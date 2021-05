CDC raportează 3.486 de decese post-vaccin în SUA

CDC a anunțat săptămâna aceasta că decesele raportate la sistemul de raportare al evenimentelor adverse ale vaccinurilor (VAERS), o bază de date finanțată de guvernul SUA care urmărește efectele adverse și decesele cauzate de vaccinuri, în urma vaccinurilor experimentale anti-COVID, au ajuns acum la 3.486 decese din decembrie 2020, când Pfizer și Moderna au primit autorizație de utilizare de urgență (EUA) de către FDA, anunță Vaccine Impact.

Pentru a obține o perspectivă asupra magnitudinii deceselor în urma vaccinurilor anti-COVID raportate către CDC, au existat doar 3.445 de decese raportate la CDC în urma tuturor vaccinurilor din 01.01.2005 până în 30.11.2020, perioada de 15 ani înainte ca FDA să elibereze autorizații de utilizare de urgență pentru serurile experimentale anti-COVID în decembrie 2020.

3.186 din cele 3.486 de decese raportate în urma injecțiilor împotriva COVID au fost incluse în statisticile date de în VAERS, care includeau, de asemenea, 86.080 de vătămări, cu 1.217 cu dizabilități permanente, 12.374 de urgențe / vizite la medic, 6.282 spitalizați și 1.906 de leziuni care pun viața în pericol.

Datele oferite de MedAlerts arată astfel:

Pfizer / Biontech – 1.476 de decese

Moderna – 1.540 de decese

Janssen – 155 de decese

Pfizer / Biontech – 116.754.631 de doze administrate

Moderna – 97.353.734 de doze administrate

Janssen – 8.040.727 de doze administrate

Vaccinul J&J Janssen are cel mai mare procent de decese înregistrate, apoi urmează Moderna.Vaccinarea cu Janssen este în prezent întreruptă de FDA din cauza rapoartelor de cheaguri de sânge.

În mod clar, decesele asociate cu cheaguri de sânge sunt raportate la toate cele trei vaccinuri, dar cele mai multe decese și cheaguri de sânge provocate de vaccinul anti-covid sunt înregistrate la Johnson&Johnson(Janssen).

Un alt lucru de remarcat este intervalul de vârstă al acestor decese și cheaguri de sânge. Cu cele 27 de decese cu cheaguri de sânge în rândul pacienților cu Pfizer, doar 1 a avut loc la o persoană sub vârsta de 65 de ani. Cu cele 19 decese cu cheaguri de sânge în rândul pacienților Moderna, 5 au avut loc la pacienții sub vârsta de 65 de ani, iar cele 13 decese cu cheaguri de sânge în rândul pacienților vaccinați cu J&J, 62% au fost persoane cu vârsta sub 65 de ani.

Sursa: https://www.activenews.ro

