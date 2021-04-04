Сдвиг парадигмы

Спустя более чем год после того, как во впечатляющем количестве стран были введены первые крупные блокировки или карантин для борьбы с распространением того, что было объявлено пандемией, ситуация начинает проясняться.

Новый коронавирус, появившийся в китайском Ухане, послужил предлогом для универсальной смены парадигмы, когда интернет-гиганты штурмом взяли реальную власть. То, что мы наблюдаем после дела Эпштейна-Максвелла, сторонники которого представляют собой крайнюю угрозу для всей таинственной архитектуры неявной власти на Западе и его союзной периферии, – это борьба за влияние между тем, что мы могли временно обозначить, ибо отсутствие адекватной семантической точности, глубокое государство, выходящее за рамки понятий суверенитета или границ, с одной стороны, перед лицом растущей техноокеатической мощи гигантов Сети, порабощенных реальной властью, но получивших статус Демиурга благодаря манипуляциям социальных сетей, объединяющих более трех миллиардов человек.

Мир превратился в своего рода арену в древнем амфитеатре, где большой палец вверх или вниз означал окончательный роковой приговор. Сейчас известно, что фальсификация выборов существовала в Древней Греции, в том числе во времена Перикла, а также в Риме, а покупка и манипулирование большими пальцами вверх или вниз в гладиаторских играх было обычной практикой на всей территории Римской империи.

Сегодня интернет-гиганты манипулируют мнением и направляют его на всех цифровых платформах. Это нормативное вмешательство стало вопиющим фактом.

Согласно анализу McKinsey, основанному на специализированном опросе, 74% компаний, которые перешли на удаленную работу, не намерены возвращаться к режиму личного общения после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом. Сейчас работа на дому – это не только основная тенденция, но и вынужденный выбор. Мы знали, по крайней мере с 2015 года, что наше поколение было последним, кто знал традиционную модель работы, заработную плату, фиксированный рабочий день и определенные ограничения. Британская модель, основанная на мобильности и неопределенности и в которой человеческий ресурс является одноразовым и взаимозаменяемым элементом, наконец утвердилась и послужит основой для будущей модели. Мир после COVID-19 будет миром массы людей, погрузившихся в гибридную смесь социальных сетей и интернет-зависимости. помощник благодаря мгновенному производству фиатных и виртуальных валют (триумф отцов-основателей теорий Федеральной резервной системы и частных центральных банков), безделью и физическому, интеллектуальному и психологическому отчуждению. В этом мире миллиардер сможет мобилизовать армии троллей из праздного пролетариата, чтобы защитить свое порабощение перед лицом любой формы сомнения в системе. В настоящее время это происходит с Amazon, где профсоюзные активисты сталкиваются с легионами троллей, систематически дискредитирующих любые сомнения в методах работы и управлении этого гиганта. интеллектуальный и психологический. В этом мире миллиардер сможет мобилизовать армии троллей из праздного пролетариата, чтобы защитить свое порабощение перед лицом любой формы сомнения в системе. В настоящее время это происходит с Amazon, где профсоюзные активисты сталкиваются с легионами троллей, систематически дискредитирующих любые сомнения в методах работы и управлении этого гиганта. интеллектуальный и психологический. В этом мире миллиардер сможет мобилизовать армии троллей из праздного пролетариата, чтобы защитить свое порабощение перед лицом любой формы сомнения в системе. В настоящее время это происходит с Amazon, где профсоюзные активисты сталкиваются с легионами троллей, систематически дискредитирующих любые сомнения в методах работы и управлении этого гиганта.

В древние времена Карфаген процветал и стал одной из самых могущественных морских империй древности благодаря наемникам со всего древнего мира. Восстание наемников стало похоронным звоном для этой империи. Однако мы вернулись в очень странную конфигурацию в мире, который выходит из глобализации и вступает в эру массового безделья. Нынешние правительства, за очень немногими исключениями, теперь просто подчиненные менеджеры акционеров, которых они даже не знают. Они образны и пытаются бороться как с мощным внутренним лобби, почти автономным, как, например, во Франции или США, так и с транснациональным советом директоров (термины национальный, национальный, международный, транснациональный находятся в процессе падения. в неиспользование).

Коронавирус – это лишь второстепенный инструмент. Мы забыли, что грипп убивает. Он постоянно мутирует и что исследования коронавирусов (семейства вирусов, к которому принадлежит грипп и другие родственные вирусы) проводились во многих лабораториях по всему миру с 1970-х годов с медицинским потенциалом с военным потенциалом. Было замечено, что некоторые группы населения приобрели коллективный иммунитет к коронавирусу без какого-либо вмешательства человека. Что везде уровень смертности не выше нормы, даже если выдвинутые цифры, все ложные, предлагают сходство с манипуляциями и мошенническими операциями за гипотетическим «геноцидом» в Судане, который исчез через день после того, как Хартум уступил все, фальшивые цифры войны в Сирии,

Военный инструмент Империи, который изношен в ходе контрпартизанской войны и нападений под ложным флагом, только что осознал, что за это время, мертвые, с 1990 по 2015 год, Россия и Китай воспользовались психотическими странствиями Империи, чтобы заявить о себе. Таким образом, размещение американских военных баз на Украине не будет иметь никакой цели, кроме как вызвать у предков страх перед русскими, исходящими из глубины их очень бурной истории. Дальше на восток китайцы больше не занимаются фарфором и теперь занимают твердую и решительную позицию, которой никогда раньше не наблюдалось в этой стране. Времена меняются. Человеческий скот будет аплодировать тому, кто бросит им больше всего денег, если возможно, виртуальных, потому что Биткойн станет дороже, чем золотой слиток, с магией ветра и напряжения. Россия и Китай воспользовались психотическими странствиями Империи, чтобы заявить о себе. Таким образом, размещение американских военных баз на Украине не будет иметь никакой цели, кроме как вызвать у предков страх перед русскими, исходящими из глубины их очень бурной истории. Дальше на восток китайцы больше не занимаются фарфором и теперь занимают твердую и решительную позицию, которой никогда раньше не наблюдалось в этой стране. Времена меняются. Человеческий скот будет аплодировать тому, кто бросит им больше всего денег, если возможно, виртуальных, потому что Биткойн станет дороже, чем золотой слиток, с магией ветра и напряжения. Россия и Китай воспользовались психотическими странствиями Империи, чтобы заявить о себе. Таким образом, размещение американских военных баз на Украине не будет иметь никакой цели, кроме как вызвать у предков страх перед русскими, исходящими из глубины их очень бурной истории. Дальше на восток китайцы больше не занимаются фарфором и теперь занимают твердую и решительную позицию, которой никогда раньше не наблюдалось в этой стране. Времена меняются. Человеческий скот будет аплодировать тому, кто бросит им больше всего денег, если возможно, виртуальных, потому что Биткойн станет дороже, чем золотой слиток, с магией ветра и напряжения. Таким образом, размещение американских военных баз на Украине не будет иметь никакой цели, кроме как вызвать у предков страх перед русскими, исходящими из глубины их очень бурной истории. Дальше на восток китайцы больше не занимаются фарфором и теперь занимают твердую и решительную позицию, которой никогда раньше не наблюдалось в этой стране. Времена меняются. Человеческий скот будет аплодировать тому, кто бросит им больше всего денег, если возможно, виртуальных, потому что Биткойн станет дороже, чем золотой слиток, с магией ветра и напряжения. Таким образом, размещение американских военных баз на Украине не будет иметь никакой цели, кроме как вызвать у предков страх перед русскими, исходящими из глубины их очень бурной истории. Дальше на восток китайцы больше не занимаются фарфором и теперь занимают твердую и решительную позицию, которой никогда раньше не наблюдалось в этой стране. Времена меняются. Человеческий скот будет аплодировать тому, кто бросит им больше всего денег, если возможно, виртуальных, потому что Биткойн станет дороже, чем золотой слиток, с магией ветра и напряжения.

Большая игра превратилась в большой цирк с отвратительными и насмешливыми клоунами… И они все еще хотят убедить нас в полезности человеческой морды!

Источник: https://strategika51.org

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