Собянин предложил сделать в ресторанах «свободные от COVID-19» зоны

В этих зонах Собянин предложил размещать людей, прошедших вакцинацию. Предприниматели попросили у мэра облегчить надзор за соблюдением правил

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса». Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, мэра цитирует ТАСС.

«Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин.

Он также отметил, что ограничения, введенные год назад из-за распространения коронавирусной инфекции, привели к потере туристов. Это, по его словам, стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — добавил мэр.

В свою очередь, присутствовавшие на встрече предприниматели предложили облегчить меры по контролю и надзору за соблюдением правил: выписывать штрафы не сразу, а только после профилактической работы и предупреждений. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

Также прозвучала идея провести инспекцию противокоронавирусных мер. «Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Ревизию этих мер проведем», — ответил Собянин.

В России действует ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В их числе обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах, социальная дистанция и запрет на проведение массовых мероприятий.

В середине марта глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что к лету могут быть сняты различные ограничения. «Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, это все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — говорила она.

Во время майских праздников столичные власти не стали вводить специальные ограничения на работу общепита. При этом власти просили «внимательно» отнестись к соблюдению масочно-перчаточного режима в общественных местах.

21 мая московский Роспотребнадзор сообщил о закрытии двух ресторанов сети «Макдоналдс» из-за нарушения противоэпидемического режима. Сообщалось, что всего власти проверили в столице 83 «Макдоналдса», в 33 из которых нашли нарушения — отсутствие контроля за социальной дистанцией, отсутствие санитайзеров, контроля температуры посетителей и наличие у них масок.

По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии выявили больше 5 млн заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки заболевание диагностировали еще у 8373 человек, от инфекции умерли 406 человек — это максимум с начала апреля. Больше всего суточный прирост заболевших оказался в Москве. В столице зарегистрировали 2416 тыс. инфицированных.

Источник: https://rbc-ru.turbopages.org

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