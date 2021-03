Români în luptă cu legile distructive ale lui Biden

Să nu lăsăm America să devină Uniunea Statelor Socialiste ale Americii, a spus Donald Trump ieri la conferința conservatorilor americani CPAC 2021, desfășurată în Orlando, Florida. Intervenția președintelui ales al SUA a fost mult așteptată de către cei 75.000.000 de susținători care l-au votat la alegerile din 3 noiembrie 2020 (VIDEO AICI).

Trump a dat de înțeles că ar putea candida în 2024 din partea Partidului Republican pentru „a învinge și a treia oară” democrații. Președintele deposedat de mandatul său de către agenții Marii Resetări a criticat Curtea Supremă, care a refuzat să accepte plângerile venite din peste 20 de state ale SUA. „Judecătorii nu au avut curaj”, a spus Trump, la fel cum a declarat și despre Mike Pence, fostul său vicepreședinte, în ziua capcanei de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, când în loc să fie audiate și analizate în Congres toate sutele de cazuri de fraudă lumea s-a ales cu o diversiunea ieftină dar cauzatoare de schimbări dramatice la nivel național și, implicit, mondial.

Donald Trump a criticat dur și măsurile impuse de președintele de paie al Americii, Joe Biden, încă din primele lui clipe la Casa Albă, între care legea de favorizarea transgenderilor în toate domeniile, inclusiv sport. Și avocatul Iulian Urban, care ni s-a alăturat cu Opiniile sale la ActiveNews, a vorbit în editorialul său despre Biden și Era Transgenderilor, care ni se pregătește și nouă, după cum consideră el.

Bianca Stănescu este mama unei tinere sportive de succes, Selina Soule, care a fost furată în competiții școlare din Connecticut de doi băieți care s-au declarat fete, adică transgenderi. Când a început să protesteze, tânara româncă a fost hărțuită și persecutată în școală. Dar nu s-a lăsat. A decis să-și apere drepturile și, atât pentru ea cât și pentru colegele ei, a înaintat o acțiune la Departamentul de Educație al SUA. Petiția lor, pentru un sport curat și cinstit, poate fi citită și semnată AICI.

Dar cazul a mers mai departe. Chiar zilele acestea, Alianța Apărarea Libertății (Alliance Defending Freedom), care o reprezintă pe Selina Soule, a avut primele audieri în Instanță cu Asociația Școlilor din Connecticut. Selina a fost invitată pe 4 februarie la emisiunea celebrului comentator conservator Tucker Carlson și, pe lângă filmul de introducere în problemă, publicat aici, prezentăm în bază și această prezență la Fox News împreună cu un prim interviu, de la începutul campaniei de eliberare a pistelor fetelor de transgenderi. Am stat de vorbă cu doamna Bianca Stănescu, mama Selinei, despre acest caz, în care românii se dovedesc buni apărători ai drepturilor naturale date de Dumnezeu oamenilor, și am rugat-o să ofere pentru cititorii ActiveNews perspectiva sa despre problema care, iată, așa cum spune și Iulian Urban, este posibil să planeze în curând și asupra României. Îi mulțumim pentru relatarea aceastei istorii absolut aberante, de coșmar al umanității, și promitem să vă ținem la curent cu evoluția situației. ActiveNews spune #WestandwithSelina!



Bianca Stănescu: Ne vom lupta împotriva regulilor nedrepte și distructive pe care președintele Biden vrea să le dicteze

Pe 20 Ianuarie 2021, un nou președinte a fost inaugurat în Statele Unite ale Americi.

Chiar în aceeași zi, noul președinte Biden a semnat o mulțime de ordine și acțiuni executive printre care și unul care avea intenția să elimine discriminarea în școli și instituți de educație. Din păcate, acest ordin are un rezultat opozit.

Ordinul executiv dictează înlocuirea sexului la naștere cu posibilitatea ca fiecare să-și aleagă cum se identifică și astfel a deschis ușa bărbaților care se identifică ca femei luînd drepturile și protecțiile femeilor. În Statele Unite femeile au luptat peste 100 de ani pentru a obține reprezentare și drepturi egale cu bărbați, drept de vot, drept la sporturi separate pentru femei.

Fata mea, Selina Soule, care a început facultatea în toamna trecută, a fost una dintre cele mai buna altele din statul nostru, Connecticut. A început să concureze de cînd era mică și i-a plăcut foarte mult. Atletismul nu este popular între copii în orașul nostru sau în Connecticut și deci sunt puține șanse de a participa sau concura înainte de liceu. De-abia aștepta să ajungă la liceu ca să se poată antrena și să concureze.

Bucurie de scurtă durată

Eu am crescut in București și de la 6 ani și mie mi-a plăcut atletismul. Ani de zile m-am antrenat și am concurat așa că am ajutat-o pe Selina cît am putut. Împreună am concurat în fiecare an la o competiție amatoare aici în Connecticut, numită The Nutmeg State Games. De fiecare dată ne-am înregistrat la cîteva discipline, 100 și 200 metri plat, săritura în lungime și înălțime. Amîndouă ne-am bucurat să participăm dar și mai mult ne-a plăcut să și cîștigăm.

Cum a intrat la liceu Selina a făcut parte din echipa de atletism și chiar de la început s-a dovedit ca una dintre atletele cele mai bune din școala ei. În primul an a devenit una dintre atletele permanente din ștafeta 4 x 200 metri plat cu care a avansat pînă la competiția de stat, un rezultat foarte bun pentru o fată numai în clasa a noua.

În cei patru ani care au urmat a dedicat nenumărate ore antrenîndu-se ca să reducă fracțiuni de secundă din timpul cursei. A petrecut multe nopți și weekend-uri la competiții, încercînd tot posibilul ca să se califice în finale, să cîștige și să dobîndeasca puncte pentru echipa școlii ei. Știa că timpul cel mai bun sau săritura cea mai lunga o va ajuta să cîstige.

În clasa a IX-a au apărut băieții-„fete”

Dar totul s-a schimbat după cîteva luni în clasa noua cînd a fost nevoită să concureze cu un băiat care se identifica ca fată. Imediat a realizat că fata cea mai rapidă va putea lua numai locul doi. Așa a fost pentru un an pînă cînd un alt băiat a decis să se numească fată. Pentru un an și jumătate el a concurat ca băiat și nu a ajuns să se califice la nici o competiție finală de sezon. Dar ca o fată a cîștigat toate competițiile, a luat 15 titluri din statul nostru în următori doi ani, 10 recorduri pe care 9 fete le-au obținut in 20 de ani. Și cea mai bună fată a rămas numai cu locul trei. Selina totuși a cîstigat toate probele ei în campionatul de conferința (Central Connecticut Conference Championship) pentru că au fost numai fete, a avansat la competiția din stat în două probe și a fost una dintre cele șase fete care au avansat la competiția regională, New England Championship. Și era numai în clasa a zecea.

N-am crezut că e în regulă ca fetele să fie nevoite să concureze împotriva băieților și am decis să vorbesc împotriva acestei reguli stabilite de asociația atletica interșcolară din Connecticut (Connecticut Interscholastic Athletic Conference – CIAC). Regula stabilită de ei este că oricine poate să-și schimbe identificarea și pot schimba categoria de la băieți la fete în sport oricînd.

În iarna următoare Selina a ieșit în locul 8 în cursele preliminare la 55 metri plat. Primele două locuri au fost luate de cei doi băieți care se numeau fete (foto). Numai șapte avansau în finală și Selina a fost prima dată afară. Visul ei de a avansa la campionatul din New England s-a spulberat. Tot ce-a putut face a fost să se uite la cei doi băieți care le-au învins pe celelalte fete în finală. Cu greu și-a putut reculege puterea că să concureze în continuare și să se califice la săritura în lungime și cu ștafeta de 4x 200 metri plat. La campionatul din New England echipa ei de ștafetă a obținut un nou record pentru școala ei și s-au calificat și la campionatul național. A cucerit o medalie și la săritura în lungime dar cu durere în suflet s-a uitat de pe bancă la cei doi băieți care au concurat în locul ei și le-au învins pe celălalte fete din nou.

Atunci a decis că și ea v-a vorbi împotriva acestei reguli nedrepte care lasă băieți să alerge împotriva fetelor, să le ia șansele de a avansa, cîștiga și poate chiar de a pierde bursă la facultate. Două alte fete din Connecticut au auzit-o și au decis și ele să se unească și să pună împreuna o plîngere la Departamentul de educație și după cîteva luni să dea în judecată asociația sportiva CIAC.

Biden a extins nedreptatea în întreaga țară

În Statele Unite, codul IX (Titlul IX) este o lege federală pentru drepturi civile, parte din amendamentul de educație din 1972. Acest cod previne discriminarea pe bază de sex în orice instituție de educație care primește ajutor monetar federal. De atunci Codul IX a dat femeilor drepturi egale în educație și mai ales în sport. Noi credem că CIAC încalcă aceast cod lăsînd băieți să concureze împotriva fetelor numai pentru că ei au dreptul să se prezinte ca fete. Noua administrație democrată din Statele Unite acum a decretat ca această regulă nedreaptă să fie aplicată în toată țara, eliminînd protecția fetelor și femeilor sub codul IX. Acest ordin executiv zice că orice băiat care se identifică ca fată are drept în băi și vestiare pentru femei, și chiar să concureze în sporturi de femei.

Acțiuni similare au loc în întreaga lume, nu numai în școli dar și în competiții internaționale, și chiar la Jocurile Olimpice. Femeile și bărbații concurează în categorii separate din cauza diferențelor fizice și nu identificarea personală. Ignorînd aceste diferențe va schimba competițiile complet și curînd femeile vor fi date afară și vor fi forțate să privească sporturile lor de pe bancă ca și fata mea. Numai în anul 2018, peste 300 de băieți de liceu au alergat mai bine decît Alison Felix care deține recordul la 400 metri plat, în mai mult de 700 de curse.

Eu și fata mea Selina vom continua să vorbim și vom lupta împotriva regulilor nedrepte și distructive pe care președintele Biden vrea să le dicteze ca să reinstaurăm corectitudine în sporturile de femei în Connecticut și în întreaga țară.

Sperăm ca și alți oameni din întreaga lume se vor uni cu noi și vor continua să protejeze sporturile de femei și vor vorbi împotriva regulilor nedrepte care vor afecta fete și femei în competițiile locale, naționale și chiar internaționale.

#IstandwithSelina

