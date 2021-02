Se întâmplă deja: Intrare pe baza de certificat de vaccinare în mall-uri și teatre, în Israel

Hezi Levy, directorul general al Ministerului Sănătății israelian, a declarat într-un interviu pentru unul dintre posturile de televiziune israeliene că „dacă totul merge bine”, mall-urile și teatrele vor fi redeschise. Cu o clarificare importantă: „accesul va fi permis doar celor care dețin un pașaport verde”.

Documentul este, de fapt, un certificat de vaccinare îmbunătățit, în formă digitală sau nu – pentru cei care nu sunt familiarizați cu instrumentele digitale.

Pașaportul ar trebui să intre în circulație pe 23 februarie, dată care marchează și o nouă etapă în relaxarea restricțiilor. Israelul a ajuns la un acord cu Cipru, permițându-le cetățenilor care au fost vaccinați împotriva coronavirusului să călătorească fără restricții între cele două țări, de îndată ce zborurile vor fi reluate. Cu condiția de a deține, pe lângă pașaportul tradițional, permisul de vaccinare.

Still think this is a #conspiracy ?

Happening now in Israel. You MUST show proof of your #Covid #vaccine before entering shopping centres etc..

“Show us your papers”

Certificate Of Vaccination I.D pic.twitter.com/BtbjSqcsY0

— Mirai (@mirai_aus) February 15, 2021