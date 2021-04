Guvernatorul Texasului, Gregg Abott interzice pașapoartele COVID: „Nu încălcați libertățile noastre personale”

Guvernatorul Texasului, Gregg Abott, a anunțat marți dimineață interzicerea pașapoartelor COVID-19. Ordinul executiv, emis luni, interzice orice reglementare care impune texanilor să prezinte dovada vaccinării.

Într-un videoclip apărut marți dimineață, Abbott a spus: „În fiecare zi, texanii revin la normalitate pe măsură ce tot mai mulți oameni primesc vaccinul COVID. De fapt, săptămâna aceasta, Texasul va depăși 13 milioane de doze administrate. Acele doze vor ajuta la împiedicarea răspândirii noului virus., vor reduce spitalizările și cazurile grave de îmbolnăvire. Așa cum am spus de-a lungul timpului, aceste vaccinuri sunt întotdeauna voluntare și niciodată forțate. Guvernul nu ar trebui să solicite niciunui texan să prezinte dovada vaccinării și să dezvăluie informații de sănătate private doar pentru a-și desfășura viața de zi cu zi. De aceea, am emis un ordin executiv care interzice pașapoartele de vaccinare impuse de mandatele de guvernare”, a spus Abott, conform theblaze.

„Vom continua să vaccinăm cât mai mulți texani și să protejăm sănătatea publică și vom face acest lucru fără a îngrădi libertățile personale ale texanilor”, a adăugat guvernatorul.

Marți dimineața, Abbott a scris pe Twitter: „Texanilor nu ar trebui să li se solicite să prezinte dovada vaccinării și să dezvăluie informații de sănătate private doar pentru a-și duce viața de zi cu zi. Am emis un ordin executiv care interzice pașapoartele de vaccinare impuse de guvern în Texas. Nu negociați asupra libertăților noastre”.

Texans shouldn't be required to show proof of vaccination & reveal private health information just to go about their daily lives.

I issued an Executive Order that prohibits government-mandated vaccine passports in Texas.

Don't tread on our personal freedoms. pic.twitter.com/weTbz4FKyH

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 6, 2021