”Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească!” Un interviu cu Dr. Adina Alberts despre fața ascunsă a ”pandemiei”

“Doamne, pentru atâta lucru tremurăm toți de frică?!” Deja o voce ascultată de români în aceste vremuri de haos generalizat, Adina Alberts a răspuns pentru cititorii noștri și a dezvăluit câteva aspecte în totală contradicție cu unele declarații ale autorităților. Singura șansă pentru ca adevărul să învingă este ca oamenii verticali și bravi să se unească pentru a lupta laolaltă.

Cristi Iordache: Care este legătura dumneavoastră cu vaccinarea sau ce v-a determinat să creați o ”mișcare” pe această temă? De ce luptă Dr. Adina Alberts pentru o anumită direcție?

Dr. Adina Alberts: Am intrat în miezul problemei datorită părinților mei. Am doi părinți peste 80 de ani si am vrut să înțeleg mai bine aceste mecanisme ale vaccinurilor ARN mesager. Si m-am îngrozit. Sincer nu mi-am putut imagina că am putea fi obligați să ne vaccinăm cu aceste seruri experimentale despre care cei mai mari profesori ai lumii medicale declară că sunt periculoase, acei profesori care nu sunt direct implicați în bunul mers al campaniei de vaccinare de milioanele de euro primite de la Big Pharma.

Eu am decis să informez corect. Stiam că voi avea contestatari, dar nu mi-am putut imagina că aceștia sunt practic niște golani după cum se exprima si cum se manifestă. Mă așteptam la contestatari elevați, mă așteptam sa fiu invitată să dezbatem idei medicale, chiar în contradictoriu. De altfel, atât timp cât eu, practic, ofer tuturor acces la informații reale și oficiale, informații ascunse cu bună știintă de “presa liberă” din Romania, contestatarii lipsiti de argumente, lovesc furibund în mine, în familia și cariera mea. Dar nu-i bai. Ce nu te doboară, te întăreste. Repet. Nu sunt o antivaccinistă. Sunt doar pentru expectație și pentru testare informată a vaccinurilor obținute prin inginerie genetică, ARN mesager.

”Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească!”

Înainte de a vorbi despre un vaccin este musai să fim amenințați de un pericol. Cum vede medicul Adina Alberts ”apocalipsa” acestui tip de virus corona, pe de-o parte și, măsurile restrictive aplicate populației de cealaltă parte?

Am luat în serios această amenințare. Am promovat măsuri corecte de protecție, am amendat derapajele comunicatorilor publici pe tema pandemiei. Da, am considerat că suntem în pericol și am îndemnat la protecție. Asta până am început să pun cap la cap niște informații care erau lipsite de logică. De ce să scoți din farmacii hidroxiclorochina, dintr-o dată. Cică se descoperise că este cardiotoxică. Ceva nu era în regulă cu afirmația asta… Sunt zeci de mii de oameni care iau hidroxiclorochina zilnic, de 30-40 de ani. Dar nu am dat importanță atunci, în aprilie, 2020. Apoi am început să caut informații despre albastru de metilen. Am scris colegilor din lume, medici, oameni de știință, profesori… Erau mulți care bănuiau că această substanță ar avea efecte benefice contra Sars-Cov2. Unii aveau și studii realizate deja. Apoi am aflat că, desi erau agreati de publicatii medicale de renume, studiile lor efectuate pe albastru de metilen nu au fost luate în seamă și nu au fost publicate. Nu mai auzisem niciodată așa ceva. Apoi am văzut cum sunt utilizate tot felul de medicamente noi pe muribunzii din spitale. Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă ingrozească dar este exact ceea ce gândesc. Aceste substanțe și medicamente noi, au fost pur si simplu experimentate pe oamenii noștri dragi, pe părinții și bunicii nostri internați cu forța în spitale și supuși acestor experimente. Au fost mai multe chestiuni… Până nu am mai putut să rabd.

În cele din urmă am decis să mă implic activ. Am promovat intens testele rapide Antigen, pentru că ne dădeau o oarecare independență și puteam, astfel, să ne întoarcem oarecum la o viață normală. Am testat gratuit pe străzi, în aer liber, câteva săptămâni la rând, până m-am infectat și eu. Dar, cel puțin, am reusit să conving autoritățile să le utilizeze și în spitalele publice, și să ia în considerare rezultatele acestora. Covidul pentru mine a fost ceva extrem de ușor, si pentru familia mea la fel. După 4 zile în care am strănutat și mi-a curs nasul, mi-am revenit complet si mi-am zis: “Doamne, pentru atâta lucru tremurăm toți de frică?!”

Cum vedeți legea vaccinării obligatorii?

Ca pe o nenorocire împotriva căreia toți trebuie să luptăm să nu se întâmple. Eu am copil vaccinat cu schema completă. Dar nu vreau să mă oblige cineva vreodată să introduc vreun ser în copilul meu sau în mine. Sau să îi administrez vreo pastilă.

Este în momentul de față un adevăr faptul că OMS recomandă vaccinarea, însă se poate înșela cu privire la aceste vaccinuri experimentale. De ce se dorește numai această cale?

Acum avem Ivermectina ca posibil medicament foarte eficient. Azitromicina are efect antiviral bun, deși este antibiotic. La fel și doxiciclina. Vitamina D3 este foarte utilă, zincul este esențial…Cercetători din toată lumea au făcut multe descoperiri în acest ultim an vizavi de medicamente cunoscute și eficiența lor împotriva covid. Dar sunt blocați peste tot. În ceea ce privește ivermectina, medicii sunt amenințati cu pierderea dreptului de liberă practică dacă prescriu așa ceva. Păi dacă dreptul de liberă practică nu îți dă voie să salvezi oameni, atunci pentru ce îți mai trebuie… Îmi povestesc oameni îndurerați, că apropriații lor au fost lăsați să moară pentru că medicii nu le-au dat ivermectina, deși familia reușise să procure medicamentul. Îmi povestesc prieteni farmaciști, că sunt controale zilnice în farmacii. Nu îi interesează nimic altceva pe cei de la ANMDM decât Ivermectina. Ca nu cumva să poată cineva să aibă acces la ea. Asta este DEMENȚĂ. Iar eu mă lupt să o avizăm cât mai curând. Cât voi putea să fac în acest domeniu și până unde voi ajunge, rămâne să vedem.

Dacă nimeni nu își asumă consecințele reacțiilor adverse post vaccin, putem avea surpriza ca producătorul să nu fie nici interesat de o cercetare amănunțită, nici să treacă în prospect toate contraindicațiile?

Producatorul s-a spălat pe mâini. Statul își asumă răspunderea. Statele. Sunați la 1 800 879 3477 și veți vorbi cu robotul companiei Pfizer, care vă va spune din capul locului că vaccinul lor nu este avizat de FDA. Pe noi nu compania ne împinge la vaccinare, ci statul, guvernul, ministerul de resort, domnul Voiculescu, domnul Rafila, domnul Arafat. De exemplu, India nu și-a asumat niciun risc și i-a trimis la plimbare pe cei de la Pfizer.

Considerați că ar fi de preferat ca un medic să consulte și să prescrie vaccinarea pentru un pacient, sau este ca apa plată, o bea toată lumea? Pentru ca dacă este așa atunci pe principiul egalei măsuri vom avea acces și la antibiotice și la psihotrope și orice medicament.

Așa ar fi normal. Dar și aici, sunt atât de mulți colegi de-ai mei heirupiști… Stiți cum stă treaba? Nimeni nu are grijă de sănătatea noastră. Noi suntem responsabili pentru asta. Trebuie să ne informăm. Iar accesul la informare este blocat, nu vedeti?! Medicii care încearcă sa transmită mesajele corecte sunt discreditați, concediați, ținta ironiilor unor postaci care sunt plătiți să facă asta. Lupta nu e ușoară.

Doamna doctor, avem pe de-o parte Remdesivir și Kaletra care nu au fost eficiente, ba chiar în unele cazuri, nocive, și nu s-au retras din administrare. Avem Hidroxiclorochina și Ivermectina despre care studiile arată că sunt eficiente dar nu se vrea introducerea lor pe piață, în tratamente. De ce credeți că se întâmplă asta?

Exact. De ce se intampla asta?! Aceasta este intrebarea care trebuie sa trezească pe toată lumea. Răspunsul este unul singur. Pentru a ne duce ca oile la vaccinare.

Ce se mai aude cu petiția legată de Ivermectină, știm că ați întreprins un demers de strângere de semnături?

In prima oră în care am postata-o a strâns 2000 de semnături. Imediat după aceea a fost infrânată și blocată pe alocuri de facebook. Acum are 6000 de semnături. După ce strâng 10 000 o înaintez ANMDM.

Sunteți părinte și de bunăseamă că ați analizat cu atenție. Care sunt efectele purtării măștii de către copii la școală, atât la orele de sport cât și în clasă?

Este o tâmpenie. Copiii nu vor face asta. Si chiar daca o vor face, este periculos să ții ore în șir un copil cu masca pe față, îl privezi de oxygen, iar oxigenarea corectă a creierului este esențială în procesul învățării, a dezvoltării normale, etc. Sport cu masca pe fata?! Doamne, ce prostie?! Oare domnul Arafat a încercat să alerge 10 metri cu masca pe față?!

Revenind la vaccinare, am primit o serie de întrebări pe adresa redacției, legate de faptul că nu se comunică cifra reală a deceselor post-vaccinare. Să fie din cauză că producătorul nu răspunde, sau este la mijloc ceva și mai grav?

Dacă am ști exact câți oameni cad secerați de aceste vaccinuri, evident că nu ne-am mai vaccina. Sunt sute de mii de reacții adverse în întreaga lume, multe dintre ele foarte serioase, și câteva mii de decese. Raportările pe platformele oficiale de profil sunt efectuate, în cea mai mare parte, de către medici. De acolo am cifrele. De pe VAERS și de pe Eudra Vigilance.

Dacă am vorbit de decesele post-vaccinare, profesorul Butoi avea o vorbă ”pe mine nu mă prostiți”, așadar cum se face că la covid orice fulgerat, orice accidentat, murea de covid 19 pe presupunere rezonabilă, iar acum toate decesele de după vaccinare sunt din cauze coincidente? Nu vi se pare că este servită fără niciun fel de jenă față de inteligența oamenilor?

Este o insultă la adresa oamenilor informați. Dar cum sursele de informare corectă sunt puține, discreditate și amenintate mereu, pentru cei mai mulți, vaccinul reprezintă o șansă de a scăpa de stress-ul în care suntem ținuți artificial de peste un an. Această „șansă” este de fapt un mare studiu în care fiecare vaccinat este un „cobai”. Dacă scapi de efectele adverse imediate nu înseamnă că ai scăpat de toate efectele adverse. Ele pot apărea în săptămâni, în luni sau în ani. NIMENI nu cunoaște efectele adverse la distanță. Oare merită să riști?!

Cum comentați implicarea massmedia și a unor platforme sociale în restricționarea liberei exprimări, mai ales când aceasta este argumentată și de bună-credință? Ce este de făcut?

O mare parte a presei a primit finanțări importante de la stat. Aceștia vor scrie la comanda statului. Nu ne rămâne decât, pas cu pas, fir cu fir, să ne argumentăm mereu ideile pe care le afirmăm public. Eu zic că avem deja mici succese.

Faptul că dumneavoastră existati, că eu exist, că mai sunt încă multe voci sonore care scriu neobosit despre realitătile acestei “pandemii”, este un succes.

