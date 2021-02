Greva feroviarilor – la Ocnița a fost blocată calea ferată

La începutul lunii februarie, Onceanu a declarat pentru Sputnik Moldova că CFM are restanțe la plata salariilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului trecut.

„Am încercat să ținem situația cu salariile sub control, dar când au început arestările de conturi bancare, nu am putut face nimic și am plătit salariile cu întârziere. Vom încerca să le plătim. Plănuim să vindem fier vechi, echipamente pe care nu le folosim, avem și alte proiecte care ar putea aduce ceva profit „, a spus directorul CFM.