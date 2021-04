Revoluția neo-marxistă proclamă: „Există 6 sexe biologice!”

Parlamentarul James Talarico a făcut această afirmație în cadrul unei audieri în cadrul Comisiei de Educație Publică pe marginea legii 4042.

Actul normativ dorește să interzică elevilor transgenderi participarea la competițiile sportive ale fetelor.

Talarico, fost profesor de Engleză, l-a întrebat pe promotorul legii, Republicanul Cole Hefner, câte sexe există. Hefner a răspuns: două.

„Legea pare să considere că sunt două”, a spus Talarico, care este și posesorul unui master în Educație Politică la Universitatea Harvard.

„Lucrul de care aș dori să fim cu toții conștienți este că știința modernă recunoaște în mod evident că sunt mult mai mult decât două sexe biologice. În realitate, sunt șase, ceea ce, să fiu sincer, d-le reprezentant Hefner, m-a uimit și pe mine”, a continuat Talarico, citat de Washington Times.

El a mers mai departe, explicând că există „șase sexe biologice foarte comune”, bazate pe cromozomii X și Y: nu doar XX (femeie) și XY (bărbat) ci și X, XXY, XYY și XXXY.

„Realitatea este că, din punct de vedere biologic, din punct de vedere științific, sexul reprezintă o varietate de realități, și adesea poate fi foarte ambiguu”, a explicat Talarico asistenței stupefiate.

Replica a venit de la Beth Stelzer, președinta mișcării Save Women’s Sports (Salvați Sporturile Feminine). Aceasta a citat studii științifice pentru a dovedi evidența: „că avantajul masculin este imuabil (în sport) și că, în realitate sunt două sexe. Ele sunt dimorfice: XX, XY.”

„Celelalte «sexe» menționate sunt tulburări ale dezvoltării sexuale și sunt variante ale cromozomilor XX sau XY”, a afirmat Stelzer. „Sunt tulburări masculine sau feminine.”

Afirmațiile lui Talarico au iscat o furtună de comentarii pe rețelele sociale.

Comentatorul politic conservator Dinesh D’Souza a postat pe Twitter că „singurul lucru evident aici este stupiditatea acestui om”.

Cu toate acestea, în plină revoluție progresistă, ideea existenței mai multor sexe biologice a luat amploare în ultimii ani.

Oficiul Studentului BGLTQ (bisexuali, gay, lesbiene, transgenderi, travestiți) de la Harvard a publicat în 2017 un ghid în care se arată că „există mai mult decât două sexe”.

Iar platforma media Mashable a publicat în 2018 un articol cu titlul: „Administrația Trump afirmă că sunt două sexe. Știința spune că greșește.”

Talarico nu a citat surse, însă o afirmație asemănătoare era făcută încă din 2013 pe blocul investitorului Joshua Kennon, cu titlul „Cele mai comune 6 sexe biologice la om”.

Spitalul de Copii din Colorado arată că „variațiile cromozomiale XY” apar „din cauza problemelor cu formarea spermei sau ovulului unuia dintre părinți”. Copiii născuți cu asemenea variații pot avea tulburări de sănătate și caracteristici fizice diferite.

„Masculii cu un cromozom X în plus au în mod normal testicule mici și prezintă o dezvoltare puberală întârziată sau incompletă din cauza nivelului scăzut de testosteron”, arată site-ul spitalului.

„Fetele cu sindromul Turner (un singur cromozom X) pot avea înălțimea mică, gâtul lat, un piept mai mare și al patrulea deget mai scurt.”

Tech Interactive, un proiect sprijinit de departamentul de genetică de la Stanford School of Medicine, arată că studiile „nu sugerează că persoanele care prezintă aceste diferențe sunt mai susceptibile de a fi transgenderi”.

„Ca regulă generală, dacă cineva are un cromozom Y, indiferent de numărul cromozomilor X sau Y, are părțile corpului unui băiat. Dacă cineva are un cromozom X, el are părțile corpului unei fete”, arăta Kim Zayhowski, profesoară de genetică într-un articol din 2017.

Asemenea diferențe între cromozomii sexuali se produc la circa 1 persoană din 1600, a mai spus ea.

„Important este că a avea diferențe între cromozomii sexuali nu înseamnă că cineva este un transgender”, a precizat Zayhowski. „Deoarece, amintiți-vă, a fi transgender are mai mult de a face cu ceea ce simte cineva.”

Cu alte cuvinte, este o problemă psihică nu fizică.

