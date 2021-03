Ce este cu VIERMII din MĂȘTI? VIDEO-demonstrații și dispută virală pe Internet în întreaga lume

Ce se ascunde în măștile obligatorii? Cine a infestat măștile cu paraziți pe care noi îi inspirăm zilnic? Ne bagă chinezii nano-viermi în măști?, sunt doar câteva din întrebările care au invadat spațiul virtual global însoțite cu zeci de filmări cu acești viermi ciudați din măștile obligatorii. Un internaut a adunat mai multe demonstrații într-o singură filmare, pe care o prezentăm și noi aici, în căutarea unor opinii ale specialiștilor.

„Considerăm că serviciile de siguranță națională trebuie să acorde o atenție deosebită tuturor produselor importate de România, dar mai cu seamă celor pentru uz medical, sanitar și alimentar.”, scrie Leonard Chesca, cel care a adunat aceste filmări, într-o postare pe Facebook, cu mai multe amănunte.

„Mai jos aveți un colaj video, realizat din fragmente video din postările diferiților internauți din întreaga lume.(…)

Facebook spune, că sunt informații false, că institutele independente de analiză au spus că e vorba de comportamentul fibrelor textile de bumbac la temperatură și/sau sub acțiunea unor forțe electrostatice. (ceea ce am suspicionat și eu inițial)

Culmea e că măștile nu sunt făcute din fibre de bumbac. Mai mult, de ce fibrele din care sunt confecționate, nu se comportă similar fiind în același mediu de umiditate, temperatură sau electrostatic, adică la fel ca toate celelalte fibre ce formează stratul filtrant. (…)

Acum. după ce am făcut propriile investigații și am urmărit multitudinea de investigații făcute de alții, înclin să cred că vorbim de paraziți biologici sau probabil de ceva creații nano-tehnologice. Modul în care se mișcă trimite cu gândul la organisme vii, dar am văzut pe net și nano-boți cu mișcări similare.

Nu dispunem totuși de aparatură profesională pentru a face mai în profunzime astfel de investigații.

Considerăm vital ca laboratoarele care pot face astfel de investigații, să aibă determinarea și să facă lumină în această speță.”, scrie acesta.

Așteptăm opiniile specialiștilor pe această temă. Iată colajul cu viermi din România urmat de alte câteva filmări din întreaga lume:

Sursa: https://www.activenews.ro

