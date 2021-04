Așadar, Noii Normali discută Problema Nevaccinaților. Ce vor face cu noi? Nu, nu cei care nu s-au „vaccinat” încă. Noi. „Covidioții”. „Coronascepticii”. „Cei care neagă știința”. „Cei care neagă realitatea”. Cei care refuză să se „vaccineze” vreodată.

Pentru noi nu există loc în Noua societate Normală. Noii Normali știu asta și același lucru îl știm și noi. Pentru ei, noi suntem un neam de oameni suspecți și străini. Nu le împărtășim credințele ideologice. Nu participăm la ritualurile lor de loialitate, sau dacă o facem, o facem bombănind, pentru că ne forțează să o facem. Ne îndeletnicim cu „teorii conspiraționiste” oculte cum ar fi „știința de dinainte de martie 2020”, „imunitate naturală de turmă”, „rata mortalității ajustată la populație”, „Suedia”, „Florida” și alte erezii.

Nu au încredere în noi. Suntem niște străini printre ei. Ne bănuiesc că ne simțim superiori. Cred că încercăm să conspirăm împotriva lor, că încercăm să-i înșelăm, să-i nedumerim, să-i înșelăm, să le pervertim cultura, să le abuzăm copiii, să le contaminăm prețioasele lichide corporale și să mai facem Dumnezeu știe ce alte orori.

Așadar, discută nevoia de a ne segrega, cum să ne segregheze, când să o facă, pentru a proteja societatea de noi. În opinia lor, nu suntem altceva decât criminali sau mai rău o ciumă, o infectare. În cuvintele cuiva (nu-mi amintesc exact cine), „a scăpa de nevaccinați nu este o problemă de ideologie. Este o problemă de igienă” sau ceva în genul acesta. (Trebuie să caut și verific citatul. S-ar putea să-l fi scos din context).

În Israel, Estonia, Danemarca, Germania, SUA și în alte țări Noi Normale au început deja procesul de segregare. Este doar o chestiune de timp până să înceapă și în Marea Britanie. Forumul Economic Mondial, OMS, UE și alte entități transnaționale pun umărul la realizarea noului sistem de segregare care potrivit FEM „va trebui armonizat de o instituție normativă, cum este OMS, pentru a ne asigura că este etic.”

Aici, în Germania, guvernul ia în considerare să ne interzică a mai munci în afara casei. Deja ni s-a interzis să mai zburăm pe liniile aeriene comerciale. (Putem încă folosi trenurile dacă ne îmbrăcăm ca Noii Normali.) În orașul Postdam, chiar în apropiere de Wannsee (al cărui nume s-ar putea să vi-l amintiți de la lecțiile de istorie de secol XX) , ni s-a interzis să intrăm în magazine și restaurante. (Nu sunt sigur dacă mai putem folosi trotuarele sau trebuie să mergem prin șanțuri.) În Saxonia, ni s-a interzis să mergem la școală. La Berliner Ensemble (teatrul fondat de Bertolt Brecht și Helene Weigel, doi oponenți de-o viață ai totalitarismului și fascismului) nu avem voie să mergem la spectacolele Noii Normalități.

În SUA, ni s-a interzis accesul în universități. Copiii noștri nu au voie în școlile publice. În New York, noul „certificat Excelsior” le va permite Noilor Normali să meargă la evenimente sportive și culturale, cu conștiința că Nevaccinații au fost interziși sau segregați în secțiunea „Doar pentru Nevaccinați”. Sistemul de certificare, creat de IBM, care, dacă istoria ne spune ceva, se pricepe destul de bine la astfel de sisteme (OK, din punct de vedere tehnic era vorba de Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft, subsidiara nazistă a IBM), a fost lansat weekendul trecut cu mult zgomot.

Iar acesta e abia începutul.

„Certificatul verde” israelian reprezintă modelul viitorului, ceea ce, într-un anume sens bolnav și fascist, are sens. Când trăiești deja într-un stat apartheid, ce mai contează încă puțin apartheid?

Bine, știu ce gândesc Noii Normali. Ei cred că îi „induc” din nou în eroare pe oameni. Că exagerez. Că asta nu este în realitate segregare și cu siguranță nu este nimic de genul „apartheid medical”.

La urma urmelor (după cum îmi vor reaminti cu seriozitate Noii Normali) nimeni nu ne forțează să ne „vaccinăm”. Dacă alegem să nu o facem sau nu putem din motive medicale, tot ceea ce avem de făcut este un „test” înainte cu 24 de ore de a merge la restaurant, la teatru sau la meci, sau în vizită la muzeu, sau să mergem la facultate sau să mergem cu copiii la locul de joacă sau la școală, iar rezultatele testului ne vor folosi pe post de „pașaport de vaccinare”! Nu trebuie decât să le arătăm Ofițerului care verifică Regulile Covid și (presupunând, desigur, că rezultatele sunt negative) vom putea lua parte în Noua societate Normală la fel ca și cum ar fi „vaccinați”.

Ori „vaccin”, ori „test”, iar oficialii Noii Normalități vor fi mulțumiți, deoarece testele și certificatele nu reprezintă decât etape pregătitoare. Scopul îl reprezintă o obediență absurdă. Chiar dacă iei de bun ce spun Noii Normali, dacă ai sub 65 de ani și o sănătate relativ bună, a te „vaccina” este mai mult sau mai puțin fără sens, cu excepția faptului de a arăta că ești supus și crezi în povestea oficială Covid19 (baza ideologiei Noii Normalități). Chiar și marii ierarhi ai „Științei” lor mărturisesc că asta nu te împiedică să răspândești „ciuma”. Iar testele PCR nu au niciun sens după cum a admis într-un final chiar și OMS. (Poți obține un rezultat pozitiv de la banana nordului… dar poate ar fi bine să ai grijă cui îi spui asta).

Spre deosebire de „vaccin” și de „test”, alegerea forțată între cele două nu este deloc lipsită de sens. Nu este o întâmplare că ambele alternative implică o violare a corpurilor noastre, în mod literal o penetrare a lor. Nu prea contează în realitate ce este în „vaccinuri” sau ce „rezultate” produc „testele”. Scopul este o demonstrație de forță, de forță a Noilor Normali de a ne controla corpurile, de a le domina, de a le viola psihic și fizic.

Acum, vă rog să nu vă entuziasmați, prietenii mei „conspiraționiști”. Nu am devenit încă Qanon. Bill Gates și Klaus Schwabb nu stau împreună pe yahtul lui George Soros sorbind adrenocrome și visând cum să violeze nasurile oamenilor. Aceasta face parte din structura sistemului. Este o trăsătură standard a societăților totalitare, a sectelor, a grupurilor de auto-ajutor și… ei bine, a societății umane în general (…)

Problema în acest moment sunt Nevaccinații și ritualurile publice executate pentru a face „realitate” din ideologia Noii Normalități și ce să facem cu aceia care refuză să participe la ritualuri, care refuză să uite „vechea normalitate” și să se convertească la Noul Normalism astfel încât să putem funcționa în societate fără să fim segregați, criminalizați sau „diagnosticați” ca „sociopați” sau cu cine știe ce altă boală psihică.

Noi, „conspiraționiștii care neagă realitatea”, nu putem scăpa de această dilemă. Nu mai este Europa anilor 30. Nu avem unde să emigrăm. Bine, pentru o vreme sunt unele state americane care s-au revoltat, plus alte câteva oaze de „veche normalitate” însă câtă vreme credeți că vor rezista? Deja circulă „variantele mutant” și doar Dumnezeu știe ce se va întâmpla când efectele pe termen lung ale „vaccinurilor” își vor face simțită prezența.

Nu, pentru cei mai mulți dintre cetățenii imperiului capitalist global se pare că Noua Normalitate este aici pentru a rămâne mult timp. Așadar, dacă nu suntem pregătiți să devenim Noii Normali, va trebui să ne luptăm. Cel mai probabil va fi o luptă urâtă și personală, dar nu putem evita asta. Dat fiind faptul că mulți Noi Normali sunt prietenii și colegii noștri, sau chiar membri ai familiei noastre, este tentant să credem că „își vor reveni”, că e „doar o exagerare isterică” și că „totul va reveni la normal în curând”.

Ar fi o greșeală de proporții din partea noastră … foarte posibil o eroare fatală.

Când ajung în această etapă, mișcările totalitare nu se opresc pur și simplu din inerție. Își continuă avansul până la potențialitățile ultime, transformând în cele din urmă societățile în imagini oglindă monstruoase ale lor, cu excepția cazului în care nu întâlnesc o rezistență serioasă. Există o șansă la început când o astfel de rezistență poate prinde contur. Această șansă există dar dispare foarte rapid. Nu vă pot spune cum puteți rezista cel mai bine, dar vă pot spune că începe prin a vedea lucrurile clar și a numi lucrurile și oamenii exact ceea ce sunt.

Să nu facem aceeași greșeală pe care au făcut-o alte minorități de-a lungul istoriei, atunci când s-au confruntat cu o nouă ideologie totalitară. Mai presus de toate, dați-vă seama în ce direcție se îndreaptă această mișcare, în direcția spre care s-au îndreptat întotdeauna mișcările totalitare (Vezi. e.g., Milton Mayer’s They Thought They Were Free: The Germans 1933-45.)

Nu, Nevaccinații nu sunt noii evrei iar Noii Normali nu defilează cu zvastici, însă totalitarismul este totalitarism, indiferent de marile minciuni, de ideologia și dușmanii declarați. Contextul istoric și costumele se schimbă, dar traiectoria sa nemiloasă rămâne neschimbată.

Astăzi, Noii Normali ne oferă o „alegere”: a) fie ne conformăm la ideologia Noii Normalități sau b) segregare socială. Ce credeți că ne pregătesc pentru mâine?

Sursa: https://contramundum.ro

