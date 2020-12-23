СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ И – УМРИ… В Великобритании разворачивают реанимации для привитых вакциной Pfizer. И путинский Спутник V не лучше…

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Ни в коем случае не делайте прививки от Ковида. Не верьте Путину и его кремлевскому кагалу, что их „Спутник” якобы безопасен и эффективен. Он самый настоящий яд, такой же, а может и хуже остальных вакцин от коронавируса. Если на Западе хоть какая-то информация просачивается в СМИ, то в путинских – сплошная патологическая ложь и манипуляция. Имеющий разум, да разумеет!

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ И УМРИ…

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗВОРАЧИВАЮТ РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ПРИВИТЫХ ВАКЦИНОЙ PFIZER.





Просто «замечательная» вакцина от коронавируса Pfizer, созданная в партнерстве с немецкой компанией BioNTech. Привитые этой вакциной медицинские работники получили сильнейшую аллергическую реакцию; а люди, принимавшие участие в испытании этой вакцины, и вовсе умирали…

И вот, в связи с этим, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) опубликовало обращение, в котором людям, имеющим в анамнезе аллергическую реакцию на медикаменты, продукты питания или вакцины, советуют не прививаться.

Также там говорится о том, что иным категориям граждан следует прививаться лишь в тех местах, где им смогут, в случае чего, оказать реанимационную помощь: «Реанимационные учреждения должны быть доступны в любое время для всех вакцинирующихся. Вакцинацию следует проводить только в тех учреждениях, где доступны реанимационные мероприятия».

Представитель системы здравоохранения Англии, Мэтью Эдвардс заявил, что «во всех центрах вакцинации строго соблюдаются все правила, установленные MHRA». Новые правила появились, как уже было отмечено выше, после того, как два привитых медицинских получили анафилактические реакции на вакцину. Им даже пришлось вводить адреналин, чтобы они могли справиться со своей аллергией.

Источник: https://3rm.info