24 de oameni au murit la un azil de bătrâni din SUA după ce au primit vaccinul anti-Covid

Site-ul Healthimpactnews arată că un focar Covid-19 izbucnit la un azil de bătrâni din Cayuga, în urmă cu 2 săptămâni, a infectat 137 de rezidenți, dintre care 24 au murit. Dar nu din cauza covid 19, ci după ce ar fi început vaccinările bătrănilor.

Focarul de la The Commons on St. Anthony din Auburn a început pe 21 decembrie, a declarat Julie Sheedy, un oficial din conducerea azilului care adăpostește 300 de oameni.

Până pe 29 decembrie, nu au existat decese provocate de coronavirus la The Commons. Dar, din data de 22 decembrie, când au început vaccinările în azil, s-au înregistrat 24 de decese.

80% dintre rezidenți au fost vaccinați până acum.

Institutul Ron Paul susține:

„Lucrurile par să funcționeze invers la azilul The Commons on St. Anthony din Auburn, New York. Vaccinarea persoanelor ar trebui să reducă sau să pună capăt deceselor provocate de coronavirus. Dar, la The Commons, se pare că astfel de decese au avut loc numai după ce oamenii au început să fie vaccinați împotriva coronavirusului. ”

Julie Sheedy, oficial din Loretto, susține însă că site-ul răspindește „informații false și periculoase”.

„Cu siguranță ne dorim ca vaccinurile să fi fost disponibile mai devreme pentru a ajuta la prevenirea devastării cauzate de acest virus”, a spus Sheedy. „Dar afirmațiile de pe acest site sunt periculos de speculative și incorecte”.

Cu toate acestea o situația asemănătoare s-a constatat în Norvegia unde însă autoritățile au deschis o anchetă:

Autoritățile din Norvegia avertizează că vaccinarea vârstnicilor împotriva COVID-19 este prea riscantă. Anchetă oficială după ce 29 de persoane în vârstă au murit după vaccinare.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki