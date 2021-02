ROMÂNIA, de Ultimă Oră – Vaccinarea populaţiei ar putea deveni OBLIGATORIE! Se pregătește ultimul pas: votarea în Camera Deputaților

Ticăloșia clasei politice românești este fără limite. În 2017, guvernul Tudose al PSD-ului a introdus Legea Vaccinării Obligatorii în Parlamentul României. Ea a trecut de Senat, cu complicitatea majorității membrilor partidelor parlamentare (PSD, PNL, USR, UDMR).

Acum, această lege a ajuns înaintea ultimului pas: Votarea în Camera Deputaților, unde se află ÎN DEZBATERE. Dacă politicienii din această cameră decizională o vor vota, intrăm in DICTATURA MEDICALĂ, stare de fapt în care personaje precum Arafat, Streinu Cercel, Rafila sau Voiculescu vor avea drepturi mai mari asupra corpurilor noastre și asupra sănătății noastre decât vom avea noi înșine.

Imaginați-vă o lume în care nu poți să mergi într-un restaurant, nu poți călători, nu poți să te angajezi dacă nu dovedești că ești vaccinat cu un vaccin experimental, ale cărui consecințe pe termen mediu și lung nu sunt cunoscute!!!

Mai mult decât atât, imaginează-ți o țară în care, oricând va dori Arafat, pentru orice gripă sau alt pericol imaginat de sponsorizații corporațiilor farmaceutice, toată populația va trebui să se vaccineze, de câteva ori pe an, an de an!!!

Dar iată ce ne comunică Adevărul.ro: „Proiectul de buget pe anul 2021 al Ministerului Sănătăţii, care se regăseşte în Anexa 3, pe site-ul Ministerului Finanţelor, conţine o prevedere potrivit căreia se fac demersuri pentru vaccinarea obligatorie a populaţiei”.

Iată un fragment din acest proiect de lege aflat la Camera Deputaților:

„Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea vaccinării populaţiei, dar şi obligaţia autorităţilor, în primul rând a Ministerului Sănătăţii, de a desfăşura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta calitatea şi siguranţa vaccinării conform standardelor europene” (Adevărul.ro). Așadar, acest proiect de lege se află chiar în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaților și, dacă nu va exista opoziție parlamentară serioasă și reacții publice masive, ne va duce înapoi în comunism. Unul cu față umană și care va pretinde că e democrație! Nu stați cu mâinile în sân! Daniel Roxin

