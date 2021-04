COVID-19: Cea mai mare operațiune de dezinformare din istoria modernă a lumii

Partidul Comunist Chinez a aplicat la scară planetară o schemă de diversiune copiată după manualul KGB.

La începutul anului 2020, noul coronavirus originar din Wuhan, China, a fost propulsat rapid locul în fruntea informațiilor mondiale. Nu pentru că oamenii ar fi fost interesați de afecțiunile respiratorii, ci din cauza unor fotografii și înregistrări video halucinante și îngrozitoare din Wuhan.

Ceea ce vedeam prin prisma rețelelor sociale părea să fie un flagel de tipul Ebola. Ceva atât de oribil încât părea rupt dintr-un scenariu de la Hollywood.

Video-uri și fotografii ultravirale arătau adesea oameni pe stradă, care par să-și vadă de treburile lor, când deodată cad ca muștele.

Felul cum virusul își ataca victimele, din senin, amintea flagrant de serialul Walking Dead.

Imaginile pot fi urmărite doar direct pe YouTube din motive de cenzură. Articolul continuă sub filmare.



În special o fotografie, pe care The Guardian a descris-o ca fiind imaginea ce „surprinde criza cornavirusului din Wuhan” a isterizat lumea.

Din The Guardian:

„Este o imagine care surprinde realitatea înfricoșătoare a epidemiei de coronavirus în orașul chinez Wuhan: un bărbat cu părul sur, purtând o mască pe față, zace mort pe caldarâm, cu o pungă de cumpărături într-o mână, în timp ce personalul medical și de poliție, cu costume de protecție integrale și măști, se pregătește să-l ridice.”

De subliniat, reporterul de la Associated Press, care a făcut fotografia, „nu a putut determina cum bărbatul, care pare să aibă în jur de 60 de ani, a murit”, se arată în articol.

Fotografia bărbatului bine îmbrăcat, care părea să-și vadă de ocupațiile obișnuite când a căzut brusc mort pe stradă, nu a fost decât una dintre numeroasele imagini și înregistrări video provenind din China și care prezentau povestea unui virus atât de mortal încât își dobora victimele din senin.

Ziarele din lumea întreagă au înghițit pe nemestecate povestea cu „morții pe străzi” și cu „zombieland”.

Fotografii și înregistrări cu oameni prăbușindu-se pe străzi au continuat să apară via Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Ce au toate aceste site-uri în comun? Sunt blocate sau virtual nefolosite în China.

La scurt timp, autoritățile chineze au anunțat un lockdown drastic pentru a încerca să „oprească virusul”. Câteva luni mai târziu, Beijingul anunța că a reușit să oprească virusul brusc, însă numai prin măsuri brutale luate pentru „oprirea răspândirii”.

Mesajul de la Partidul Comunist Chinez era limpede ca apa de izvor: țările din toată lumea trebuie să instituie lockdownuri imediat și pe timp nelimitat, în încercarea de a opri acest presupus flagel de a infecta populațiile țărilor noastre.

Tactica fricii a funcționat. Într-o stare de panică totală, majoritatea zdrobitoare a lumii a urmat „sfatul” PCC de a gestiona virusul.

Acum, înapoi la fenomenul „zombieland”.

Dincolo de faptul că situația „zombieland” nu a fost observată în nici o altă țară, ideea că o persoană infectată cu COVID-19 s-ar putea simți până la un moment dat perfect bine și fără simptome, pentru ca, brusc, din senin, să se prăbușească la pământ, nu este sprijinită de nici una dintre informațiile despre virus.

Privind înapoi la situația din ianuarie 2020, nici una dintre poveștile cu „morții vii” venite din Wuhan nu are logică. Chiar și persoanele cele mai vulnerabile prezintă simptome gradual, care se agravează cu timpul, înainte de decesul lor.

Am avut până acum mai bine de un an pentru a studia procesul de dezvoltare al COVID-19. Imaginile provenind din Wuhan nu sunt câtuși de puțin reprezentative pentru modul în care noul coronavirus afectează ființele umane infectate.

Poveștile cu „Zombieland Wuhan” nu au nici o noimă și nu sunt susținute de nici o dovadă legată de pandemia de COVID-19.

Nici până astăzi nu știm sursa a numeroase (dacă nu a tuturor) fotografiilor și video-urilor haotice (apărute, repetăm, pe rețelele sociale americane interzise în China), care au fost reproduse pe platformele giganților media.

A trecut mai bine de un an de când a fost semnalată epidemia la Wuhan, iar această „epidemie” nu s-a manifestat în această manieră nicăieri în lume.

Nu există decât o singură explicație logică pentru asta: am fost înșelați de guvernul chinez, iar operațiunea sa de dezinformare continuă până astăzi.

COVID-19 ar trebui înțeles în stilul unei operațiuni clasice de dezinformare sovietice. Partidul Comunist Chinez a folosit la literă manualul de dezinformare sovietic pentru a-și pune în aplicare strategiile înșelătoare.

Acest grafic din New York Times rezumă cu precizie ingredientele cheie ale manualului sovietic pentru o campanie de dezinformare reușită:

Dacă descompunem tacticile operațiunii de dezinformare COVID-19, este ușor să acoperim lacunele și să arătăm cum acestea se aplică operațiunii COVID-19 a PCC.

1. „Fisurile” din societatea și politica noastră sunt numeroase, iar Occidentul continuă să renunțe la gândirea independentă în beneficiul unei obediențe totale față de o clasă conducătoare coruptă.

2. „Marea Minciună” este ideea că COVID-19 reprezintă o amenințare mortală și că trebuie luate măsuri dramatice sub forma unei autodistrugeri societale declanșate pentru a „opri răspândirea”. Datele din peste 100 de țări dovedesc altceva.

3. Marea Minciună este mai ușor de implementat dacă implică un „sâmbure de adevăr”. Este elementul esențial al operațiunii. Aici, sâmburele de adevăr este virusul însuși, care provoacă o boală respiratorie asemănătoare gripei sezoniere, ducând la o rată a mortalității între 0,1% și 0,4%.

4. China își „ascunde cărțile”, continuând să înșele toată lumea privind originile virusului și, mai mult, privind originile campaniei sale de propagandă deliberată care a provocat panica mondială. Din păcate, nu a existat nici o anchetă guvernamentală asupra a ceea ce s-a petrecut exact la Wuhan.

5. Există numeroși „idioți utili” în această poveste, respectiv aproape toți șefii de state occidentali, pe lângă o clasă de pseudo-oameni de știință numiți „experți în sănătate publică”, care au tras foloase de pe urma acestor vremuri pentru a acumula faimă, averi și putere. Acești idioți utili au preluat poveștile Chinei pentru diferite motive, nici unul bazat pe justificări științifice reale.

6. Dat fiind că Occidentul a intrat cu capul înainte în Corona-Mania, China nici măcar nu mai este nevoită să „nege ceva” privind rolul său în răspândirea dezinformării. China este cu siguranță amuzată de marea vânătoare pentru descoperirea pacientului zero în unele din laboratoarele din Wuhan, însă aceasta nu este decât o diversiune în plus. Este esențial ca guvernele occidentale să-și cheltuiască resursele anchetând originile acestei operațiuni de dezinformare. Este infinit mai important decât să găsească un pacient zero.

7. „Jocul pe termen lung” se joacă deja. China a ieșit neatinsă din Corona-Mania, în timp ce Occidentul este în întregime epuizat din cauza lockdown-urilor și a altor măsuri autodistrugătoare. China a fost deschisă și prosperă, fără administrări masive de vaccinuri de orice fel, în timp ce Occidentul se îneacă încă în nebunia lockdown-urilor. În concluzie, China a declanșat Al Treilea Război Mondial sub forma coronavirusului și a câștigat războiul fără să tragă un singur foc.

COVID-19 nu trebuie înțeles ca o boală. Ea este, nici mai mult, nici mai puțin, decât o operațiune de dezinformare chineză împachetată sub forma unui virus.

Sursa: https://www.activenews.ro

