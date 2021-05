După 6 luni de stat în vama României, TIR-ul cu medicamente anti-Covid, a luat drumul Republicii Moldova.

Gigi Becali i-a povestit jurnalistei Cristina Șincai de la România TV că tirul plin cu medicamente anti-covid (Arbidol) comandat de el a fost reținut la vamă timp de 5-6 luni, din cauză că fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a blocat demersurile birocratice pentru intrarea lui în țară. Între timp, mulți români au murit de Covid fără o șansă reală de tratament, iar alții au fost răpuși de „vaccinul sigur și eficient”, care nu este un medicament.

După 5-6 luni de stat în vamă, tirul cu Arbidol ar fi trebuit să fie trimis retur. Însă medicamentele au fost donate spitalelor din R. Moldova

„Am adus un tir de medicamente, de Arbidol. Cinci-șase spitale au văzut că e bun, l-au băgat în protocol.Deci Arbidoul l-a băgat în protocolul României. Nicio pastilă n-a adus statul român să bage în farmacii, nu există, dar eu am adus un camion. A stat vreo 5-6 luni în vamă, am plătit și 100.000 și încă 20.000 TVA și am dat și donație pentru spitale.

Nu a vrut să-l primească. Cine? Ministrul Voiculescu (…). Nelu Tătaru a aprobat toate. Cum a venit ăsta, a zis nu, domle! S-a oprit. Și am trimis înapoi medicamentele.

Și acum ce am făcut? Am dat bani pe ele, decât să-l trimit înapoi în Rusia, l-am dat la moldoveni, că-s frații noștri români.

Vlad Voiculescu nu a vrut să le primească… Nu a vrut. Nu a vrut să le primească la vamă. Și atunci am zis că le distrug. Și în loc să le distrug, le-am dat la Moldova. Vezi? Dragostea!”, a povestit Gigi Becali.

Nu doar el a trimis „ajutoare medicale” la Chișinău. Regimul Arafat-Cîțu-Voiculescu s-a lăudat că le-a donat fraților de dincolo de Prut seruri experimentale Covid, pe care unele spitale le-au refuzat. Se pare că majoritatea erau produse de AstraZeneca și deja erau contestate la București, peste zece mii de români refuzând să mai fie vaccinați cu ele. Cam în același timp a apărut în Basarabia și primul deces în imediata apropiere a vaccinării, după cum a relatat ActiveNews.

Pandemia e făcută de oameni și nu vom scăpa de ea

Întrebat despre cum va evolua pandemia, Gigi Becali s-a arătat sceptic în privința unui posibil sfârșit apropiat al acesteia: el consideră că va trebui să trăim cu ea, dar că singura cale de salvare este milostenia.

„Păi eu zic că nu o să scăpăm de ea … Iar fapta bună. Vezi fapta bună. Mai mare este filozofia faptei decât a științei. Și înțelepciunea faptei bune e mai mare decât înțelepciunea științei de o mie de ori.

Noi trebuie să facem fapte de milostenie, ca să fim ca Hristos. Pandemia au făcut-o oamenii, nu mai scăpăm de ea”, a concluzionat Becali.

Sursa: https://www.activenews.ro

