Consiliul pentru nediscriminare contra lui Iurie Roșca: în Moldova este promovată cu insistență «o nouă normalitate»

Cunoscutul politician și publicist Iurie Roșca se pregătește pentru procesul judiciar contra Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Acesta a fost format în a.2013, după ce în 2012 alianța proeuropeană aflată atunci la guvernare, la insistența partenerilor occidentali, a adoptat legea privind asigurarea egalității. Pe Olimpul politic de atunci Roșca era unul dintre cei mai activi adversari ai promovării acestui proiect. Dar legea a fost adoptată, deși inițiativa implementării legislației anti-discriminare, printre scopurile principale ale căreia va fi sprijinirea minorităților sexuale, a avut o rezonanță socială largă și un val de acțiuni de protest în toată Moldova.

Actuala discuție are în centrul său vechea poziție a lui Iurie Roșca cu privire la inadmisibilitatea relațiilor netradiționale și a promovării agresive a devierilor sexuale prin demonstrații publice și privilegii legislative. Comentariile devenite obiectul disputei au fost expuse pe o rețea socială cu privire la ”noua normalitate” impusă de Occident, care duce la distrugerea instituției familiei și a valorilor tradiționale.

Consiliul a găsit ”discriminatorii și homofobe” opiniile sale, și l-a obligat, pentru a evita amenda, să aducă public scuze comunității LGBT. Fostul deputat nu intenționează să urmeze recomandările ”ultimatumului ridicol”, cum l-a numit el, şi este gata să se apere în instanţa de judecată.

O provocare Constituției



Ex-președinte al Partidului popular creștin-democrat (anii 1994 – 2011), ex-vicepreședinte al parlamentului, Iurie Roșca a nimerit în vizorul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității toamna trecută. În ultimii ani el se manifestă într-o calitate nouă: publicist, editor , autor de cărți, preşedinte al Universității populare. În ianuarie, 2012 Roșca a inițiat crearea Comitetului pentru apărarea Constituției și democrației, în componența căruia au intrat conducătorii unor organizații obștești, politicieni și politologi. În acea perioadă comitetul a organizat un șir de acțiuni antiguvernamentale de protest, pașnice.

Pe parcursul întregii sale cariere politice Iurie Roșca a promovat activ și consecvent ideea apărării tradiționalelor valori de familie și inadmisibilitatea propagandei modului de viață al comunității LGBT cum ar fi paradele homosexualilor și manifestațiile publice care propagă deschis relațiile sexuale între persoanele de același sex, cer introducerea în programul școlar a unor cursuri noi privind relațiile sexuale între persoanele de același sex, etc.

În ajun, lesbienele, homosexualii, bisexualii și transsexualii din Moldova (LGBT) intenționau să iasă pentru prima dată în Piața marii Adunări Naționale pentru a declara necesitatea adoptării legii privind nediscriminarea. La Chișinău au sosit reprezentanții minorităților sexuale din Suedia, Canada, Rusia, România, Belgia, Israel, Georgia, Belarus. În mai, 2008 primăria a permis parada LGBT, după care a decis să anuleze permisiunea. Membrii unui șir de organizații creștine și reprezentanții societății civile, inclusiv membrii clubului «Voevod», au blocat autobusul care transporta persoanele de orientare sexuală netradițională spre locul desfășurării marșului. Adversarii organizării paradei scandau: «Familia – uniunea dintre un bărbat și o femeie», «Amoralitatea distruge societatea», «Moldova este o țară creștină».

Hîrtia de turnesol

«Are loc o tulburare totală a minții… Noi am schimbat comisarii roșii pe cei albaștri… Pe atunci acceptam orice indicație a partidului… Acum niște unchi din Bruxelles ne conving că vor să ne fericească cu această lege. Nu mai vorbesc despre valorile creștine». El a cerut ca proiectul controversat să fie scos la un referendum.

El spune că de unele valori occidentale, străine Moldovei, trebuie să ne debarasăm, și aduce ca exemplu cultura de masă, societatea de consum, impunerea așa ziselor «minorități sexuale» și a căsătoriilor între persoane de același sex, cultul acumulării și lăcomiei.

«Noi trebuie să revenim la izvoare, să renaștem credința. Trebuie să înțelegem că ingineria socială, implementată abil în societatea noastră din afară, ne-a transformat în oameni care nu mai înțeleg nimic din cele ce se întîmplă »,- crede publicistul.

«Toată agitația birocrației europene în jurul așa zisei legi a «nediscriminării»,numită ulterior «privind egalitatea de șanse», adică despre drepturile «minorităților sexuale», a provocat o reacție puternică în societate. Instinctul de autoconservare al poporului ortodox a răbufnit din subconștientul colectiv, care păstrează arhetipurile noastre tradiționale de neclintit. Sub presiunea perfidă a dușmanului extern, care folosește pe post de «coloana a cincea» puterea liberală coruptă și rețelele de influență împletite din clienții fondurilor străine, care s-au autoproclamat «societate civilă», noi am simțit ca niciodată identitatea noastră profund religioasă. Anume atunci s-a văzut fața adevărată a integrării europene. Pe scurt, putem spune așa: schimbăm salvarea sufletului pe promisiunea unui «rai pămîntesc». Dar adoptarea acestei legi anticreștine are și partea sa bună. Acest eveniment a scos masca decenței de pe fața emisarilor din Bruxelles », – crede Roșca. Vom adăuga – au fost scoase și măștile politicienilor liberali, «proeuropeni», care au votat această lege.