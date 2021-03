Începe vaccinarea experimentală anti-COVID a copiilor și bebelușilor

Moderna a administrat experimental primele doze cu vaccinul său anti-COVID unor copii cu vârste sub 12 ani, inclusiv bebeluși de 6 luni, potrivit unui anunț făcut marți, 16 martie, de companie, citat de New York Times.

Testele urmează să se desfășoare pe 6.750 de copii sănătoși din Statele Unite și Canada, într-un efort de a include copiii în campania de vaccinare mondială.

Vaccinurile Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson au fost autorizate până acum să fie administrate exclusiv persoanelor cu vârste peste 18 ani, iar Pfizer celor cu vârste peste 16 ani.

Moderna și Pfizer au început încă de la sfârșitul anului trecut testele pe copii cu vârste de peste 12 ani.

La acea vreme, doctorul Anthony Fauci a declarat că va mai fi nevoie de „luni” până când se vor aduna suficiente informații despre testele clinice – precum și despre „gradul de eficiență și siguranță” al vaccinului la adulți – până când se va începe vaccinarea copiilor.

Însă, în stilul său, a sucit-o la începutul acestei luni, când a declarat că elevii din ciclul secundar vor putea fi vaccinați „începând din toamnă”, iar cei din ciclul primar „din primul trimestru al lui 2022”, potrivit CBS (video mai jos).

Fazele II și III combinate ale testării Moderna vor cuprinde două etape, fiecărui copil din grupul experimental inoculându-i-se două doze, la interval de 28 de zile una de alta.

Două doze de 50 sau 100 de miligrame vor fi administrate copiilor cu vârste între 2 și 12 ani, și două doze de 25, 50 sau 100 de miligrame copiilor sub 2 ani.

Primii copii cărora le vor fi administrate vaccinurile în mod experimental vor primi doze mai mici, a precizat Moderna.

După o analiză pentru a determina ce doză este mai sigură și mai eficientă pentru fiecare grupă de vârstă, va începe partea a doua a testării, când unor copii le va fi inoculat vaccin, iar altora ser cu apă sărată placebo.

La rândul ei, compania Johnson & Johnson a anunțat pe 28 februarie că intenționează să înceapă testarea vaccinului pe copii (inclusiv nou-născuți), femei gravide și persoane cu probleme la sistemul imunitar, informează Mercola.

J & J nu a inclus aceste categorii în testele clinice pe care le-a efectuat anul trecut.

Anunțul companiei a venit a doua zi după ce Agenția americană a Medicamentului a acordat unei subsidiare a J & J, Janssen Biotech Inc., autorizația de urgență de distribuție a vaccinului în Statele Unite pentru a fi administrat persoanelor cu vârste peste 18 ani.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Janssen, vaccinul cu o singură doză va fi testat mai întâi pe copii cu vârste între 12 și 18 ani.

Apoi, J & J va trece rapid la testarea vaccinului pe copii mici, femei gravide și persoane cu sistem imunitar deficitar.

La rândul său, compania AstraZeneca a efectuat teste clinice pe copii cu vârste de peste 6 ani.

Dr. Anthony Fauci tells @margbrennan he projects high school students will be able to get vaccinated “by the fall term” of this year.

Fauci predicts elementary school students could get vaccinated by the first quarter of 2022. pic.twitter.com/Du1YeSR72a

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 7, 2021