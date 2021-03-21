Вдали от отвлекающих маневров средств массовой информации или абсолютной бесполезности социальных сетей, нарастающая мощь стремительного удара по России в Восточной Европе продолжается стабильными темпами.

Мировой экономический и финансовый кризис, полный крах западной пропаганды и банкротство политической системы США оставляют Глубинному Государству только один вариант. Хуже всего: эскалация враждебной политики в отношении России, которая может привести только к конфронтации. Сначала по доверенности. Тогда прямой. С очень катастрофическими последствиями для всех действующих лиц и катастрофическими последствиями для системы коллективной безопасности.

На самом деле российское руководство, как и его американский коллега, готово к такому окончательному повороту событий. Единственный вариант – кто первым выйдет из себя и выйдет из игры дураков, чтобы раскрыть свое окончательное намерение. Все элементы предполагают, что именно нынешняя команда в Белом доме начнет боевые действия и открыто проведет враждебную кампанию беспрецедентного масштаба против Москвы. Независимо от выдвинутого предлога, будь то возобновление элементов психологической войны, основанных, по сути, на обвинении во вмешательстве России в президентские выборы в США и, следовательно, во вмешательстве России, направленном на саботаж совершенной и исключительной демократии (изображение не выдерживает критики). но символика – это зависимый элемент) или блокирование войны в Сирии, паралич Украины, выход военно-морского флота к Средиземному морю, война с вакцинами и потери, нанесенные Big Pharma так называемой российской контрпропагандой, направленной на дискредитацию западных вакцин, альянса с Китаем, прорыва России в южную и западную Африку , так далее. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. доступ военно-морского флота к Средиземному морю, война с вакцинами и потери, нанесенные Big Pharma так называемой российской контрпропагандой, направленной на дискредитацию западных вакцин, альянса с Китаем, прорыва России в южную и западную Африку и т. д. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. доступ военно-морского флота к Средиземному морю, война с вакцинами и потери, нанесенные Big Pharma так называемой российской контрпропагандой, направленной на дискредитацию западных вакцин, альянса с Китаем, прорыва России в южную и западную Африку и т. д. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. война с вакцинами и потери, нанесенные Big Pharma так называемой российской контрпропагандой, направленной на дискредитацию западных вакцин, альянса с Китаем, прорыва России в южную и западную Африку и т. д. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. война с вакцинами и потери, нанесенные Big Pharma так называемой российской контрпропагандой, направленной на дискредитацию западных вакцин, альянса с Китаем, прорыва России в южную и западную Африку и т. д. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. российский прорыв в южной и западной Африке и др. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. российский прорыв в южной и западной Африке и др. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе. Предлог для вмешательства России в хаотичные президентские выборы в США, достойный четверосортной банановой республики (термин был придуман экс-президентом Джорджем Бушем-младшим), скорее всего, будет использован глубинным государством, которое назначило Джо Байдена возродить «жесткую» конфликт с Россией. Это позволит замаскировать банкротство политической системы США, полностью устаревшей и коррумпированной под шум сапог и грохот симметричной войны в глобальном масштабе.

Война с Россией – непростое средство, отнюдь не это, это даже самоубийственный путь. Но у Империи больше нет альтернативных вариантов. Его рассказ больше не вызывает поддержки, о чем свидетельствует провал социальной инженерии в Сирии или даже в Мьянме, несмотря на колоссальные усилия. Манипуляции с новым коронавирусом дополнили то небольшое доверие, которое его медиааппарат имел к собственному населению. Эпизод с Капитолием еще не закончен. Желая подавить символизм этого инцидента, присущий упадку наций, не демонстранты в добродушной атмосфере будут угрожать трону американской законодательной власти, а гиперзвуковые ракеты с множественными и независимыми тактическими ядерными боеголовками.

Может ли мир избежать войны между США и Россией, пока не стало слишком поздно?

Начавшийся цикл предполагает более худшие, чем в предыдущие годы, эпизоды. Большинство стран готовятся к войне. Китай, долгое время являвшийся сторонником сдержанной и замкнутой внешней политики, основанной на экономическом развитии, твердо убежден в неизбежности такой возможности. И эта оценка связана не со статусом Тайваня или островков Южно-Китайского моря, а с довольно ясным восприятием реальных намерений его противников.

Глубинное государство, не имея ресурсов, хочет отомстить за свои неудачи, демонизируя Владимира Путина, как оно поступало с любым главой государства, чья позиция считается несовместимой и враждебной интересам Империи. Это заезженная и опасная схема. Возвращение поджигателей войны в Вашингтон ознаменовалось очень плохо продуманным маневром, направленным на подавление любых ссылок на прошлое касты, живущей главным образом на войне. Заявление о наивности – это средство отвлечься и ослабить концентрацию.

Мир во всем мире больше не существует. Медный цикл только начался.

Источник: https://strategika51.org

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