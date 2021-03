Pașapoartele de vaccinare vor putea stabili unde poți merge și ce poți face. Așa arată noua normalitate

Administrația Biden colaborează cu unele companii private pentru a dezvolta un sistem de pașapoarte pentru vaccinare, susținând că este singura cale către normalitate, dar criticii avertizează că pașapoartele vor fura libertatea și datele oamenilor.

Inițiativa , condusă în mare parte de Departamentul SUA pentru Sănătate și Servicii Umane, a căpătat avânt pe măsură ce un număr tot mai mare de companii și locații, de la cinematografe și restaurante la linii de croazieră și echipe sportive, au spus că vor dovada vaccinării înainte de a-și deschide ușile, anunță TheDefender.

Casa Albă a refuzat să răspundă la întrebările privitoare la inițiativa pașaportului, arătând, în schimb, declarațiile publice făcute de Jeffrei Zients, coordonatorul campaniei de informare covid-19, într-o conferință de presă din 12 martie: „Pe măsură ce creștem numărul persoanelor vaccinate, știm că unele persoane ar putea avea nevoie să demonstreze că sunt vaccinate … rolul nostru este să ne asigurăm că orice soluții din acest domeniu ar trebui să fie simple, gratuite, accesibile oamenilor, atât digital, cât și pe hârtie și concepute de la început pentru a proteja confidențialitatea oamenilor. ”

Potrivit CNN, mai multe agenții guvernamentale sunt angajate în conversații și planificare, coordonate de Casa Albă, deoarece acest timp de sistem va juca un rol în multe aspecte ale vieții, inclusiv potențialul forței de muncă. Unul dintre cele mai semnificative obstacole cu care se confruntă oficialii este numărul inițiativelor de pașapoarte deja în curs. Administrația Biden a identificat luna aceasta cel puțin 17 astfel de inițiative. O inițiativă, un efort global condus de OMS și o trecere digitală concepută de IBM, este deja testată în New York și avansează rapid pe măsură ce Casa Albă discută cum să urmărească cel mai bine fotografiile și să evite astfel percepția că va fi un mandat guvernamental pentru vaccinare.

Vineri, New York a fost primul care a lansat un sistem de pașapoarte digitale pentru vaccinuri, cunoscut sub numele de Excelsior Pass, pe care locuitorii îl pot folosi pentru a dovedi că au fost vaccinați recent sau au fost negativi la testul covid. Sistemul New York, construit pe platforma digitală Health Pass, este prima certificare națională și va fi utilizat la zeci de evenimente, inclusiv în locuri de artă și de divertisment. O locație va scana codul QR, care va genera fie un cec verde, fie un X roșu. Astfel, noul pașaport face parte dintr-un efort tot mai mare de a furniza „pașapoarte” sau certificate pentru vaccin, astfel încât oamenii nu vor mai trebui să se îngrijoreze de problemele legate de confidențialitate sau falsuri.

Potrivit NPR, New York a descris trecerea astfel: „Companiile și locațiile pot scana și valida permisul dvs. pentru a vă asigura că îndepliniți orice cerințe de vaccinare sau testare COVID-19 pentru intrare. Împreună cu permisul dvs. vi se va solicita să afișați un ID cu o fotografie care să vă arate numele și data nașterii pentru a verifica dacă permisul vă aparține. Adulții pot deține permise pentru însoțirea minorilor.”Odată ce tu și partenerul dvs. intrați într-o unitate, vi se va cere în continuare să urmați instrucțiunile date de stat și de CDC privind distanțarea socială, folosirea măștii și igiena mâinilor”.

Uniunea Europeană a anunțat deja că va elibera certicate digitale care să permită călătoriile de vară, potrivit Washington Post. Pe 23 martie, The Defender a raportat că Uniunea Europeană urma să voteze un certificat digital de călătorie pentru vaccinare, „Green Passport”, care ar oferi dovada vaccinării și testul negativ al COVID. Permisul ar include informații despre marca vaccinului, data și locul vaccinării și numărul de doze administrate, precum și informații de la un laborator sau spital care confirmă rezultatele negative ale testelor. Deținătorii certificatului (un cod QR pe ​​o aplicație telefonică sau pe hârtie) ar fi scutiți de carantină și alte restricții. Documentul ar fi comun tuturor cetățenilor UE și ar permite acorduri bilaterale între țările UE și statele nemembre. Pe 25 martie, deputații Parlamentului European au fost de acord să accelereze votul asupra planului Comisiei Europene de a crea un permis de călătorie care să confirme vaccinarea împotriva COVID, imunitatea sau statutul testării, asta într-un efort de a împinge implementarea certificatelor până în iunie. Doar 203 deputați au fost împotriva acestei legi, 468 fiind de acord, iar 16 parlamentari s-au abținut de la vot.

Potrivit unui articol din The Guardian, Israel, Estonia, Suedia și Danemarca sunt toate țările care au introdus până acum sau intenționează să introducă pașapoarte de vaccin pentru uz casnic ,dar au deja un sistem național bazat pe cartea de identitate. De asemenea, datele despre pașapoartele de vaccinare ar putea fi utilizate de către poliție, la fel cum autoritățile din Singapore au admis în ianuarie că folosesc deja date de urmărire a contactelor. „Nu știm nici măcar dacă pașapoartele de vaccinare ar ajuta la oprirea răspândirii virusului, cât durează imunitatea, în ce măsură vaccinurile reduc transmiterea, sau cu cât, sau dacă aceasta variază în funcție de vaccinul pe care l-am făcut „, a menționat Stephanie Hare, o jurnalistă independentă.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki