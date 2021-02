Noul secretar de stat al SUA a jurat să promoveze agenda LGBT

Noul secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, confirmat de curând, a jurat să susțină agenda LGBT prin a arbora steagurile LGBT la ambasadele Statelor Unite și prin a numi „trimisul special pentru drepturile omului în favoarea persoanelor LGBTI.”

Antony Blinken, confirmat marți cu 78 la 22 de voturi în Senatul Statelor Unite, a împărtășit din gândurile sale despre problemele LGBT în timpul audierii de confirmare în Senat, săptămâna trecută, audiere care a avut loc înainte ca președintele Joe Biden să-și fi preluat funcția.

În timpul audierii lui Blinken, senatorul Ed Markey, D-Mass., membru al Comisiei Relațiilor Externe a Senatului, a declarat:

„Tu și președintele ales, Biden, ați indicat că veți sprijini și veți numi un nou trimis special pentru drepturile omului în favoarea persoanelor LGBTI, o poziție pe care am insistat să o fac permanentă prin Legea Internațională a Apărării Drepturilor Omului.” În calitate de candidat la președinție, Biden a promis să facă din activismul LGBT o piesă centrală a politicii sale externe.

Blinken a răspuns afirmativ:

„Cred că aceasta este o chestiune de reală urgență, întrucât am văzut cum violența îndreptată împotriva persoanelor LGBTQI din întreaga lume este în creștere. Am văzut, cred, cel mai mare număr de crime față de persoanele transgender pe care l-am văzut vreodată, în special față de femeile de culoare, și cred că Statele Unite ar trebui să aibă rolul de a apăra și proteja drepturilor persoanelor LGBTQI, este ceva departamentul are de gând să decidă și asta imediat.”