Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Мы прекрасно помним, как еще будучи митрополитом, нынешний предстоятель РПЦ МП лжп.Кирилл ратовал за такой экуменический межрелигиозный саммит под эгидой ООН. Похоже, что его богомерзкая мечта сбывается. Россия снова должна будет стать, как и в 2006 году, площадкой для работы антихристовых сил по созданию мировой религии антихриста. Да запретит им Господь!

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ЛЖП.КИРИЛЛА… ВСЕМИРНЫЙ ШАБАШ – МЕЖРЕЛИГИОЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОЙДЕТ В РОССИИ 21 МАЯ 2022 ГОДА Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу пройдет в следующем году в России с участием глав государств и религиозных лидеров, сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время нам предстоит определиться по месту проведения конференции (в России), ее формату и составу участников. Во многом итоги конференции будут зависеть от состава ее участников, мы изначально предполагали, что в конференции примут участие главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Мы надеемся, что Межпарламентскому союзу во взаимодействии с ООН и его структурами удастся провести ее на высоком уровне», – сказала Матвиенко на встрече с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом.

Спикер напомнила, что идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН.

«Мы считаем целесообразной повести ее в России 21 мая 2022 года, приурочив ее к учрежденному Генассамблеей ООН Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития и в завершение провозглашённого ЮНЕСКО десятилетия сближения культур», – сообщила она.

По словам Матвиенко, история развития России позволяет ей провести такое мероприятие на должном уровне.

В свою очередь, Моратинос отметил важность развития дипломатических инструментов решения проблем и выразил уверенность, что Россия успешно проведет конференцию. «Инициатива очень своевременная. Пришло время, чтобы мировые лидеры, парламентарии, религиозные деятели собрались вместе и обсудили существующие проблемы, чтобы привнесли в мировую политику понимание, которое есть у представителей конфессий», – заявил он.

Представитель генсека ООН подчеркнул, что эта конференция станет первым в истории мероприятием подобного масштаба. «И религиозные деятели, и мировые политики, и парламентарии смогут обменяться своими идеями и подтвердить свою приверженность работе над развитием многообразия нашего мира и международного сотрудничества», – сказал Моратинос.

Источник: https://3rm.info

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