Se schimbă kalimera: cei care vin în vacanță în Grecia trebuie să aibă pașaport de vaccinare sau test PCR negativ

Grecia se pregătește de sezonul estival, dar vor exista restricții pentru turiști. Ministrul Turismului din Grecia, Harry Theoharis, a explicat că se va putea merge în vacanță doar cu certificat de vaccinare sau test PCR negativ.

Condiția impusă de Grecia pentru sezonul estival. ”Conditia obligatorie pentru ca cineva să calatorească in tara noastra si sa ramana (n.r. – masura nu este valabila pentru strainii care tranziteaza tara) va consta in fie un test molecular negativ, fie un certificat de vaccinare. Practic, cine nu are certificat de vaccinare la intrarea in tara poate prezenta un test negativ PCR”, a spus Harry Theoharis, pentru postul de radio grecesc Thema 104.6FM, potrivit stiripesurse.ro.

Ministrul Turismului a adăugat că niciun hotel din Grecia nu poate refuza un turist care nu a fost vaccinat anti-COVID.

Spania și Grecia insistă pentru introducerea unui certificat de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea călătoriilor, în timp ce Israelul va emite pașapoarte „verzi” pentru cei vaccinați.

Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez, a afirmat că țara sa insistă pe lângă Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru crearea de certificate de vaccinare, care să ajute la revitalizarea deplasărilor. „Ne îndreptăm inevitabil spre un certificat de vaccinare. Va fi un element foarte important pentru garantarea reluării în siguranță a mobilității”, a declarat Arancha Gonzalez, în tr-un interviu pentru RTVE.

Aceasta a precizat că emiterea unui astfel de document ar trebui coordonată la nivel european sau chiar la nivel mondial, adăugând că un certificat de vaccinare le-ar permite oamenilor să călătorească, așa cum se întâmplă acum cu testele PCR.

La rândul său, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat într-un interviu pentru EurActiv că prin introducerea în UE a unui certificat de vaccinare digital, convenit de statele membre, „putem să ne redeschidem rapid, să relansăm turismul și petrecerea timpului liber și să le permitem cetățenilor noștri să se miște liber și fără restricții dintr-o țară în alta”.

„Voi susține un astfel de acord la reuniunea Consiliului European din această săptămână”, a mai afirmat prim-ministrul elen.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki