Coronavirusul „Covid-19” a venit cu o mulțime de întrebări pentru oamenii de pretutindeni. Probabil că niciodată nu au fost mai multe întrebări, și niciodată mai puține răspunsuri, deși trăim în era mass-media. De fapt, aceasta ne dă răspunsuri, dar nu la întrebările importante, la întrebările noastre. În rândurile ce urmează, prin bunăvoința bioeticianului Virgiliu Gheorghe, avem câteva dintre răspunsurile principale la problemele pe care acest virus le ridică. Poate că de unele dintre aceste răspunsuri depinde viața unor oameni. E vremea, se pare, ca fiecare din noi să-și fie propriul doctor ‒ și poate nu doar al lui, ci și al multora dintre cei ce au nevoie. (M.C.)

Publicăm a doua parte a interviului acordat de bioeticianul Virgiliu Gheorghe revistei Familia Ortodoxă. Prima parte o puteți citi AICI.

–Domnule Virgiliu Gheorghe, ce ar trebuie să știm despre evoluția coronavirului, ca să putem acționa eficient și la timp, evitând formele grave sau chiar decesul?

–Trebuie știut că boala aceasta se manifestă în trei mari faze: incubația, multiplicarea virală (sau faza simptomatologică) și faza inflamatorie. Incubația durează în medie 5 zile, perioadă în care nu suntem conștienți că am fost contaminați, neexistând nici un fel de simptom. Faza multiplicării virale durează în jur de 7 zile, iar ultima, faza inflamatorie, durează, în funcție de gravitatea bolii, minim o săptămână și maxim trei și se poate finaliza chiar cu decesul.

Faza simptomatologică, esențială în tratarea corectă, cere foarte multă atenție, fiind extrem de înșelătoare, fapt pentru care cei mai mulți o abordează cu ușurătate. În această fază, Covid-19 nu te avertizează prin nimic că este o boală îngrozitoare, pentru că simptomele, desfășurate pe parcursul a 6-8 zile, sunt în majoritatea cazurilor mai slabe decât la o viroză din cele cu care ne-am obișnuit. În majoritatea virozelor, severitatea simptomelor este aproape simultană cu multiplicarea virală, astfel că boala ajunge să se identifice cu multiplicarea virală, ceea ce îl determină pe bolnav să se trateze. În Covid-19 însă există o întârziere a nivelului maxim de severitate a bolii, încât mulți nu își dau seama că această viroză le poate pune în pericol viața. Oricine se așteaptă ca, după 7-8 zile, o viroză să treacă. Covid-19 însă își arată colții abia după acest interval de timp. Astfel, dacă în cazul SARS-ului, nivelul maxim la care ajunge multiplicarea virală este situat pe aceeași axă temporală cu amplitudinea maximă a severității simptomelor, în Covid-19, nivelul maxim al multiplicării virale este anterior cu câteva zile nivelului maxim al celei mai severe manifestări a bolii. De aceea, deși pare că boala a trecut, te trezești că nu mai poți respira și starea este din ce în ce mai gravă.

Din acest motiv, majoritatea oamenilor fac marea greșeală de a nu se trata corespunzător în această fază a bolii. Dacă în această fază însă s-ar acționa cu mai multă fermitate și ne-am proteja împotriva factorilor, cu siguranță aproape nimeni nu ar ajunge la desaturări extrem de mari, intubare și deces.

Antiviralele

–Cum trebuie acționat în această fază a bolii?

–Întâi de toate, se administrează antivirale. Cel mai eficient în supresarea multiplicării virale s-a constatat că este Umifenovirul. Se administrează 200 mg la fiecare 6-8 ore, în primele zile de de la apariția simptomelor, timp de 5 zile. Acest medicament are doar un ușor efect antiinflamator, inhibând multiplicarea virală. Deci, dacă nu a fost luat pe parcursul multiplicării virale din primele 7 zile (perioada simptomatică), mai târziu este inutil. Ivermecntina se pare că este cel mai promițător medicament antiviral la această oră. Încă din luna mai, studiile arătau că in vitroscade de 5000 ori ARN-ul viral, în numai 48 ore de la adminstrare.La scurtă vreme, s-a arătat însă că dozele trebuie crescute in vivofață de cele recomandate pentru efectul antiparazitic al acestui medicament. Imediat au apărut și studiile clinice pilot care arată eficiența Ivercmentinei, chiar și la o singură doză de 200 ug/kg corp dată în prima zi de internare. De asemenea, Plaquenilare o acțiune foarte puternică în Covid, mai ales asociat cu Zincul 100 mg/zi.

În principiu, în faza a doua a multiplicării virale, nu este nevoie de anticoagulant și antiinflamator. Dar acest lucru nu este valabil pentru toată lumea, deoarece sunt persoane care întrunesc anumiți factori de risc, fapt pentru care apar semnele unei inflamații puternice încă din această fază. În acest caz, trebuie introdus Clexanul la o doză mai mică, o dată pe zi, măcar 0.4 mg la persoanele de greutate medie, sau Eliquis 2.5 mg, dimineața.

Suplimentele

Problema cea mai mare pe care o ridică virusul SARS-CoV-2 este dereglarea sistemului imunitar. Virusul blochează răspunsul timpuriu al imunității înăscute, dar și răspunsul interferonului IFN-I și IFN-III care poate opri multiplicarea virală și induce un răspuns puternic în citokinele proinflamatorii. Din acest motiv este esențială întărirea imunității, iar suplimentele sunt benefice și nici nu au efecte secundare. Despre rolul și administrarea Vitaminei D am vorbit deja. O importanță vitală o are, de asemenea, Vitamina C perfuzabilă, încă din primele zile ale perioadei simptomatice până la însănătoșirea totală. Dozele sunt ajustate în funcție de gravitatea bolii, respectiv de faza acesteia astfel: Vitamina perfuzabilă C 15-25 grame injectabil intravenos în 250 ml ser fiziologic, o dată pe zi, se poate administra zilnic până începe să apară inflamația. Este poate cel mai bun protector în fața escaladării inflamației, a controlului bolii. Odată cu amplificarea stării de rău, se poate trece de la o perfuzie cu Vitamina C la două perfuzii pe zi și de la 15-25 grame până la 50 grame. În situația unei reacții inflamatorii puternice, cu senzație de sufocare și scăderea majoră a saturației sub 90%, trebuie administrate doze mari, de 50 grame de două ori pe zi. Se va constata imediat beneficiul. Am cunoscut cazuri în care, și la saturații de sub 80%, dozele mari perfuzabile de Vitamina C făceau minuni, crescând rapid saturația. Studiile de siguranță demonstrează că administrarea de până la 1.5 g per kilogram corp nu dă efecte adverse semnificative.

De asemenea, Zinc 50 mg de două ori pe zi, este foarte important. Vitamina C orală este foarte utilă. Melatonina, care este antiinflamatorie, antioxidantă, antivirală, o veritabilă armă în a reduce furtuna de citokine, fiind recomandată din mai multe puncte de vedere ca tratament anticovid. Se administrează 12-15 mg pe zi până la 200 mg pe zi pe perioada virozei, se începe cu doze mai mici și se crește până se ajunge la doza maximă. Efectele puternice ale melatoninei în stăvilirea furtunei de citokine sunt benefice în cazul unei inflamații puternice și a unei saturații foarte mici, în doze de până la 500 mg pe zi. Studiile de siguranță dovedesc că nu apar efecte adverse la aceste doze, mai ales dacă sunt luate pe perioade scurte de timp. Clorura de magneziu 25 g/l apă, din care se iau 300-500 ml pe zi, combate tusea, este antiinflamator și are efect important în covid. Atenție, trebuie luată fracționat de-a lungul unei zile, ca să nu producă diaree. Curcuminul este antiinflamator, antioxidant, antiviral, anticoagulant; se iau3-4 gr. pe zi. Este important de știut că acesta din urmă are o absorție foarte scăzută, fiind foarte puțin solubil în apă. Se recomandă a căuta produse de calitate, adică combinate cu piperină, care crește absorția sau sub forma phitosomilor sau a liposomilor sau a altor preparate care cresc absorția. Un astfel de produs ar putea ajuta enorm în Covid și, în general, în toate bolile inflamatorii și în cancer.

Quercetin este foarte util, antiinflamator, antioxidant, antiviral, și funcționează sinergic cu Vitamina Cși Zincul. Fiind ionofor pentru Zinc, îl ajută să pătrundă în celulă și să blocheze multiplicarea virală. Din mai multe puncte de vedere, Quercetinul constituie un bun înlocuitor de Plaquenil. Există și o formulă care poate fi nebulizată și ajută mult în recuperarea plămânilor. De asemenea, Quercentinul poate înlocui și Dexametazona, în cazul în care pacienții nu răspund la tratamentul cu Dexametazonă. Studiile de siguranță merg până la 5 grame pe zi, dar pentru bolile pulmonare 2 grame pe zi sunt suficiente. Artesunate, folosit cu succes în tratarea malariei, poate fi avut în vedere, de asemenea, ca antiinflamator, antioxidant, antiviral, în cazul în care nu avem Plaquenil.

Omega 3, de asemenea, antiinflamator, imunomodulatoareși antiviral. Seleniul, este un antioxidant, ce reduce apoptoza celulelor enodoteliale și agregarea trombocitară. S-a constatat că deficitul de Seleniu este asociat cu o creștere a mortalității în Covid-19. Alte suplimente ce pot funcționa cu succes ca antiinflamatoare, antioxidante și antivirale sunt: Oleuroperin (antiinflamator, antioxidant, antiviral),N‐acetylcysteina (antiinflamator și antioxidant), Metformin, Berberine (antiinflamator, antioxidant, antiviral),Epigalocathechine (antiinflamator, antioxidant), Aswaganda, care este antiinflamatorieși moderatoare a stării psihice, îmbunătățește somnul, adaptogen, imunomodulator, antiviral.Deosebit de utile sunt și vitaminele: B complex, E 400 ui/zi și A 25 000 ui/zi.

Inhalațiile

Este esențial ca, în mai ales în acestă fază a multiplicării virale, dar și mai târziu, să se folosească inhalațiile și gargara pentru a curăți local aceste mucoase de virus, cel puțin din zona gâtului și nasului, dacă nu și pe traiectul căilor respiratorii superioare. Putem face inhalații cu Albastru de metilen 5 ml x 2/zi, concentratie 0,1%. Cu ajutorul unui nebulizator, pot fi făcute inhalații cu Albastru de metilen 1% care se diluează în ser fiziologic la o proporție de 1 la 10. Din 250 ml de ser fiziologic se scot 25 ml și se aruncă. În locul acestora se introduce cu seringa 25 ml Albastru de metilen. Atenție, flaconul trebuie îmbrăcat într-o folie de aluminiu, căci Albastrul de metilen este fotosensibil și își pierde din proprietăți.

Se va face inhalații de două ori pe zi cu 5 ml din această soluție, până la dispariția bolii. Albastrul de metilen este esențial în lupta cu Covidul, dacă îl luăm pe cale orală ca prevențiesau terapie, dar mai ales în inhalații. Doctorul Deepak Golwalkar recomandă ca de două ori pe zi să fie ținute sub limbă 2-3 ml din această soluție 1% de Albastru de metilen. Acest tratament este recomandat și în perioada de recuperare, căci curăță plămânii și ajută mult în recuperarea acestora, precum și în eliminarea riscului de fibroză. Nu trebuie administrat femeilor însărcinate, nici celor care au alergie la această substanță sau celor cu deficiență de Glucoză 6 fosfate, cu afecțiuni grave ale ficatului sau rinichiului. Inhalații mai pot fi făcute cu Argint Coloidal și Apă Oxigenată 1.5%.

Difuzarea uleiurilor esențiale în mediul ambiant ajută mult în Covid. Astfel de uleiuri foarte utile sunt: uleiul de cimbru, de oregano(carvacrol), rosmarin (ursolic acid), eucalipt, mentă, cuișoare, scorțișoară sau lavandă. Prin acțiunea lor antiinflamatoare, imunomodulatoare, bronhodilatatoare și antivirală, se dovedesc a fi un suport foarte bun în terapia Covid-19. Betadina, de asemenea, poate fi folosită pentru gargară și badijonări nazale.

Factorii de risc

– Care sunt factorii de risc care determină apariția formelor grave de Covid-19?

–Cel mai important factor de risc este greutatea corporală. Persoanele supraponderale vor face formele cele mai grave. Unul dintre motive este acela că suferă foarte probabil de disbioză intestinală și intestin permeabil, care permite intrarea lipopolysaharidelor în sânge și asocierea acesteia cu SARS-CoV-2 Spike (S) protein în amplificarea inflamației. Trebuie, așadar, să facem efortul să slăbim, căci această pandemie sau altele asociate se pare că vor fi de lungă durată, de ordinul anilor. Preventiv, dar și terapeutic, în momentul în care apare boala, e important de luat Acid Butiric, care reface sau consolidează mucoasa intestinală.

Un alt factor de risc important sunt infecțiile, cum ar fi cele dentare, ale sinusurilor, infecții intestinale, urinare sau de altă natură. Paraziții, fie că e vorba de bacterii, viruși sau alte microorganisme, sunt extrem de periculoși, pentru că, sub influența virusului SARS-CoV-2, vorcrește severitatea bolii.

De asemnea, un important factor de risc pentru o formă severă de Covid-19 o constituie metalele grele. Acestea fac, de altfel, casă bună cu bacteriile din organism, contribuind la biofilmele pe care le creează. E important, așadar, de evaluat o posibilă intoxicație cu metale grele și făcută chelarea acestora.

Prin urmare, trebuie evaluată starea inflamatorie a organismului, iar dacă există o inflamație cronică sau acută, aceasta trebuie îndepărtată. O inflamație anterioară covidului constituie unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru acestă boală eminamente inflamatorie.

Stresul

– Este adevărat că Covid-19 poate provoca tulburări de natură psihică ?

– Într-adevăr, virusul generează, ca patologie, stări depresiv-anxioase. Acestea pot fi depășite și fără medicație, însă în cazurile mai severe, mai ales dacă persoana este mai sensibilă emoțional, este util de administrat Anxiarul (lorazepam), potrivit indicațiilor Ministerului Sănătății.

Și pentru că tot vorbim despre interdependența dintre boală și starea psihică, vreau să spun că este esențial să luptăm împotriva stresului, atât împotriva celui acut, cât mai ales împotriva stresului cronic. Stresul acut crește inflamația, iar cel cronic, în plus, inhibă supresia interleukinelor inflamatorii precum IL6,care contribuie major la furtuna de citokine ce pune în pericol viața omului. Cu alte cuvinte, cei supuși unui stres cronic vor putea controla mult mai greu inflamația indusă de Covid-19, crescând severitatea bolii. De asemenea, stresul conduce la permeabilitate intestinală, factor important de inflamație, dar și de amplificare a efectului inflamator al covid-19.

În acest sens, evitați, pe cât se poate, expunerea la mesajele media, pentru că induc o stare psihologică negativă, sentimentul unei amenințări permanente și mai ales frica obsesivă de Covid-19, care a dus chiar la sinucidere, în cazul unora dintre cei care au aflat că au Covid. Stresul crește puternic inflamația în corp și afectează chiar plămânii. În felul acesta este pregătit terenul pentru o formă severă a bolii. Mass-media întreține un stres permanent prin știrile negative, stres care va intensifica și va întreține inflamația, deci va înrăutăți mult situația. De aceea, este important ca în perioada de carantină să înmulțim pacea lăuntrică cu ajutorul rugăciunii, lăsându-ne deplin în Mâna lui Dumnezeu.

Interviu realizat de Mihai Cristea

Familia Ortodoxă

