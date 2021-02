Cum se promovează masca „Made in France”

La 11 noiembrie 2020, lângă bulevardul Champs-Elysees pustiu din cauza Covid-19, președintele Emmanuel Macron trecea în revistă trupele în amintirea armistițiului din 1918, cu fața camuflată de o mască neagră fabricată în suburbiile Parisului. De atunci, șeful statului este aprovizionat de compania „Le Masque français”, una dintre cele douăzeci apărute în ultimul an în Franța, care abia avea patru înainte de criza sănătății.

În zece luni, fabrica din Velizy-Villacoublay (Yvelines) a trecut de la zero la aproximativ cincizeci de angajați, produce un milion de măști în fiecare săptămână și este un furnizor oficial al Palatului Elysee. Fondatorul, Emmanuel Nizard, 42 de ani, a investit 2 milioane de euro în această afacere, deși știa că viitorul este incert, în contextul în care mască franceză costă în jur de zece eurocenți contra șase pentru una fabricată în China. „Măștile chinezești sunt imbatabile în ceea ce privește costul, așa că ne vom găsi după pandemie într-o situație similară cu cea pe care am avut-o înainte, cu o industrie franceză care, matematic, se va destrăma”, a declarat el pentru AFP. O preocupare care se alătură, pe o altă scară, celei a CEO-ului Kolmi-Hopen, o fabrică istorică de lângă Angers unde Macron a stabilit, în timpul unei vizite pe 31 martie,obiectivul de a face Franța „independentă” în producția de măști înainte de sfârșitul anului 2020. “Singura soluție este perpetuarea unui sector 100% francez sau european pentru a fi complet autonom” , consider acum Christian Curel, un industriaș care tocmai a preluat conducerea sindicatului F2M reunind 13 producători de măști tricolore. Pentru a asigura materia primă, Ministerul Industriei a selectat 10 proiecte franceze pentru un material filtrant utilizat pentru fabricarea măștilor, care va fi subvenționat până la 30% din proiectul lor de investiții, sau aproximativ 18 milioane de euro. Potrivit unei surse apropiate de discuțiile dintre stat și industrie, obiectivul post-Covid al Franței este de a asigura producția a 40 de milioane de măști pe săptămână – chirurgicale și FFP2 – față de 100 de milioane în prezent. Fibra patriotică poate juca un rol în procesul de „constituire a unui sector francez de măști vândute la același preț ca cele importate din China”, a anunțat la BFMTV șeful gigantului de distribuție Leclerc.

Sursa: https://www.national.ro

