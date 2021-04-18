ШАГ К ЦИФРОВОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

14 апреля 2021 года Арбитражный суд Москвы принял историческое решение. Транснациональная корпорация Google обязана заплатить штраф – начиная со 100 тысяч рублей в первые сутки, затем сумма будет прогрессивно возрастать – либо восстановить доступ к аккаунту телеканала «Царьград».

Напомним, что 28 июля 2020 года Google заблокировала на YouTube канал «Царьград‑ТВ», как только тот набрал 1 миллион подписчиков. Американская корпорация де‑факто ввела цензуру на работу российского СМИ в русскоязычном пространстве Интернета. Свое решение Google мотивировала «введением 19.12.2014 Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) санкций» в отношении учредителя канала Константина Малофеева.

Практически одновременно были удалены без права восстановления аккаунты в YouTube общества «Двуглавый Орел» и учетная запись философа, лидера «Международного евразийского Движения» Александра Дугина. Также был удален почтовый аккаунт на Gmail главреда Интернет-портала «Геополитика.Ру» Леонида Савина.

Big Tech переходит в наступление

С самого начала у многих вызывало недоумение, почему Google 6 лет не замечал, что Константин Малофеев находится под санкциями США. Ответа два. Первый: аккаунт «Царьграда» решено было снести в тот момент, когда он стал оказывать слишком серьезное влияние (рост подписчиков). Второй: именно в этот момент американские Big Tech (Google, Microsoft, Twitter, Amazon, Apple) усилили цензуру в зонах своего контроля. В первую очередь это коснулось социальных сетей.

Решающими факторами на глобальном уровне стали эпидемия коронавируса и предвыборная кампания в США. Пандемия и ограничительные меры вызвали массовое недовольство в странах Запада, прежде всего – в Соединенных Штатах. С другой стороны, как минимум с 2019 года разведсообщество США вместе c Big Tech планировало совместную борьбу с возможным «вмешательством» в эти выборы. В итоге, крупные корпорации и американское Deep State решили зачистить интернет-пространство от недовольных.

С весны 2020 года из соцсетей в США массово удалялись сторонники Дональда Трампа и «теорий заговора» (прежде всего, теории QAnon). При этом, к сторонникам бесновавшихся на улицах американских городов погромщиков-антифа и BLM такие репрессивные меры почти не применялись. Одновременно за «неаутентичное поведение» вычищались сети пророссийских аккаунтов из Facebook и всех потенциальных противников объявленной глобалистами в мае 2020 года «Большой перезагрузки». Так, например, были удалены аккаунты, поддерживающие президента Филиппин Родриго Дутерте, что вызвало международный скандал.

В августе 2020 года 9 крупнейших высокотехнологичных компаний США, среди которых Google, Facebook, Twitter и Reddit, провели новое совещание с представителями федерального правительства: о том, как освещать итоги выборов. Итогом стало объявление победителем Джо Байдена и деплатформинг не только сторонников Трампа, но и самого президента США. Масштабная глобальная цифровая цензура прикрывала госпереворот в Соединенных Штатах.

Суверенный ответ

Таким образом, атака Google против Царьграда и других патриотических ресурсов в России может быть осмыслена не только в логике геополитического противостояния России и США, но и в логике глобального противостояния сторонников глобализма, «Большой перезагрузки» Джо Байдена, Клауса Шваба, Принца Чарльза и Билла Гейтса. О «перезагрузке» как раз заявили весной 2020-го.

Интересно, что в России сторонником той же самой повестки и активным участником Всемирного экономического форума Клауса Шваба является глава «Сбера» Герман Греф, а Грефа постоянно критиковал именно «Царьград». «Сбербанк» же как минимум с 2015 года является партнером Google.

Очень важно, что в этом противостоянии официальный власти России поддержали патриотический полюс. Официальное заявление МИД было выдержано в жестких тонах:

«28 июля стало известно об очередной массовой блокировке корпорацией Google российских информационных ресурсов. Без предупреждения и объяснения причин ночью был заблокирован с формулировкой „без возможности восстановления” официальный аккаунт телеканала „Царьград” на видеохостинге YouTube с аудиторией более миллиона подписчиков и связанные с ним каналы „Новости Царьграда” и „Двуглавый орел”. Также редакции СМИ был закрыт доступ к почтовым, облачным и иным сервисам Google. Одновременно YouTube заблокировал учетные записи ряда российских экспертов, придерживающихся взглядов, схожих с принципами редакционной политики „Царьграда”. Во всех этих случаях администрация видеохостинга пренебрегла своими же правилами отправлять предупреждение о нарушении с указанием конкретных пунктов пользовательского соглашения, которые не были соблюдены. На многочисленные обращения со стороны телеканала администрация Google не реагирует.

Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России и за ее пределами праздник – День крещения Руси.

Это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта. 20 мая с. г. при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов „Крым 24” и информационных агентств Anna News и News Front. Ранее блокировке без каких-либо разъяснений подвергся ресурс „Федерального агентства новостей”. Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте с. г. более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter.

Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников. Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на этот недопустимый шаг».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал к независимости от западных платформ.

19 ноября в ответ на действия Google, Twitter и Facebook в Госдуму России внесли законопроект о санкциях за цензуру в соцсетях. 30 декабря документ уже подписал президент Владимир Путин. Санкции подразумевают замедление трафика, частичную и полную блокировку в России интернет-ресурса. Кроме того, согласно подписанному президентом России в феврале 2021 года другому закону, вводятся крупные штрафы за цензуру российских СМИ в соцсетях.

Недавнее решение российского суда в очередной раз демонстрирует приверженность всех ветвей власти России принципу суверенизации своего интернет-пространства. Этот прецедент может быть использован всеми, кто также столкнулся с цифровой цензурой транснациональных соцсетей.

Удар по «шестой колонне»

Последние меры России по суверенизации интернет-пространства – доказательство победы над «шестой колонной», которая пыталась представить блокировку патриотических ресурсов как оправданную. Так, известный библеист и православный либерал Андрей Десницкий заявлял, что «в частном пространстве каждый волен устанавливать свои правила. YouTube может банить, кого сочтет нужным». Доцент МГИМО (У) МИД РФ и член «Совета по внешней и оборонной политике» (СВОП) Владимир Энтин в интервью РБК утверждал, что действия Google цензурой не являются.

Некоторые деятели постмодернисткой культуры, неплохо чувствующие себя в современной России, например, драматург модного «Гоголь-центра» и сотрудник ВШЭ Валерий Печейкин, а также его коллега по ВШЭ Артем Рондарев – откровенно порадовались блокировке «Царьграда» и Александра Дугина.

Впрочем, большинство деятелей «шестой колонны» предпочли благоразумно промолчать, что уже является положительным сигналом. Зона, где эта группа может вести себя так, как ей заблагорассудится, сужается.

Недопустимость цифровой западной цензуры и достижение суверенитета в киберпространстве стали общественным консенсусом, противостоять которому – значит выйти за рамки системного политического процесса, в среду обитания журналистов «Эха Москвы», Навального и Ходорковского. Поэтому среди тех, кто радовался решению Google, оказались преимущественно представители «пятой колонны».

С другой стороны, ряд прозападных деятелей, как, например, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вероника Крашенинникова, поддерживают аналогичные действия американских соцсетей – блокировку аккаунтов Трампа и его сторонников. Это защита все той же цифровой диктатуры глобалистов, но в другом контексте.

Битва с Big Tech – это часть борьбы с планом «Большой перезагрузки», в котором нет места суверенной России. Это означает, что никакая солидаризация с глобалистами недопустима, даже на уровне риторики. Если наша страна хочет выйти победительницей в этой борьбе, ей придется заняться и теми остатками «шестой колонны», которые оправдывают риторику глобалистов или сотрудничают с Big Tech, предоставляя им доступ к информации о российских гражданах и критически важной инфраструктуре страны. Нужны, как минимум, нормы о хранении данных на серверах в России, а как максимум – цифровые альтернативы большинству глобальных сервисов.

Однако, отрадно, что Россия сделала первые шаги на этом пути.

Источник: https://katehon.com

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