raportare a datelor creat chiar de CDC, și care a fost folosit în toată țara timp de 17 ani, fără nici un incident, în favoarea unui sistem netestat și nedovedit, exclusiv pentru COVID-19, fără o dezbatere prealabilă și fără a se consulta părerea specialiștilor?

Nu cumva decizia CDC de a abandona un sistem cunoscut și dovedit eficient a și încălcat mai multe legi federale, care asigură acuratețea și integritatea datelor?

Nu cumva CDC a schimbat cu bună știință regulile pentru raportarea cauzei morții în prezența comorbidității exclusiv pentru COVID-19? Dacă da, de ce?

Puteți găsi răspunsuri la aceste întrebări consultând, în limba engleză, studiul complet.

Patrick Howley a relatat pentru National File:

Un studiu inovator revizuit inter pares arată că CDC a încălcat cu bună știință multiple legi federale, printre care: Legea privind calitatea informațiilor, Legea privind reducerea birocrației și Legea privind procedurile administrative, cel puțin. (Institutul pentru Cunoaștere Pură și Aplicată / Inițiativă privind politica de sănătate publică).

„Cel mai important de subliniat este că CDC a adoptat noi reguli pentru colectarea și raportatea datelor exclusiv pentru COVID-19, fapt ce a rezultat într-o umflare cu 1600% a numărului total de decese provocate de COVID-19,” a transmis într-o declarație pentru NATIONAL FILE grupul de monitorizare All Concerned Citizens (Toți Cetățenii Îngrijorați – n. red.), făcând referire la studiul Institutului pentru Cunoaștere Pură și Aplicată.

„CDC este obligat să respecte pe deplin toate legile federale, chiar și în situații de urgență. Studiul arată că CDC a compromis intenționat acuratețea și integritatea tuturor datelor despre cazurile de infectări cu-, și decese din cauza, COVID-19 încă de la începutul acestei crize, umflând fraudulos datele privind cazurile de infectare și decese,” a afirmat All Concerned Citizens.

În 24 martie, CDC a publicat documentul „NVSS COVID-19 Alert No. 2” (Alerta nr. 2 a Sistemului Național Vital de Statistică – n. red.), prin care îi instruia pe examinatorii medicali, pe legiști și pe medici să reducă importanța cauzelor care stau la baza decesului, numite și afecțiuni preexistente sau comorbidități, trecându-le în Partea a II-a, și nu în Partea I, a certificatelor de deces, COVID-19 reieșind, astfel, a fi cea mai frecventă cauză de deces.

Aceasta a fost o modificare majoră a regulii pentru completarea certificatului de deces, așa cum se prevedea în „Ghidul legiștilor privind înregistrarea deceselor și raportarea deceselor fetale” și în „Ghidul medicilor privind constatarea medicală a decesului” apărute în anul 2003, care au recomandat timp de 17 ani (anteriori pandemiei de coronavirus) ca afecțiunile preexistente să fie trecute în Partea I a certificatului de deces.

„Studiul atrage atenția asupra acestei diferențe semnificative, deoarece ea a dus la o umflare considerabilă a numărului total de decese. Potrivit estimărilor cercetătorilor, decesele înregistrate ca fiind din cauza COVID-19 sunt umflate la nivel național cu nu mai puțin de 1600% peste ce ar fi rezultat dacă CDC ar fi folosit în continuare ghidurile din 2003,” relevă All Concerned Citizens.

Apoi, în 14 aprilie, CDC a adoptat o serie de reguli suplimentare, exclusiv pentru COVID-19, încălcând legea federală prin aceea că a externalizat răspunderea stabilirii regulii pentru colectarea datelor către Consiliul Epidemiologilor de Stat și Teritoriali (CSTE), o organizație non-profit, nelăsând nici de această dată deschisă oportunitatea pentru o evaluare științifică publică.

CSTE a publicat apoi un document intitulat „Definiția de caz pentru o supraveghere standardizată și notificarea la nivel național pentru noua boală de coronavirus 2019 (COVID-19)”, prezentând 5 angajați ai CDC ca experți în domeniu.

„Acest document-cheie a creat noi reguli pentru numărarea cazurilor probabile ca și cazuri reale, fără vreo dovadă sigură a infectării (secțiunea VII.A1 – paginile 4 și 5), noi reguli pentru urmărirea contactelor, permițându-le urmăritorilor să practice medicina fără să dețină o diplomă (secțiunea VII.A3 – pagina 5), refuzând, totodată, să definească noi reguli pentru a se asigura că o persoană nu poate fi numărată de mai multe ori ca și caz nou (secțiunea VII.B – pagina 7),” au explicat All Concerned Citizens.

Prin adoptarea acestor reguli noi, exclusiv pentru COVID-19, și încălcând legea federală, studiul susține că CDC a umflat semnificativ date ce au fost folosite de autorități pentru a justifica închiderea pe termen lung a școlilor, a bisericilor, a sălilor de spectacole, a micilor întreprinderi ș. a., toate acestea provocând un dezastru economic și emoțional fără precedent.

„S-a trimis o petiție oficială către Ministerul Justiției, precum și către Procurorii SUA, solicitându-se o anchetă imediată a marelui juriu asupra acestor acuzații,” a precizat All Concerned Citizens.

Puteți citi articolul integral aici.

În plus, epidemiologul Dr. Knut Wittkowski se întreabă unde au dispărut statisticile pentru anii 2020-2021 cu cazurile de gripă. Într-un interviu pentru Just the News, acordat lui Daniel Payne, acesta afirmă: „Gripei i s-a schimbat denumirea în COVID, în mare parte. Este posibil să existe un număr destul de mare de cazuri de gripă incluse în categoria ‘suspecților de COVID’ ale unor oameni cu simptome de COVID (cu care pot fi confundate simptomele de gripă).”

Potrivit Just the News, sistemul de urmărire săptămânală a cazurilor de gripă al CDC raportează că rata cumulativă a testelor pozitive de gripă începând cu luna septembrie până în data de 19 decembrie este de 0,2%, comparativ cu 8,7% în anul precedent. Trendul nu se limitează doar la Statele Unite. Peste tot în lume, autoritățile sanitare au raportat procente drastic scăzute pe tot timpul sezonului gripal obișnuit, exagerând în schimb procentul suspecților de COVID.

