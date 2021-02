Lui Robert F Kennedy Jr, nepotul președintelui JFK. i-a fost șters contul de Instagram cu 800.000 de urmăritori pentru că a chestionat narativa oficială despre Covid și a avertizat asupra pericolelor vaccinurilor

Robert F. Kennedy Jr., fondatorul organizației Children’s Health Defense și al publicației The Defender, nepotul președintelui american John F. Kennedy și fiul senatorului și avocatului Bobby Kennedy – ambii asasinați -, a fost interzis pe Instagram după ce a promovat informații ce demolau afirmațiile sistemului BigPharma despre vaccinurile anti-coronavirus și afectau propaganda oficială a vacciniștilor.

„I-am suspendat contul pentru că a distribuit în mod repetat dezinformări despre coronavirus sau vaccinuri”, a spus într-o declarație un purtător de cuvânt al Facebook, care deține Instagram, citat de CNN. Pagina lui de Facebook, precum și contul de Twitter, sunt încă în picioare. Dar nu pentru mult timp, cel mai probabil. Ieri, canalul de YouTube al portalul conservator pro-viață LifeSiteNews, partener al Children’s Health Defense, a fost șters de pe platformă, unde avea peste 300.000 de urmăritori.

Reamintim că Robert F. Kennedy a susținut un discurs care sintetizează intențiile „elementelor totalitare ale Erei COVID”, anul trecut, la Berlin, în fața a sute de mii de protestatari anti-totalitarism. Îl redăm mai jos:



Traducerea discursului, la Marius Mioc.

Nepotul președintelui american John F. Kennedy avea 800.000 de urmăritori pe Instagram. Chiar toți erau „conspiraționiști”?

Kennedy a făcut recent un apel către avocați din întreaga lume pentru apărarea drepturilor omului în Era Covid. Îl găsiți aici: Individual Rights and Freedoms Under Siege in Era of COVID

Kennedy a răspuns azi actului de cenzură, afirmând că „Libertatea de exprimare este piatra de temelie a democrației. (…) Cezurarea acestei dezbateri [asupra siguranîei vaccinurilor] este moartea democrației”.

După ce am redat anterior un articol științific din publicația condusă de Robert F. Kennedy Jr., prezentăm mai jos o discuție dintre acesta și invitații doctorului David Martin, în cadrul căreia se explică de ce injecția anti-Covid-19 NU este un vaccin în adevăratul sens al cuvântului.

Despre inventatorul David Martin: Prima sa invenție a fost un sistem integrat laser pentru a viza și trata tumorile inoperabile. Matematica lui a ajutat la descoperirea modului în care corpul uman procesează hormoni și a condus la detectarea și tratamentul unui număr important de boli, între multe altele.



Sursa: https://www.activenews.ro