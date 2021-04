Experții spun că și bebelușii de șase luni trebuie vaccinați, doar așa vom scăpa de Covid (Nu este păcăleală de 1 Aprilie)

Înaltul-Preot al Idolatriei Sanitare, Anthony Fauci, a declarat duminică: Copiii fie trebuie vaccinați, fie trebuie să poarte botnițe ca să se joace împreună.

Prim-Martorul lui Covid a mai spus că este posibil pentru elevi să meargă în tabere de vară doar dacă se va continua cu vaccinarea în masă.

Cel mai important mesaj al profetului a fost că imunitatea de turmă împotriva coronavirusului în S.U.A. poate fi atinsă doar dacă părinții încep să vaccineze bebelușii.

We will vaccinate school-age kids and 6-month babies to protect them from COVID. Dr. Anthony Faucihttps://t.co/0J5JkVvdS6#Follow @JimmyAdHub pic.twitter.com/6lllI7SUeD

— JimmyAdHub (@JimmyAdHub) March 18, 2021