Directorul executiv al Pfizer: Va trebui să vă faceți vaccinul Covid anual

În ciuda pretinsei eficiențe de 95% a vaccinului Covid dezvoltat de Pfizer-BioNTech, directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat joi că firma pe care o conduce testează o a treia doză a vaccinului său, în anticiparea unor doze anuale de rapel, informează LifeSiteNews.

Într-un comunicat de presă, Pfizer a afirmat că și-a propus să analizeze efectul unui rapel asupra imunității împotriva Covid, pe fondul răspândirii și apariției unor noi variante de SARS-CoV-2 și să mențină un dialog constant cu FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA) și cu EMA (Agenția Europeană a Medicamentelor) privind un studiu clinic pentru testarea unui vaccin ARNm modificat.

Pfizer intenționează să se pregătească pentru o posibilă adoptare rapidă a vaccinului pentru noile variante, care va permite dezvoltarea unor rapeluri în decurs de doar câteva săptămâni. Această „cale normativă” este deja stabilită pentru alte boli infecțioase precum gripa, a spus producătorul de vaccinuri.

Directorul executiv al Pfizer speră că o a treia doză va îmbunătăți și mai mult răspunsul imun sau va oferi protecție împotriva noilor variante de coronavirus.

„În fiecare an trebuie să mergeți să vă faceți vaccinul antigripal. Va fi la fel și în cazul vaccinului anti-Covid. Peste un an, va trebui să mergeți să vă luați doza anuală de vaccin Covid pentru a fi protejați”, a declarat Bourla pentru NBC News. Bourla este fiul unui cuplu supraviețuitor al Holocaustului, după cum informează Times of Israel.

Vaccinul Covid dezvoltat de Pfizer-BioNTech nu este încă autorizat de FDA, însă a obținut o Autorizație pentru Utilizare de Urgență (EUA) împotriva Covid-19, cu administrare la persoane cu vârsta peste 16 ani. Utilizarea de Urgență a acestui vaccin este autorizată numai atâta vreme cât „există circumstanțe care să justifice autorizarea utilizării de urgență”.

FDA a spus că dorește să autorizeze doze de rapel bazate pe pe studii clinice de mici dimensiuni, acceptând datele despre cât de bine vaccinurile pregătesc sistemul imunitar, mai degrabă decât să aștepte după rezultate privind siguranța și eficacitatea pe termen lung a acestora în protejarea împotriva Covid-19.

La rândul ei, ModeRNA își consolidează capacitatea de producție pe plan mondial, în anticiparea unei cereri susținute pentru rapeluri ale vaccinurilor Covid în următorii ani. Compania plănuiește să testeze doze suplimentare ale vaccinului său, doze de rapel și un nou vaccin combinat cu vaccinul său actual, de îndată ce autoritățile de reglementare îi vor da undă verde.

După cum a relatat The Defender cu o săptămână în urmă, și miliardarul Bill Gates, care nu are studii medicale, a sugerat că „o a treia doză” de vaccin ar putea fi necesară pentru combaterea pandemiei de coronavirus.

Sursa: https://www.activenews.ro

