PREVIZIUNE TERIBILĂ: Dr. Vernon Coleman prezice că oamenii vaccinați vor începe să moară în toamnă și anunță un genocid general pentru majoritatea populației

Dr. Vernon Coleman trage un semnal de alarmă

Dr. Vernon Coleman, care prezice că oamenii vaccinați vor începe să moară în toamnă, anunță un genocid general pentru majoritatea populației, de asemenea pentru cei nevaccinați, din cauza mutațiilor virale pe care le va provoca vaccinul. Potrivit acestuia, vaccinurile Covid-19 sunt arme de distrugere în masă și ar putea pune capăt rasei umane.

Iată cuvintele sale:

„Dacă ai citit articolele mele de ceva vreme, știi că nu exagerez niciodată. Știți, de asemenea, că, în ultimul an, predicțiile, evaluările și interpretările mele au fost absolut corecte.

Acum, mai mult ca oricând, am nevoie de ajutorul tău. Dacă nu lucrăm împreună, suntem condamnați. Am nevoie de ajutorul tău, deoarece trebuie să ajungem la milioane de oameni cu acest articol. Și din moment ce marile platforme și mass-media m-au interzis, nu pot ajunge la aceste milioane de oameni fără tine.

Cred că acesta este cel mai important articol pe care îl veți citi vreodată. Trebuie să-l împărtășești. Nu ar trebui să faceți nimic altceva pentru următoarele zile decât să trimiteți acest articol tuturor celor pe care îi cunoașteți sau nu știți cine are o adresă de e-mail. Și trimiteți tuturor reporterilor ale căror adrese de e-mail le puteți găsi.

Vă amintiți de videoclipul în care Bill și Melinda Gates, stând și zâmbind, au explicat că următoarea pandemie ar face oamenii să reacționeze?

Ei bine, cred că știu ce se va întâmpla. Știm cu toții că elita malefică, promotorii Agendei 21 și Marea Resetare, au intenționat de la început să ucidă între 90% și 95% din populația lumii.

Din păcate, mă tem că probabil este prea târziu pentru a salva mulți dintre cei care au fost vaccinați. Milioane de oameni sunt condamnați și mă tem că mulți vor muri la următorul contact cu coronavirusul.

Dar a fost o greșeală serioasă în planurile elitei.

Iar rezultatul este că acum cei dintre noi care nu au fost vaccinați se pare că suntem în și mare pericol. Trebuie să ne menținem sistemul imunitar în formă maximă, consumând alimente sănătoase și luând suplimente de vitamina D. Și poate, la un moment dat, trebuie să ne îndepărtăm de cei care au fost vaccinați. Cred că acum reprezintă un pericol foarte real pentru supraviețuirea speciei umane.

De mai mult timp decât îmi place să mă gândesc, avertizez despre pericolele vaccinurilor covid-19. Știu că nu ar trebui să fie numite cu adevărat vaccinuri (deși s-a modificat o definiție oficială pentru a le acomoda), dar dacă le numesc terapie genică, oamenii la care încercăm să ajungem, cărora li s-a spus că este vorba despre vaccinuri, nu vor știi despre ce vorbesc.

Cu aproape exact un an în urmă, am avertizat că o parte din motivul pentru care riscul de coronavirus a fost exagerat a fost pentru a justifica unui program de vaccinare obligatoriu.

Falsa pandemie covid-19 a fost creată, parțial, pentru a pregăti un pretext pentru vaccinuri – mai degrabă decât vaccinul fiind creat ca o soluție la presupusa amenințare reprezentată de covid-19.

De luni de zile am avertizat că vaccinurile experimentale sunt periculoase și produc multe efecte secundare potențial fatale. Vedetele și mulți medici greșesc când sunt liniștitori. Am avut dreptate când am sugerat că vaccinurile ar putea ucide mai mulți oameni decât covid-19.

Dar acum pare probabil ca vaccinurile să poată fi responsabile de moartea a sute de milioane de oameni care nu au fost vaccinați.

Pe termen lung, am crezut întotdeauna că frauda covid-19 a fost planificată pentru un scop specific: uciderea cât mai multor persoane în vârstă și introducerea vaccinărilor obligatorii. Așa am spus în primul meu videoclip la jumătatea lunii martie 2020. A existat, desigur, planul de a distruge și apoi reinventa economia pentru a satisface cerințele Agendei 21 și a Marii Resetări.

La câteva zile după lansarea acestui videoclip, am fost atacat cu furie pe internet. Intrarea mea de pe Wikipedia a fost modificată radical. Detaliile tuturor cărților, emisiunilor TV și editorialele mele au fost eliminate. Am fost descris ca un teoretician al conspirației discreditat. Am făcut un videoclip explicând modul în care a fost editată intrarea Wikipedia pentru a demoniza și discredita. Mulți alții care au pus la îndoială linia oficială de pe covid-19 au suferit la fel. Și, bineînțeles, BBC și presa națională s-au unit pentru a-i ataca pe cei care îndrăznesc să pună la îndoială linia oficială răspândind adevăruri inacceptabile.

Dar acum mă tem că nebunii care vor genocid, călăreții Apocalipsei care au planificat această fraudă, ne conduc spre Armaghedon.

De mult timp am crezut că arhitecții acestei fraude se așteptau să moară milioane de oameni.

Cu toate acestea, acum cred că spiritele rele care au creat această fraudă au subestimat dramatic pericolul vaccinurilor experimentale pe care le-au promovat atât de energic. Milioane de oameni care au primit oricare dintre vaccinurile covid-19 pot muri ca urmare a acestor vaccinări. Îți voi explica cum și de ce.

Frauda a început, desigur, cu predicțiile sălbatice ale lui Ferguson despre Imperial College. Ferguson este un modelator matematic cu o experiență teribilă. Oamenii care au organizat frauda știau că predicțiile lui Ferguson erau absurde. Trebuiau să știe că palmaresul lui Ferguson a fost teribil de prost. Cu toate acestea, predicțiile sale au fost folosite ca scuză pentru închideri, distanțări sociale, măști și închiderea școlilor și a serviciilor spitalicești. Era o nebunie. Lucrul logic de făcut era să îi izolăm pe cei cu infecție – în același mod în care persoanelor cu gripă li se spune să rămână acasă – și să îi protejăm pe cei mai vulnerabili, în special persoanele în vârstă cu boala, tulburări cardiace sau toracice. Dar politicienii și consilierii au greșit totul. Iar cei care au pus la îndoială ce se întâmplă au fost demonizați și reduși la tăcere.

Ideea este că sistemele imunitare ale oamenilor sănătoși sunt stimulate de interacțiunile cu ceilalți. Copiii sănătoși și adulții tineri au un sistem imunitar foarte puternic. Persoanele în vârstă sunt cele mai susceptibile de a fi expuse riscului unui nou virus.

Și totuși politicienii din întreaga lume și consilierii lor ne-au târât în ​​mod deliberat într-un program de vaccinare în masă.

Inițial, publicul a fost asigurat că doar un amplu program de vaccinare le-ar permite să-și recapete unele dintre libertățile pierdute. A fost întotdeauna o prostie periculoasă.

Cu toate acestea, vaccinurile experimentale care au fost aprobate atât de repede nu au avut niciodată efectul dorit. Nu sunt concepute pentru a preveni infecția sau transmiterea. Vaccinurile nu împiedică oamenii să ia covid-19 și nici nu îi împiedică să transmită dacă fac boala. Vaccinurile contribuie pur și simplu la limitarea severității simptomelor pentru unele persoane care au fost injectate. Nu asta cred majoritatea oamenilor, desigur. Marea majoritate a persoanelor care au fost vaccinate cred că au fost protejate de infecții. A fost o altă fraudă.

În afară de faptul destul de important că nu fac ceea ce oamenii cred că fac, există trei mari probleme cu vaccinurile.

Prima problemă, desigur, este că aceste vaccinuri experimentale s-au dovedit deja a fi extrem de periculoase – au ucis deja mulți oameni și au provocat efecte secundare grave în multe alte persoane. Amploarea acestei probleme particulare poate fi judecată prin faptul că chiar și autoritățile recunosc că probabil va fi raportat doar unul din 100 de decese legate de vaccin și leziuni grave. Este imposibil de estimat câți vor muri de alergii, probleme cardiace, accidente vasculare cerebrale, probleme neurologice sau câți vor fi orbi sau paralizați. Există o listă pe site-ul meu cu oameni despre care se știe că au fost răniți sau uciși de vaccin și este o listă teribilă de citit.

Numărul morților este terifiant, dar majoritatea autorităților continuă să insiste că acestea sunt doar coincidențe. Când o persoană moare în decurs de 60 sau 28 de zile de la un test covid-19 pozitiv – chiar dacă rezultatul testului a fost fals – este tratată automat ca o moarte din cauza covid-19 pentru a crește numărul. Dar când tinerii sănătoși mor în câteva ore de la vaccinare, aceste decese sunt văzute ca simple coincidențe. Și ce coincidențe tragice!

A doua problemă este legată de sistemul imunitar, cunoscut sub denumirea de inițiere patogenă sau furtună de citokine. Ceea ce se întâmplă este că sistemul imunitar al persoanei care a fost vaccinată va fi pregătit să reacționeze foarte dramatic dacă acea persoană intră în contact cu virusul în viitor. Rezultatul poate fi catastrofal și de asta mă tem că se va întâmpla în toamnă și iarna viitoare. Persoanele care au fost vaccinate vor avea mari probleme data viitoare când vor intra în contact cu coronavirusul. Sistemul lor imunitar va reacționa excesiv și probabil atunci vor exista multe decese.

Pacienții nu au fost înștiințați oficial cu privire la această problemă, deși dovezile au fost publicate în Journal of Clinical Practice for October 2020. Articolul este intitulat Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of covid-19 vaccines worsening clinical disease.

Dar nu a existat niciun consimțământ informat pentru pacienți și bănuiesc că majoritatea medicilor nu știu de riscuri.

Vârstnicii și cei cu sistem imunitar slab sunt deosebit de susceptibili la moarte. Și ce îți dă un sistem imunitar prost? A purta o mască, a te izola de ceilalți și a nu-ți face suficient soare sunt trei cauze evidente. A bea prea mult alcool și a fuma prea mult tutun în stare de arest la domiciliu nu ajută.

Este posibil ca decesele suplimentare să apară în toamnă, când cei vaccinați sunt cel mai probabil expuși la virus. Coronavirusul se răspândește cel mai rapid în toamnă și iarnă.

Din cauza epidemiei de boli și decese care va avea loc, guvernele vor începe să promoveze următoarea tură de vaccinări. Desigur, se va vorbi mult despre mutații, iar noile vaccinuri făcute în grabă vor fi produse și puternic promovate de vedete care nu știu nimic despre medicină sau vaccinuri. Medicii care înțeleg pericolele și care au îndoieli cu privire la vaccinuri vor fi, ca de obicei, reduși la tăcere.

În mod surprinzător, cred că oamenii din spatele acestei fraude știau că acest lucru se va întâmpla. A făcut parte din planul lor rău.

Știau că va fi o creștere a deceselor în toamna și iarna viitoare. Au planificat de la început să dea vina pe o nouă versiune a covid-19 pentru aceste decese – una dintre miile de mutații care vor exista în această toamnă. De mult am bănuit că în cele din urmă vor promova vaccinările la fiecare două luni – sau chiar mai frecvent, în fiecare lună sau cam așa ceva. Am folosit inițial criticat pentru folosirea cuvântului „farsă” pentru a critica răspunsul la o infecție cu virus gripal. Răspunsul a fost exagerat în mod sălbatic.

Bănuiesc că asta i-a făcut pe Bill și Melinda Gates să zâmbească atunci când au sugerat că este posibil să nu luăm în serios prima pandemie, ci să tratăm următoarea pandemie mult mai în serios.

Și cred că ei și toți ceilalți implicați în această fraudă au presupus că ar fi perfect în siguranță, deoarece nu ar primi de fapt vaccinurile. Bănuiesc că o mare parte din elită și cele mai importante vedete au primit un placebo în locul unuia dintre vaccinurile experimentale.

Nu au riscat niciodată să fie uciși de vaccin, să fie răniți grav de acesta sau să dezvolte un inițiator al agentului patogen și apoi să fie incredibil de vulnerabili data viitoare când intră în contact cu infecția.

Cred că elita a crezut că este în siguranță. Cred că au conceput un plan care ar duce la milioane de decese, dar nu le va face rău.

Dar cred că au făcut o greșeală uriașă și crucială.

Și asta ne aduce la a treia problemă – una la care nu cred că se așteptau.

Această problemă tocmai a fost expusă de Dr. Geert Vanden Bossche, un specialist de vârf în vaccinuri. De fapt, am fost inițial sceptic cu privire la comentariile sale, deoarece Dr. Bossche a lucrat anterior cu GAVI și Fundația Gates. El este ultima persoană din lume care ar putea fi descrisă ca opusă vaccinării.

Dr. Bossche a subliniat că vaccinurile utilizate astăzi nu sunt armele potrivite pentru a fi utilizate în războiul împotriva acestei infecții virale.

Vaccinând milioane de oameni, obligăm virusul să se muteze, să devină mai puternic și mai mortal. Încercarea de a inventa noi vaccinuri pentru noi mutații nu face decât să înrăutățească lucrurile, deoarece oamenii de știință nu pot depăși virusurile mutante. Iar persoanele care au fost vaccinate împărtășesc acum virusuri mutante cu cei din jur. Mutațiile devin din ce în ce mai puternice și mai letale.

Sfârșitul măsurilor de izolare va fi perfect sincronizat pentru a se asigura că noile mutații ale virusului covid-19 se răspândesc pe scară largă.

Există, de asemenea, o altă problemă asociată.

În mod normal, corpul nostru conține celule albe din sânge care ne ajută să învingem infecțiile. Celulele numite celule NK – NK înseamnă ucigași naturali – ajută la distrugerea celulelor rele care ne invadează. Odată ce celulele NK și-au făcut treaba, apar anticorpii și curăță mizeria.

Cu toate acestea, dr. Bossche explică faptul că vaccinurile covid-19 declanșează producerea de anticorpi foarte specifici care concurează cu apărarea naturală a persoanelor care au primit vaccinurile.

Sistemele naturale de apărare ale persoanelor care au fost vaccinate sunt suprimate deoarece preiau anticorpii specifici care au fost produși de vaccin.

Și acești anticorpi specifici, cei produși de vaccinuri, sunt permanenți. Sunt acolo pentru totdeauna în corpul celor vaccinați.

Rezultatul dezastruos este că sistemele imune naturale ale zecilor sau sutelor de milioane de oameni care sunt vaccinați sunt efectiv distruse.

Sistemul lor imunitar nu va putea combate nicio variație mutantă a virusului care crește în corpul lor. Iar aceste virusuri mutante se pot răspândi în comunitate. Cred că acesta este motivul pentru care apar noi variații ale virusului în zonele în care vaccinul a fost administrat unui număr mare de oameni.

Concluzia este că administrarea de vaccinuri oferă virusului posibilitatea de a deveni infinit mai periculos. Fiecare persoană vaccinată are potențialul de a deveni un criminal în masă, deoarece corpul lor devine un laborator pentru producerea de viruși mortali. Mai rău încă, unii dintre cei vaccinați pot deveni purtători asimptomatici – răspândind viruși mortali în jurul lor.

Și persoanele care au primit vaccinul nu vor putea răspunde la mutații, deoarece sistemul lor imunitar a fost susținut de un sistem de apărare artificială, care le-a fost dat de vaccin și care a fost conceput pentru a combate forma inițială a vaccinului. Persoanele vaccinate vor avea un risc ridicat atunci când noile mutații încep să se răspândească. Corpul lor este orientat constant și exclusiv spre apărare împotriva unei forme de virus care devine rapid învechită.

Administrarea de noi vaccinuri nu va ajuta, deoarece virusul mutant nu va fi vulnerabil. Oamenii de știință care produc vaccinurile nu vor putea să depășească virusul mutant. Ar fi trebuit să se aștepte. Acesta este motivul pentru care vaccinurile împotriva gripei sunt adesea ineficiente.

Politicienii și consilierii lor vor minți și îi vor acuza pe cei care nu au fost vaccinați că sunt responsabili pentru dezvoltarea de noi mutații și creșterea numărului de decese care vor avea loc.

Dar dacă doctorul Bossche are dreptate și eu îl cred, oamenii vaccinați vor amenința omenirea. Acestea vor reprezenta o amenințare majoră pentru oricine a fost vaccinat. Dar vor fi, de asemenea, o amenințare majoră pentru persoanele nevaccinate, deoarece virusurile pe care le varsă sunt mai periculoase decât virusul original.

Suntem pe un teritoriu foarte periculos.

Dacă nu oprim acum acest program de vaccinare, nu este o exagerare să spunem că însuși viitorul omenirii este în pericol.

La asta se gândeau cei care au încercat să ne vândă Marea Resetare?

Nu știu.

Poate că scopul lor de la început a fost să ne omoare pe toți.

Sau poate complotul lor malefic a scăpat de sub control. În Marea Britanie, Ferguson, Hancock, Whitty și Vallance păreau a fi oamenii nepotriviți să conducă răspunsul națiunii la pandemie. În Statele Unite, cred că Dr. Fauci nu era persoana potrivită.

M-am temut întotdeauna că au fost aleși pentru că nu erau oamenii potriviți. Tot ce au făcut a fost rău pentru noi, dar bun pentru ei și pentru cabala malefică care promovează Agenda 21 și Marea Resetare.

Insistența pentru suprimarea dezbaterii libere ne-a condus direct în acest abis. Nu ar fi trebuit să li se permită acestor oameni să exercite un astfel de control asupra vieții noastre, dar prin suprimarea tuturor opozițiilor interogative într-un mod nemaivăzut până acum și prin suprimarea faptelor, mass-media și giganții tehnologici de pe internet au făcut lucrurile infinit mai rele. Cred că vor fi în siguranță?

Există un risc real ca, în loc să omoare 90-95% dintre oameni, așa cum intenționa inițial elita malefică, să omoare pe toți din greșeală; ar putea anihila omenirea.

Avem foarte puțin timp să ne salvăm. Trebuie să ne consolidăm sistemul imunitar și, în mod ironic, este posibil să trebuiască să stăm departe de persoanele care au fost vaccinate.

Acum vedeți de ce acesta este cel mai important articol pe care l-am scris pe covid-19 și cel mai important pe care l-ați văzut vreodată? Nu pot ajunge la mass-media, care pur și simplu suprimă adevărul și neagă orice dezbatere sau discuție. YouTube, de exemplu, nu acceptă videoclipuri care pun sub semnul întrebării tot ce este promovat de sistem.

Așadar, trimiteți acest articol medicilor și jurnaliștilor, prietenilor și rudelor. Poate îi putem convinge pe cei de la putere că nu sunt imuni de dezastrul care urmează.

Sper că dr. Bossche se înșală. Sper să mă înșel.

Dar tot ce este prezent în acest articol trebuie analizat. Și dacă aceste temeri nu sunt făcute publice și cercetate, atunci vom ști cu siguranță că planul este de a ucide cât mai mulți dintre noi posibil. Nu poate exista altă concluzie.

Vernon Coleman, 13 martie 2021

Sursa: https://www.incorectpolitic.com

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki