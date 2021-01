Israel: 13 persoane vaccinate anti-Covid au dezvoltat paralizie facială după injectare

Ministerul Sănătății din Israel raportează 13 cazuri de paralizie facială survenite în urma administrării vaccinului anti-Covid, dar estimează că numărul ar putea fi „mult mai mare”. Oficialii din domeniul sănătății sunt reticenți în privința administrării celei de-a doua doze pacienților care au dezvoltat reacții adverse de acest tip, dar ministerul recomandă ca procedura de imunizare să fie finalizată, scrie Smartradio.

„Cel puțin 28 de ore am avut fața paralizată”, mărturisește unul dintre pacienți pentru Ynet. „Nu pot spune că a dispărut complet după. În schimb, nu am avut dureri, am simțit ceva în locul injectării, nimic mai mult”.

Privind a doua doză, pacientul spune că nu s-a decis încă, dar subliniază că „se numără printre cazurile rare” și nu vrea să-i descurajeze pe ceilalți să se vaccineze.

„Recent, am întâlnit pe cineva care a avut paralizie facială în urma vaccinării și am decis să nu-i administrez a doua doză”, spune Prof. Galia Rahav, directorul secției de boli infecțioase de la Sheba Medical Center. „Este adevărat că Ministerul Sănătății recomandă să o facem, dar nu mă simt împăcată cu situația”.

„Nimeni nu știe dacă este o reacție adversă la vaccin sau nu. Din această cauză prefer să nu le dau și a doua doză pacienților care se află în această situație”, adaugă ea.

Ministerul Sănătății menționează că a doua doză poate fi administrată doar după ce efectele paraliziei dispar, potrivit .

De la începutul campaniei, 2,19 milioane de israelieni au fost vaccinați deja. Este țara cu cea mai mare rată de vaccinare din lume, cu aproximativ 25 de persoane vaccinate la suta de locuitori.

