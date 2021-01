Credeți că pașapoartele de vaccinare internaționale sunt inadmisibile? Așteptați să vedeți ce urmează…

CommonPass, dezvoltat inițial pentru a urmări testările și vaccinările COVID, pregătește calea pentru supravegherea biometrică, ce într-un final va cuprinde întreaga dvs. fișă medicală, ID digital, servicii bancare digitale și un sistem de credite sociale, scrie The Defender.

Prezentare generală:

Pașapoartele de vaccinare există deja și urmează să devină „disponibile pe scară largă” în prima jumătate a anului 2021.

Pașapoartele vor fi atașate unor aplicații pentru telefoane mobile care urmăresc rezultatele testelor COVID și starea de vaccinare.

The Commons Project și Forumul Economic Mondial au creat the Common Trust Network/Rețeaua de încredere reciprocă, ce a dezvoltat aplicația CommonPass, care se dorește a fi un pașaport de sănătate disponibil în viitorul apropiat.

Aplicația le permite utilizatorilor să încarce date medicale, precum rezultatul testului COVID-19 sau dovada vaccinării, care apoi generează un cod QR pe care îl veți prezenta autorităților ca pe un pașaport de sănătate, pentru a putea călători sau participa la anumite evenimente.

Introducerea pașapoartelor de sănătate ca un „nou normal” a făcut parte din planul celor de la The Commons Project de la bun început, aceștia începând dezvoltarea software-ului de urmărire a datelor medicale cu mult înainte de pandemia de COVID-19.

Acum în parteneriat cu Forumul Economic Mondial, CommonPass reprezintă prima etapă a urmăririi și supravegherii în masă, sub pretextul protejării tuturor de boala infecțioasă; este parte integrantă a Marii Reetări și a celei de-a patra revoluții industriale.

Fundația Linux colaborează cu IBM, The COVID-19 Credentials Initiative și CommonPass, „un pașaport de sănătate” digital, pentru a dezvolta aplicații pentru dovedirea vaccinării care vor putea fi folosite la nivel global.

Dacă inițiativa va avea succes, probabil vi se va cere să obțineți pe telefon un certificat de vaccinare care să arate când și unde ați fost vaccinați, dar și tipul de vaccin, pentru a putea călători cu avionul sau participa la un eveniment în interior, în prima fază.

„Dacă reușim, va trebui să puteți spune: Am un certificat de vaccinare pe telefon, pe care l-am primit când am fost vaccinat într-o țară, cu un întreg set de practici specifice în management-ul sănătății… care îmi folosește pentru a lua avionul spre o țară complet diferită, iar în acea țară nouă prezint dovada vaccinării pentru a putea merge la concerte care au loc în interior și la care accesul este permis doar celor care au demonstrat că sunt vaccinați,” a spus Brian Behlendorf, directorul executiv al fundației Linux.

Noțiunea de a trebui să arăți dovada unei proceduri medicale voluntare pentru a putea călători sau participa la evenimente publice este fără precedent în S.U.A., dar se prezintă ca o măsură de protejare a sănătății publice. În realitate, dacă refuzați să primiți un vaccin anti-coronavirus, vi se pune în pericol libertatea de a vă continua viața normală de zi cu zi. Iar acesta poate fi doar începutul.

Ce trebuie să știți despre CommonPass

Cadrul comun propus „pentru redeschiderea în siguranță a granițelor” în toată lumea presupune următoarele:

1.Fiecare națiune trebuie să-și publice criteriile de „screening” de sănătate/depistare medicală la intrarea în țară folosind un format standard sau un cadru comun.

2.Fiecare țară trebuie să autorizeze „centre de încredere” care să efectueze testări de laborator COVID-19 pentru călătoriile în străinătate și care să administreze vaccinuri listate în registrul CommonPass.

3.Fiecare țară va accepta statusul screening-ului de sănătate prezentat de vizitatorii străini prin aplicații și servicii create în cadrul CommonPass.

4.Identificarea pacientului se face în același timp cu recoltarea probelor și/sau vaccinarea folosind un standard internațional.

5.Cadrul CommonPass va fi integrat în formalitățile de check-in pentru zbor și rezervare la hotel.

În final, cadrul CommonPass va fi sincronizat cu aplicațiile de sănătate personală existente deja, cum ar fi, de exemplu, Apple Health și CommonHealth. Dacă vrei să călătorești, fișa personală de sănătate va fi evaluată și comparată cu cerințele de primire într-o țară, iar dacă nu le întrunești, vei fi direcționat către un centru autorizat de testare și vaccinare.

Bazele pentru CommonPass s-au pus în 21 aprilie 2020, la inițiativa Fundației Rockefeller, și este parte a lansării supravegherii globale și controlului social cunoscute sub numele de „Marea Resetare”.

Potrivit CNN, „Companii precum Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines și Virgin Atlantic, dar și sute de sisteme de sănătate din S.U.A. și guvernul Aruba,” au încheiat deja parteneriate cu Common Trust Network și aplicația lor CommonPass.

CommonPass este doar un exemplu de aplicație aflată în curs de dezvoltare pentru urmărirea datelor personale de sănătate și pentru convertirea lor într-un ID de sănătate digital pe care va trebui să îl scanați doar pentru a vă duce viața obișnuită de zi cu zi. IBM a dezvoltat „The Digital Health Pass”/„Pașaportul digital de sănătate”, pe care companiile îl pot folosi pentru a verifica orice, de la rezultatele testului pentru coronavirus și vaccinare până la temperatura unei persoane.

Dacă nu aveți un telefon mobil, nu veți fi scutiți de obligația de a prezenta datele de sănătate. Companiile care sunt membre ale „COVID-19 Credentials Initiative” lucrează la un card smart care funcționează ca un certificat de sănătate ce poate fi ușor prezentat chiar dacă nu aveți un smartphone sau conexiune stabilă la Internet.

În 28 august 2020, Irlanda a fost printre primele țări care au început un experiment național prin inițiativa „Health Passport Ireland”/„Pașaport irlandez de sănătate”, în scopul monitorizării și afișării rezultatelor testelor COVID-19, dar și al facilitării creșterii numărului de teste COVID-19 pentru firme și pentru publicul larg, precum și pentru a afișa statusul vaccinării împotriva coronavirusului.

Între timp, inițiativa și-a schimbat denumirea în „Health Passport Europe”/„Pașaport european de sănătate” și susține că sistemul va fi curând folosit în toată lumea pentru călătoriile internaționale. Pe lângă călătorii și turism, pașapoartele de sănătate vor fi folosite pentru îngrijire medicală, evenimente, fabrici și birouri, dar chiar și în școli și centre de îngrijire a copilului.

Așadar, pentru a avea parte de „libertatea” de care ai nevoie pentru a-ți continua viața de zi cu zi, trebuie „doar” să te testezi sau vaccinezi împotriva COVID-19, trebuie ca un administrator din sănătate să creeze în numele tău un cont aferent unui pașaport de sănătate, să-ți descarci aplicația pe telefon, să primești rezultatele testului COVID-19 pe telefon (și să te testezi din nou la intervalul de timp cerut), ca apoi să prezinți informații despre istoricul tău legat de COVID-19 și vaccinare ori de câte ori ți se solicită acest lucru.

Pentru cei care nu au fost testați, Health Passport Europe spune că te poți folosi de îndată de tehnologie, descărcând aplicația Health Passport Scanner și întrebuințând-o pentru a-i scana pe alții oricând este nevoie.

Scanarea celorlalți pentru a le vedea istoricul legat de COVID-19 „îți oferă o mare siguranță ție și familiei tale de-a lungul vieții de zi cu zi, de exemplu când te folosești de anumite servicii, în timpul călătoriei, la evenimente, la locul de muncă și în multe alte locuri.”

Sursa: https://www.activenews.ro