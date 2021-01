Ierarhul covidist Casian a certat credinciosul care sărise în apă după Sfânta Cruce de Bobotează și l-a lăsat pe mâna jandarmilor să fie sancționat

Conform tradiției, de Bobotează, la Galați, o cruce împodobită cu flori a fost aruncată în apele Dunării de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun.

Doar că arhiepiscopul s-a adaptat restricțiilor impuse de covidiști și a atras atenția că anul acesta nimeni nu se va arunca după cruce, s-o recupereze din apă.

Cu toate acestea, un gălățean a sărit în apă și a prins crucea. Arhiepiscopul l-a certat pe bravul creștin înotător, i-a spus să lase crucea în apă și l-a rugat să plece.

Doar că, după plecarea oficialităților bărbatul a sărit din nou în apă după cruce.

Bărbatul a fost sancţionat de jandarmi cu avertisment.

Numele său este Ion Netcu și are 70 de ani și este un veteran al competiţiei, săritor de peste 30 de ani, cu trei cruci prinse la activ.

”Atât s-a putut, dar e bine şi că s-a putut atât. Părintele a spus să las crucea în apă, dar nu ştiu, cred că o să o iau acasă. Am sărit de 30 de ani de fiecare dată în Dunăre de Bobotează, trebuia să o fac şi acum. De trei ori am prins şi crucea“, a spus Ion Netcu, care la acei aproape 70 de ani ai săi nu a putut să stea un an să nu sară în Dunăre de Bobotează.