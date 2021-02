Ce a căutat Iohannis la Patriarh? Vaccin, Șantaj, Secret, Pamflet

Misterul vizitei de ieri a președintelui Iohannis în Deal, la Patriarhie, pentru a se convorbi cu Prea Fericitul Părinte Patriarhul Daniel, a sporit după ce ambele cancelarii ale celor mai importanți oficiali din României ne-au învăluit în fum și poze, aceasta fiind singura comunicare către publicul larg cu privire la întâlnirea de gradul 0.

Evident, speculațiile nu au încetat să apară, mai ales câ în curând urmează să aibă loc reuniunea Sfântului Sinod al BOR, când una dintre temele principale nu are cum să nu fie și campania heirupistă de vaccinare a Guvernului, pe care autoritățile încearcă să o vâre cu forța și în curtea bisericilor, ba chiar și în Sfântul Altar. Un prim subiect al speculațiilor online a vizat așadar posibilul șantaj pe care Iohannis îl pregătește Bisericii în cazul în care nu se implică în campania pro vaccinare.

„Comunicare prezidențială praf.” – a scris pe contul său de Facebook pr. Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului. Și a continuat: „Te apuci și anunți, de la nivelul cel mai înalt în stat, că cei mai importanți oameni din România se întâlnesc.

Evident, nu să joace șah. Cu certitudine, subiecte care vizează poporul.

După care, taci. Asurzitoare tăcere. Cinică. Deranjantă.

Ca și cum ce au discutat nu ne privește.

Misterul cel mai mare nu e ce au discutat, ci de ce ne-a mai anunțat….

Și nu cred în ruptul capului că Patriarhia nu ne-ar spune.

Probabil așa a solicitat Președintele.

Iar dacă KWJ s-a dus glonț la Patriarh, nu vă așteptați la ceva bun.

În contextul actual, mai mult ca sigur că e vorba de bani. Tăiați.

Catedrala, salarizare, proprietățile Bisericii.”

Reacțiile comentatorilor nu au întîrziat să apară: „Probabil a fost vorba de vaccin. Să le impună preoților să facă vaccin și preoții sa spună și oamenilor.”, a afirmat un student la Teologie.

„Susținerea vaccinării, educație sexuală și temperarea ierarhilor indisciplinați contra bani în continuare. Altceva nu prea văd ce ar putea discuta puterea cu Biserica.”, a scris Cătălin Mareș

”Supralicitez și presupun și un șantaj voalat. „Nu le indicați credincioșilor ce vă spunem noi, nu mai vedeți bani”. Dacă e așa, acum o să vedem verticalitatea Bisericii. Sper din tot sufletul.”, a opinat o credincioasă.

„Poate s-a spovedit …”, a comentat caustic Gigel Chiazna.

Colegul nostru editorialist Cornelius Florin Stoica a considerat într-o primă fază:

„Președintele merge fuga – fuguța la Patriarhie să se întâlnească cu Patriarhul României. Nici Patriarhia și nici Președenția nu ne oferă detalii. Există un „dar”.

Dar:

– Președintele României nu a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

– De când a început pandemia biserica nu a fost chemată la dialog

– Când au fost pelerinajele și s-au luat anumite măsuri de recomandare, acestea s-au stabilit fără reprezentanții bisericii de față

– Vizitele dintr Klaus și P.F Daniel le poți număra pe degete

– S-a spus „Stați acasă de sărbători sau vom avea înmormântări”

– Altă dată s-a spus „infatuați și plini de ură” la adresa creștinilor ortodocși care au fost la Referendumul pentru familie.

Și acum ne spune :

„A fost o vizită firească la început de an, o întâlnire oficială în spiritul dialogului dintre două instituții importante ale societății românești pe temele actuale ale acesteia”.

Ăsta este un banc sau ce?”

O comentatoare s-a întrebat: „Iar șoptim Hristos a Înviat in balcoane?!”

Altcineva s-a arătat, de asemenea, îngrijorat: ”Ai dreptate….ceva pute tare … ne vom da seama peste câteva săptămâni ce efecte va avea aceasta vizită!”

„Încep să-mi pun întrebări serioase cu privire la vaccin. Dacă-l văd Duminică la biserică…”, a scris un preot.

„Poate vrea să se boteze?”, a sugerat, cu un zâmbet, cineva.

Până la urmă, o a două opinie a lui Florin Stoica s-a transformat într-un pamflet. Măcar atât.

„Așa este că stați pe jar și vă întrebați de ce s-a dus Klaus Iohannis la Patriarhul României? Bine, bine vă spun eu secretul. Klaus a zis așa:

Prefericite părinte Patriarh, știu că am închis bisericile și am chemat poporul la vot, că am zis că dacă merg oamenii de Înviere la biserică vor fi înmormântări, că am zis de câțiva că sunt infatuați și plini de ură, că nu prea am comunicat de când sunt președintele țării, că am luptat pentru educația sexuală din școli ca să fie materie obligatorie, că am lipsit de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și multe altele. Pentru toate acestea, mă căiesc de ceea ce am făcut și vreau să mă iertați. Îmi cer iertare Bisericii Ortodoxe Române pentru toate acestea. „Acestea și mai mari decât acestea am făcut”. Îmi cer iertare.

Așa se și justifică de ce el s-a deplasat până la Patriarhie.”

