САТАНЕ УДАЛОСЬ НАТЯНУТЬ НА НАС НАМОРДНИК… „Добро пожаловать в новый мир катакомбной Церкви.” Архимандрит Элпидий (Вагианакис)

Старец Элпидий: „Наступит такой момент (вижу это очами своей души), когда люди будут умирать как мухи и некому будет прочесть даже молитву при погребении. Вы будете хоронить их сами. А всё это потому, что вы не имеете сил встать все как один на защиту нашей веры и сказать прислужникам демонов: «Мы—христиане».”

Архимандрит Элпидий (Вагианакис).

Отрывок из проповеди на Богоявление, 2021 г.

…Задаю вам вопрос: если при вас будут поносить Христа, если при вас будут хулить Бога, Который есть ваш Отец, что вы на это скажете? «Не смей говорить такие слова про Отца моего Небесного!» — хватит ли у вас мужества, чтобы ответить таким образом? Хватит ли у вас смелости, чтобы отказаться от выполнения приказов сатаны?

Он не хочет, чтобы мы причащались; он не хочет, чтобы мы освящались; он не хочет, чтобы мы ходили в церковь! Ему удалось сделать так, чтобы храмы были закрыты; чтобы мы не приступали ко Причастию и не получали Божественной благодати.

А мы считаем себя достойными похвалы, скромными и смиренными людьми, которые умеют оказывать «послушание».

Что бы с нами не делали, мы будем молчать… даже если кто-то оскорбит нашу мать или нашего отца, мы будем радоваться, что живём со всеми в мире. Согласны ли вы с такой формой послушания, с подчинением злу?

Мы стоим перед выбором. Или отказаться от того, что нам навязывают, или позволить им оскорблять нашего Бога, поносить нашу веру и терпеть это всё ради ложно понимаемого «мира».

Между тем, сатана—это тот самый падший Люцифер, который восстал против Бога… И его прислужники наступают на нас, прикрываясь тем, что делают это «для нашего блага».

А сейчас ему удалось натянуть на нас маску, как надевают намордники на собак и на диких зверей… Чтобы мы не разговаривали, а помалкивали в тряпочку…

Раньше врачи всегда говорили: откройте окна, подышите свежим воздухом, это полезно для здоровья. А теперь что мы делаем? Чистый воздух считается источником заразы… Мы заглатываем отходы своего дыхания, дышим нечистотой.

Если бы вы увидели человека, который ест свои испражнения (простите за такое сравнение), вы сочли бы это разумным? Скажите мне правду. Не то же ли самое происходит и сейчас? Сатане удалось натянуть на нас намордник, и теперь мы вдыхаем то, что выделяется нашими органами дыхания, углекислый газ…

Наш Бог премудро устроил, чтобы человек вдыхал кислород, а выдыхал углекислый газ, который, в свою очередь, перерабатывают растения. Человеку нужен для жизнедеятельности кислород, а растениям — углекислый газ. А лукавому удалось все сделать наоборот; он хочет сделать людей похожими на растения: «Заглатывайте углекислый газ, вы привыкнете к нему со временем».

Понимаете ли вы, в какую ловушку сатаны мы попали? Понимают ли наши политики, насколько они предали нашу Родину? Понимают ли наши церковные деятели, что они оказались не на высоте, что они далеки от веры и неспособны исповедовать Христа? Какие же мы «молодцы» после всего этого…

Сатана боится святыни. При соприкосновении со святыней изгоняется диавол. Задаю вам вопрос: подумали ли вы, что такое происходит у нас в Греции впервые? Они не позволили священникам даже освятить воду, окропить крещенской водой поля и дома, благословить людей. И изгнать таким образом зло. Осознали ли вы, что нас ожидает? Не стану вам ничего говорить подробно. Потому что, если я начну об этом рассказывать, то снова начну плакать… Я не скажу вам, что нас ждет впереди. Вы всё увидите сами.

***

Было бы лучше, чтобы гонения были открытыми, явными, тогда все было бы ясно.

Когда я был в Италии, то спускался в катакомбы. Там жило пять миллионов христиан. Они служили литургии в катакомбах, под землёй. А сейчас у нас есть церкви, но кто может в них служить? Никто, потому что они закрыты. Нам говорят не ходить в храм, чтобы «не заразиться». Вы посмотрите, чем они «заразятся» вскоре…

Не обвиняю вас, члены правительства. И вас тоже, архиереи. И вас, политические деятели. И вас, наивные врачи. И вас, ведущие телепередач. Вы выполняете свои обязанности. Деньги вы свои получили и сделали то, что от вас требовалось. Но вам надо подумать о спасении своей бессмертной души.

***

Мне было даже проще служить в Африке, в православной миссии. Жаль, что там всё закрыли тоже. Люди приходили в храм издалека, шли пешком 2-3 часа, чтобы добраться на службу. А службы наши проходили в глинобитной хижине. У меня есть фотография с такой службы в хижине — с простыми людьми, с маленькими детками. Все стояли на коленях, молились и плакали. А потом снова молились. Я там был словно среди ангелов небесных. А ведь эти люди живут в безбожном государстве, где процветает идолопоклонство.

Сейчас я нахожусь в христианском государстве, но когда я прихожу служить литургию, то меня окружают люди, которые испытывают страх. Вместо того, чтобы бояться потерять душу свою, они боятся, как бы не умереть на год раньше: не в семьдесят девять, а в семьдесят восемь лет.

Неужели нам не стыдно? Ведь даже святые болели и умирали. Разве святой Порфирий не умер от болезни? А святой Паисий Святогорец не болел? А святой Иаков Эвбейский? Я говорю о святых нашего времени, наших современниках. А святой Никифор Прокаженный, память которого совершалась вчера? Все люди страдали от каких-то заболеваний.

Да и что такое болезнь? Какой-то кусочек нашей жизни… она дана нам от Бога в воспитательных целях. Болезни не должны приводить нас в ужас и заставлять нас дрожать с утра до вечера при мысли, что мы, возможно, умрем.

Мы превратились в самых настоящих трусов. Мы поверили диаволу и сотворили его волю. Мы сегодня дошли до того, что в великий день Крещения, праздник Бога Отца, наши храмы закрыты. На службе имеют право присутствовать не более 25 человек (или 50 человек на приходе). Неужели из всего большого многотысячного прихода храм посетят только пятьдесят человек? Пятьдесят человек освятятся, а остальные останутся непричастными благодати? Неужели нам хоть немного не стыдно? Неужели у нас нет сил хотя бы выразить свое недовольство вслух?

Какая-то польза может быть и от гонений: хотя бы отделятся плевелы от пшеницы, чтобы мы знали, кто верует, а кто — нет.

Воинство Христово должно быть крепкое и сильное. Если оно не будет таким, то диавол разметает его в одно мгновенье.

Когда я говорю подобные вещи, то испытывают душевную боль и печаль. Кто не хочет, можете это не слушать. Вы даже можете позвонить в Афины и вызвать полицию, чтобы отсюда забрали этогосумасшедшегосвященника, который говорит вам безумные вещи. Полиция сразу приедет на вызов и освободит здравомыслящих людей от общения с таким безумцем, как я.

Наступит такой момент (вы еще вспомните мои слова), когда вы не сможете найти священника, который смог бы отслужить литургию и преподать вам святые таинства, и совершить отпевание и погребение.

Наступит такой момент (вижу это очами своей души), когда люди будут умирать как мухи и некому будет прочестьдаже молитву при погребении. Вы будете хоронить их сами.

А всё это потому, что вы не имеете сил встать все как один на защиту нашей веры и сказать прислужникам демонов: «Мы—христиане».

Освятились маленькие дети и потеряли благодать мы, взрослые. Меня назвали в честь маленькой девочки, которой было 11 лет, мученицы Надежды (мужское имя Элпидий происходит от греческого имени «Элпида», т.е. «Надежда»,—прим. переводчика). Ей было всего одиннадцать лет, когда она приняла мученическую смерть. Ее младшей сестре Любови было всего девять лет, а старшей сестре Вере — двенадцать. И они претерпели мучения ради любви к Богу. Екатерина, Варвара, Христина, Агафья, Агния и мириады других мучеников—все они были совсем ещё юные, практически дети. Но имели сильную веру.

Раньше я считал взрослых более сознательными и мудрыми. Напрасно! Мы имеем бóльшую глупость, но не мудрость, увы… Настоящей же мудростью обладали эти дети-мученики. Они хорошо знали, во что они верят. И Кому они служат.

***

Добро пожаловать в новый мир катакомбной Церкви. К этому всё идёт. Скоро будут отделены плевелы от пшеницы. И великие лже-пастыри заберут себе большую часть… здесь я делаю паузу и замолкаю, чтобы не огорчить вас еще больше. Те из нас, кто по-настоящему верует в Христа, Бога истинного, должны приготовиться к величайшим гонениям за истинную веру и к новым катакомбам.

Запомните только одно, я говорю это с уверенностью: сейчас явятся величайшие святые за все существование человечества.

Тех, кто верует во Христа, останется не так мало. Может быть, миллион человек. Тех, кто будет любить Христа истинного и не примет антихриста, который грядет. Надеюсь, что и вы войдете в число этих избранных.

Когда придет антихрист (ещё не наступил его час), сатана придет в недоумение, каким образом на земле сохранилось столько тех, кто любит Христа. Он будет поражён этим. Дух Святый и Ангелы сокроют от его нечестивых глаз эти праведные души, поклоняющиеся Христу. В те страшные времена поклоняться Богу истинному и служить литургию христиане смогут только тайно. Вы увидите это своими глазами. А я уже этого не увижу, меня не будет в живых.

Будут снимать кресты, бороться с иконами, проверять, чтобы их не было в домах… Но зато некоторые избранные души, среди которых будут и маленькие дети, возлюбят Бога с такой силой, что они будут исполнены горячей любовью ко Христу, которая будет изливаться из их сердец словно лава из пылающего вулкана, пожигая сатану и не давая ему приблизиться к ним.

Дай Бог, чтобы в числе этих благословенных людей были и вы, и ваши дети. Аминь.

Архимандрит Элпидий (Вагианакис).

Праздник Богоявления, 2021 год.

Источник: https://3rm.info

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