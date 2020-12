MOARTEA, între cele 22 de „efecte secundare” ale unui VACCIN ANTI COVID-19, conform Administrației pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite ale Americii. DOCUMENT

Un document al Administrației pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite ale Americii (FDA – Food and Drug Administration) admite și avertizează că vaccinul anti COVID – 19 poate avea 22 de efecte secundare, inclusiv moartea. Mai multe dintre aceste efecte pot duce la apariția unor afecțiuni grave care vor îngreuna sistemul sanitar și așa dat peste cap de COVID – 19.

Foto: Reuters – AstraZeneca COVID-19 vaccine trial Brazil volunteer dies, trial to continue

O reuniune a comitetului consultativ al Administrației americane responsabile (U.S. Food & Drug Administration advisory committee) intitulată „Vaccinuri și produse biologice conexe” (Vaccines and Related Biological Products), postată online pe 22 octombrie 2020, a prezentat date despre viitorul vaccin anti COVID – 19 din Statele Unite, transmite portalul RăzboiInformațional (VIDEO MAI JOS).

În cadrul reuniunii a fost făcută publică o prezentare în PowerPoint cu 27 de diapozitive alcătuită de către doctorul Steve Anderson, director MPP, Office of Biostatistics & Epidemiology, Center for Biologics Evaluation and Research (CBER). Diapozitivul 16 al prezentării sale a inclus o „Listă de lucru” a „posibilelor efecte adverse” asociată cu lansarea iminentă a vaccinurilor anti COVID-19 supuse supravegherii de siguranța a FDA.

Prezentarea FDA – AICI

Lista include decesul, precum și alte 21 de afecțiuni (dintre care majoritatea sunt probabile a afecta pacientul pe viață), toate asociate vaccinurilor în lucru anti COVID-19.

Implicațiile acestei prezentări sunt colosale și extrem de îngrijorătoare, scrie sursa citată de ActiveNews. Personalul FDA, un organism prestigios creat in 1906, este conștient de posibilele efecte secundare chiar letale ale vaccinurilor anti COVID-19. Mai mult, aceștia se pregătesc în avans pentru a fi atenți și a monitoriza astfel de rezultate adverse prin „supraviețuirea post-comercializare”.

Iată efectele secundare posibile ale vaccinului anti COVID-19, conform FDA a SUA:

– Sindromul Guillain-Barré,

– Encefalomielita diseminată acută,

– Mielite transversă,

– Encefalită / mielita simpla / encefalomielita / meningoencefalita / meningită / encepholapathy,

– Convulsii / crize,

– Accident vascular cerebral,

– Narcolepsie și cataplexie,

– Anafilaxiei,

– Infarct miocardic acut,

– Miocardita / pericardita,

– Boli autoimune,

– Decese.

– Rezultatele nedorite in evoluția sarcinii la femeile însărcinate,

– Alte boli demielinizante acute;

– Reacții alergice non-anafilactice;

– Trombocitopenie;

– Coagulare intravasculară diseminată;

– Tromboembolism venos;

– Artrită și artralgie / dureri articulare;

– Boala Kawasaki;

– Sindromul inflamator multisistem la copii;

– Boala dependentei crescute de anticorpi (ADE )

SURSE:

FDA, site-ul oficial: Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020

PDF – Prezentarea FDA, Vaccin anti COVID-19

VIDEO FDA a SUA:



Sursa: https://www.activenews.ro