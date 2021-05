Cel mai bun ziarist din lume la ora actuală dezvăluie cine a produs virusul criminal la Wuhan: DR. FAUCI!

Comentatorul Fox News, Tucker Carlson, a citat un articol recent în care Nicholas Wade, analist și scriitor american, subliniază modul în care dr. Anthony Fauci, Arafatul american, a aprobat finanțarea controversatei cercetări de tip „gain-of-function” (câștig-de-funcție) de la laboratorul din Wuhan care, potrivit lui Wade, a fost premergătoare pandemiei, informează The Defender. Recomand cu toată puterea o nouă analiză a lui Nicholas Wade, unul dintre scriitorii proeminenți ai lumii specializați pe știință, care explică de unde a venit virusul. În analiza sa, Wade relevă cu claritate, mai mult decât orice alt american, că Tony Fauci este responsabil pentru pandemia Covid-19, spune Tucker Carlson, a cărui text acuzator însoțit de transmisia video a emisiunii sale sunt redate de ActiveNews mai jos.

Fauci a recunoscut în timpul demenței din ultimul an că se consultă adeseori cu mogulul internațional Bill Gates asupra măsurilor din plandemie deși acesta nu este medic.

Analistul televiziunii Fox News, Tucker Carlson, a luat în vizor în această săptămână doi „agenți politici” – cum îi numește el -, Jeffrey Zients și dr. Anthony Fauci.

Mai exact, Carlson a ridicat întrebări cu privire la rolurile pe care le-au avut cei doi în pandemie, de la declanșarea acesteia și până în prezent.

Vedeți și Sen. Johnson calls out Fauci after NIAID funded Wuhan lab research: Why were we ‘cooperating with China?’

În fragmentul din emisiunea „Tucker Carlson Tonight” pe care îl redăm mai jos, Carlson a pus următoarele două întrebări:

De ce a fost numit Jeffrey Zients, fost consultant în management la Bain & Company, care a făcut parte din consiliul de administrație al Facebook și a condus echipa de tranziție a președintelui Biden – o persoană fără niciun fel de experiență în știință sau medicină – coordonator al strategiei Casei Albe de răspuns la criza Covid?

De ce nu este dr. Anthony Fauci cercetat penal pentru rolul pe care l-a avut în generarea pandemiei Covid?

În chestiunea Fauci, Carlson a citat un articol de Nicholas Wade, în care scriitorul științific și fostul reporter al New York Times prezintă dovezile care stau la baza teoriei conform căreia noul coronavirus s-a născut la – și a scăpat din – Institutul de Virologie din Wuhan.

Potrivit lui Carlson, Wade prezintă „dovezi insurmontabile” că noul coronavirus s-a născut în laboratorul în care oamenii de știință efectuau experimente „gain-of-function” plătite din banii contribuabilor americani. Cine a dat undă verde pentru această finanțare? Nimeni altul decât Fauci, susține Wade.

„Wade adeverește că, mai mult decât orice alt american în viață, Tony Fauci este responsabil pentru pandemia de Covid-19”, afirmă Tucker Carlson.

Vizionați mai jos fragmentul din emisiunea acestuia de la Fox News și citiți o traducere făcută de jurnaliștii de la Aleph News:

Tucker Carlson analizează modul în care Antohny Fauci, directorul National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), a contribuit la finanțarea cercetării de la laboratorul din Wuhan.„Este un fel de pedeapsă. Anthony Fauci pedepsește țara – pe voi, pe noi, pe toată lumea. Întrebarea este: de ce face asta?

Poate pentru că îi place, e posibil. Dar trebuie să vă gândiți că cel puțin o parte din tendințele autoritar – isterice ale lui Fauci sunt o acoperire pentru altceva. S-ar putea ca Tony Fauci să încerce să abată atenția de la el însuși și de la propriul său rol în pandemia Covid-19?

Ce vreau să spun prin asta? Vă recomand un nou material a lui Nicholas Wade, care de mai bine de 50 de ani este unul dintre scriitorii de seamă din sfera științei.

Timp de 30 de ani, Nicholas Wade a lucrat pentru The New York Times, a editat secțiunea științifică acolo. Dar acest aticol nu a fost publicat în New York Times, ci pe Medium. Și el explică de unde a venit virusul. Wade arată clar că, mai mult decât orice alt american, Tony Fauci este responsabil pentru pandemia Covid-19.

Wade prezintă dovezi clare că acest virus a apărut la Institutul de Virusologie din Wuhan,China. Am ridicat această posibilitate încă din primele zile ale pandemiei. Dar articolul demonstrează teoria. La momentul declanșării focarului, în toamna anului trecut, laboratorul din Wuhan făcea experimente cu privire la modul în care virusurile liliecilor pot infecta ființele umane. Experimentele au fost finanțate din bani americani, cercetările au fost aprobate și dirijate de Anthony Fauci, de la Washington. Este greu de crezut, dar este adevărat – iar articolul expune întreaga poveste.

Multe dintre experimentele din Wuhan au fost realizate sub conducerea unui cercetător chinez, Shi Zheng-li. Cunoscută sub numele de „doamna liliecilor”, ea a fost principalul expert al Chinei în virusurile specifice liliecilor. Sarcina ei a fost să studieze ingineria genetică a coronavirusurilor astfel încât să infecteze ființele umane și să o facă cât mai ușor posibil.

Lucrarea, notează Wade, a implicat „efectuarea unor experimente concepute pentru a face ca virusurile coronariene să infecteze celulele umane”.

De ce se desfășura cercetarea? Va trebui să-l întrebi pe omul de știință care a făcut-o.

Punctul zero

Dar faptele rămân – au fost unele dintre cele mai periculoase experimente realizate vreodată de omenire. Știm însă că China nu lua măsurile de siguranță necesare. Și nu ar trebui să fim surprinși de asta. Cu câțiva ani în urmă, diplomații americani avertizau despre standardele scăzute ale laboratorului Wuhan. Facilitatea a fost clasificată ca „laborator de biosecuritate de nivel doi”. Ce înseamnă asta? Potrivit lui Richard Ebright, biolog molecular la Rutgers, este aproximativ același nivel de siguranță pe care l-ai găsi în cabinetul unui dentist din America.

Astfel, în laboratorul care efectua cercetări asupra coronavirusului și cum să-l facă transmisibil ființelor umane a fost infectat un cercetător, iar virusul s-a răspândit pe această cale. Primii pacienți cu coronavirus nu au venit din așa-numita piață umedă, așa cum a fost declarat oficial. Asta a fost o minciună. Primii pacienți cu coronavirus au fost angajați ai Institutului de Virusologie Wuhan.

De ce ar efectua laboratorul Wuhan astfel de experimente? Știm că Tony Fauci a autorizat fondurile necesare pentru cercetare. Timp de cinci ani – din 2014 până în 2019 – Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase, pe care Fauci îl conduce de zeci de ani, a pompat bani către un grup numit Alianța EcoHealth.

Alianța EcoHealth, condusă de un anume Dr. Peter Daszak, a angajat-o pe Dr. Shi Zheng-li pentru a efectua cercetări în cadrul laboratorului din Wuhan.

Chiar înainte ca pandemia să devină publică – pe 9 decembrie 2019 – Peter Daszak a dat un interviu transmis online. În acel interviu, el s-a lăudat cu cât de ușoara este manipularea coronavirusurilor în experimentele de laborator.

„Coronavirusul este destul de bun. Îl poți manipula destul de ușor în laborator. Este proteina spike, proteina spike este factorul decisiv privind ceea ce se întâmplă cu coronavirusul, riscul zoonotic. Deci, poți obține secvența, construi proteina. Și am lucrat cu Ralph Barrack la UNC pentru a face acest lucru. O introduci în genomul altui virus și continui cercetările în laborator”, spunea Daszak.

La doar câteva zile după ce a spus asta, a devenit clar că noua versiune a coronavirusului, acest ‘nou coronavirus’, ceea ce noi numim acum SARS-Cov-2, se răspândea în Wuhan – apoi în toată China, apoi în toată lumea. De la începutul pandemiei, Peter Daszak, în mod surprinzător, a apărut pe toate platformele media disponibile pentru a nega faptul că laboratorul din Wuhan ar putea fi în vreun fel legat de focar. „Ideea că acest virus a scăpat dintr-un laborator este pur și simplu o prostie”, a spus el anul trecut.

Dar unii oameni au descoperit asta imediat. Una dintre aceste persoane este Alina Chan, biolog molecular la Broad Institute din Harvard și MIT. Ea a scris o lucrare despre modul în care genomul coronavirusului nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului și asta a fost ciudat, deoarece acel genom a trecut prin trilioane de replicări. Chan presupune că virusul a fost conceput de la început pentru transmiterea de la om la om.

Fostul director al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Robert R. Redfield a susținut, de asemenea, că virusul provine din laboratorul Wuhan.

Portița prin care s-a făcut finanțarea

Cercetarea de câștig de funcție a coronavirusului, cu care se lăuda Peter Daszak în videoclipul din 2109, ​​a fost, de fapt, interzisă în mod explicit de guvernul SUA. A existat un moratoriu federal cu privire la finanțarea acestui tip de experimente din cauza posibilelor efecte dezastruoase. De ce federalii nu au oprit finanțarea laboratorului din Wuhan? Este întrebarea centrală pe care Nicholas Wade a analizat-o.

Iată ce a găsit: „Cineva a lăsat o portiță în moratoriu. Moratoriul a interzis în mod special finanțarea oricărei cercetări privind câștigul de funcție care a sporit patogenitatea virusurilor gripale, MERS sau SARS. Dar o notă de subsol de la pagina 2 din moratoriu afirmă că „O excepție de la regulă poate fi făcută dacă șeful agenției de finanțare USG stabilește că cercetarea este urgent necesară pentru a proteja sănătatea publică sau securitatea națională”.

Tocmai lacuna care a fost exploatată. Cine a semnat acest lucru? Anthony Fauci – posibil împreună cu Francis Collins, directorul NIH – a invocat acea excepție specială pentru a continua să finanțeze laboratorul Wuhan și experimentele care aveau loc acolo.

Potrivit lui Richard Ebright, „din păcate, directorul NIAID [Fauci] și directorul NIH au exploatat această lacună pentru a invoca o excepție – afirmând că cercetarea era„ urgent necesară pentru protejarea sănătății publice sau a securității naționale” – anulând astfel interdictia.

Într-o țară funcțională, ar exista o anchetă penală cu privire la rolul lui Tony Fauci în pandemia Covid, care a ucis milioane de oameni și a schimbat lumea pentru totdeauna”.

Sursa: https://www.activenews.ro