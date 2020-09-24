Сеть агентов Сороса в Армении

Беспрецедентная активность США в Армении в последние годы президентства Барака Обамы привела к революции 2018 года, в результате которой к власти пришел журналист Никол Пашинян.

Армения – стратегический союзник России в Закавказье, с которой нас связывают многовековые братские отношения. Но все это славное прошлое и союзнические отношения не стали препятствием реализации стандартного «бархатного революционного пакета», который прежде был осуществлен в Грузии, Украине и ряде других стран.

Армянские СМИ отмечают, что в расширении американцами агентурной сети в республике им помогает ряд местных НПО, главным из которых является «Фонд Открытое Общество – Армения», проще Фонд Сороса. Совсем недавно между руководителем Russia Today Маргаритой Симоньян и премьер-министром Армении Николом Пашиняном разгорелся скандал, главной темой которого стала деятельность пресловутого Сороса в Армении.

Симоньян открыто озвучила претензии, которые скапливались в России с приходом к власти Пашиняна относительно засилья бывших активистов НКО в государственном аппарате и вреде, который они наносят армяно-российским отношениям.

В частности, Симоньян отмечала: «Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

В ответ на выпад Симоньян, Пашинян в интервью российскому РБК отметил, что данные организации были созданы еще во время правления Роберта Кочаряна, которому Россия доверяла.

«Считающиеся враждебными России НКО работают в Армении со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался».

Ответ Роберта Кочаряна не заставил себя долго ждать:

«Они были маргинальной организацией, не влияющей на какой-либо процесс, а сейчас они очень активизировались. Я удивился, что они так окрепли за последние годы»

«Вопрос не в самом Соросе, он стал понятием нарицательным. Но я вижу, что здесь происходит. Навязывание молодому поколению ценностей, из которых выкорчевывается та составляющая, которая является особенностью нашей идентичности – семья, вера. Проводятся разговоры о вечности или не вечности союзников, демонизация некоторых стран. Если это раньше делалось на уровне маргинальных, неправительственных организаций, но сейчас весь этот состав влился во власть. Я даже не знал, что в Армении есть офис Сороса. Происходило их ползучие проникновение в страну. Они были маргинальной организацией, не влияющей на какой-либо процесс, а сейчас они очень активизировались. Я удивился, что они так окрепли за последние годы» – отметил второй президент Армении.

Действительно, если посмотреть на историю формирования и деятельности Фонда Сороса в Армении, то он приходится именно на период президентства Кочаряна, однако размещение в государственном аппарате выходцев из этой структуры уже приходится на последние два года, т.е. период руководства республикой Пашиняна. Если в начале своего премьерства Пашинян назначал на высокие позиции в сфере безопасности представителей бывшей власти, а своей команде отводил больше социально-экономический блок, то после парламентских выборов в декабре 2018 года и закрепления своих позиций – назначение «шагающих с ним» соросовцев приобрело широкомасштабный характер. Именно эти группы представителей НПО, активистов и медийщиков являлись организаторами в антироссийских акциях перед посольством России в Ереване. Именно они получили навыки «бархатных» революционеров в США и Европе, которые были использованыв период революции 2018 года.

Напомним, что все эти группы, да и сам Пашинян выступали за выход Армении из Евразийского экономического сюза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мгновенное изменение позиции Пашиняна в отношении интеграционных объединений после прихода к власти выглядит вынужденным шагом страны, которая окружена недоброжелателями и единственным покровителем которой является Россия.

Так кто же соросовцы во власти Армении и насколько широко они представлены в правительстве и парламенте?

Агентурная сеть в правительстве и парламенте Армении, представительство в СМИ и НКО.

Сеть агентов Сороса в Армении

Джордж Сорос

Давит Хачатрян – председатель Совета директоров фон Сороса-Армения

Даниэл Иоаннисян – руководитель комиссии по избирательным реформам, связной с Правительством

Правительство:

Никол Пашинян – премьер-министр Армении Армен Григорян – секретарь Совета Национальной Безопасности Эдуард Агаджанян – руководитель Аппарата правительства Мгер Григорян – вице-премьер Сасун Хачатрян – глава Специальной следственной службы Араик Аратюнян (Арутюнян) – министр образования, науки, культуры и спорта Арсен Торосян – министр здравоохранения Аргишти Карамян – директор Службы национальной безопасности Рустам Бадасян – министр юстиции Армении Сурен Папикян – министр территориального управления и инфраструктур

Представляя проект о выходе Армении из ЕАЭС, глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что в рамках Евразийского Союза власти Армении провалили и экономику, и безопасность. По словам оппозиционера, во время апрельских событий 2016 года в Карабахе власти Армении говорили, что ЕАЭС безопасности не касается, это сугубо экономическое объединение. 3 октября, 2017″

Парламент:

Арарат Мирзоян – спикер Национального Собрания Лилит Макунц – экс-замминистра культуры, депутат Мхитар Айрапетян – экс-замминистра по делам диаспоры, депутат Сос Аветисян – депутат Лена Назарян – депутат Гаяне Абрамян – депутат Ованнес Ованнисян – депутат Тагуи Казарян – депутат Хамазасп Даниэлян – депутат

Лариса Минасян – исполнительный директор Фонда Сороса в Армении, куратор медиа и НКО

Подконтрольные СМИ:

Civilnet.am Ilragir.am 1in.am Factor.tv Aravot.am Azatutyun.am Boon.am Armtimes.com

Лидер Европейской Партии Армении Тигран Хзмалян на пикете у российского посольства

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